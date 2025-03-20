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Весенний паводок в 11 регионах России подтопил 63 дома и 35 автодорог
Активная фаза весеннего паводка привела к подтоплению 63 домов и 35 участков автодорог в 11 регионах России, включая 363 приусадебных участка и 54 моста, сообщает пресс-служба МЧС России.
В 11 регионах России наблюдается активное развитие весеннего половодья, что привело к подтоплению различных объектов инфраструктуры, передает РИА «Новости».
Согласно данным МЧС России, под водой остаются 63 жилых дома, 93 дачных дома и 363 приусадебных участков. Помимо этого, затоплены 54 низководных моста и 35 участков автомобильных дорог.
В девяти населенных пунктах и двух садовых некоммерческих товариществах (СНТ) продолжаются работы по ликвидации последствий паводка.
В то же время, в трех населенных пунктах за последние сутки удалось освободить от воды 74 жилых и 80 дачных домов.
Паводковая ситуация остается под контролем спасательных служб, которые продолжают работать по минимизации ущерба и восстановлению нормальной жизни в затронутых районах.
Напомним, президент Владимир Путин утвердил список поручений, касающихся вопросов ликвидации последствий паводков в отдельных регионах.