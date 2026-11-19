Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?13 комментариев
Учебные заведения под Хабаровском перевели на дистанционку из-за циклона
Все учебные заведения Советско-Гаванского округа Хабаровского края перевели на дистанционное обучение из-за циклона, который принес снегопады и метели, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Чайка.
«Все учебные заведения переведены на дистанционный формат обучения», – цитирует Чайку РИА «Новости».
По его словам, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обсудила прохождение циклона по побережью Татарского пролива. Между населенными пунктами округа остановлено автобусное сообщение, оно будет возобновлено после улучшения погоды и расчистки дорог.
Ранее синоптики прогнозировали сильные снегопады и метели на востоке края, порывы ветра на побережье Татарского пролива могут достигать 28 метров в секунду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе спасатели эвакуировали заблокированных в тайге Хабаровского края из-за снежного циклона двух геологов.
В прошлом месяце в Хабаровском крае обрушился мост на автодороге Селихино – Николаевск-на-Амуре.
Также в октябре очные занятия в школах Анадыря на Чукотке отменили из-за сильного ветра.