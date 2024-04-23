Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.14 комментариев
Власти Оренбуржья направили 1 млрд рублей на компенсации пострадавшим от паводка
Власти Оренбургской области направили 1 млрд рублей на выплаты жителям, пострадавшим от паводка. Работа по обработке заявлений продолжается, сообщил губернатор Денис Паслер.
«Уже на данный момент на выплаты оренбуржцам направили один миллиард рублей. Заявления продолжают обрабатывать, эта работа ведется каждый день», – написал глава региона в своем Telegram-канале.
По его словам, власти региона совместно с федеральным центром решают вопрос о выплатах компенсаций за ущерб домам в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ). Кроме того, планируется выделить средства из областного бюджета на компенсацию расходов на аренду жилья.
Многие жители успели зарегистрировать свои дома в СНТ как индивидуальное жилье, что позволит им получить положенные выплаты.
В регионе продолжаются работы по откачке паводковых вод.
Паводок в Оренбургской области стал одним из самых масштабных за последние годы.
12 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге за час вырос на 9 см и достиг исторического максимума – 1129 см. На территории региона были подтоплены почти 12 тысяч жилых домов и около 15 тысяч приусадебных участков, эвакуированы 7,8 тысяч человек, в том числе более 2,1 тысяч детей.