Власти Оренбуржья направили 1 млрд рублей на компенсации пострадавшим от паводка

Tекст: Денис Тельманов

«Уже на данный момент на выплаты оренбуржцам направили один миллиард рублей. Заявления продолжают обрабатывать, эта работа ведется каждый день», – написал глава региона в своем Telegram-канале.

По его словам, власти региона совместно с федеральным центром решают вопрос о выплатах компенсаций за ущерб домам в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ). Кроме того, планируется выделить средства из областного бюджета на компенсацию расходов на аренду жилья.

Многие жители успели зарегистрировать свои дома в СНТ как индивидуальное жилье, что позволит им получить положенные выплаты.

В регионе продолжаются работы по откачке паводковых вод.

Паводок в Оренбургской области стал одним из самых масштабных за последние годы.

12 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге за час вырос на 9 см и достиг исторического максимума – 1129 см. На территории региона были подтоплены почти 12 тысяч жилых домов и около 15 тысяч приусадебных участков, эвакуированы 7,8 тысяч человек, в том числе более 2,1 тысяч детей.



