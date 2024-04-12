Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за час вырос на 9 см и достиг 1129 см, прибавив за сутки 69 см

Tекст: Денис Тельманов

«Уровень воды в реке Урал у Оренбурга на 08:00 (06:00 мск) 12 апреля [составляет] 1 129 см (плюс 69 см за сутки; опасный уровень превышен на 199 см)», – сообщает ТАСС со ссылкой на районную администрацию.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг исторического максимума в 1 115 см. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг максимума и составляет 1 087 см.

Весенний паводок в Оренбургской области в этом году стал самым многоводным за всю историю наблюдений. По состоянию на утро 11 апреля на территории региона были подтоплены почти 12 тысяч жилых домов и около 15 тысяч приусадебных участков, эвакуированы 7,8 тысяч человек, в том числе более 2,1 тысяч детей. В Оренбуржье объявлена ЧС федерального масштаба. В ближайшие сутки в Оренбурге ожидается пик паводка.









