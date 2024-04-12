Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.15 комментариев
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг исторического максимума
Уровень воды в реке Урал близ Оренбурга продолжает расти и к утру 12 апреля достиг 1 115 см, сообщили в районной администрации. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.
«Уровень воды в реке Урал у Оренбурга 12 апреля: в 00:00 (22:00 мск) – 1 103 см, в 02:00 (00:00 мск) – 1 109 см, в 04:00 (02:00 мск) – 1 115 см», – передает сообщение ТАСС.
Отмечается, что вода в реке Урал продолжает прибывать.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг максимума и составляет 1 087 см.
Весенний паводок в Оренбургской области в этом году стал самым многоводным за всю историю наблюдений. По состоянию на утро 11 апреля на территории региона были подтоплены почти 12 тысяч жилых домов и около 15 тысяч приусадебных участков, эвакуированы 7,8 тысяч человек, в том числе более 2,1 тысяч детей. В Оренбуржье объявлена ЧС федерального масштаба. В ближайшие сутки в Оренбурге ожидается пик паводка.