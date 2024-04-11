6 апреля в Словакии прошёл второй тур выборов президента. Новым главой государства стал Петер Пеллегрини, который к России относится не так плохо, как его соперник Иван Корчок. Но следует ли из этого, что Словакия станет пророссийской страной?0 комментариев
Паслер: Объем сброса воды с дамбы был катастрофически большой в районе Орска
Объем сброса воды с дамбы в районе Орска был катастрофически большой, за сутки вырос в десятки раз, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
По его словам, катастрофически большой объем воды обусловлен притоком в Ириклинское водохранилище, который произошел не за два месяца паводка, а за четыре дня, передает РИА «Новости».
При этом, как отметил Паслер, объем сброса с Ириклинского водохранилища в сторону Орска вырос за сутки с 90 кубов до почти 2,7 тыс. кубов.
«Выдержала бы дамба, не выдержала, там сверху вода шла, сверху дамбы», – указал он.
Также глава региона пообещал выделить деньги для экспертизы дамбы в районе Орска и разработки полноценного проекта новой дамбы.
Между тем власти Оренбурга призвали жителей города эвакуироваться при паводке заранее.
Как отметил глава Оренбурга Сергей Салмин, не нужно сидеть и дожидаться критических ситуаций, в максимально короткое время нужно эвакуироваться.
Напомним, губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в Оренбурге зафиксировали пик паводка.