В Киеве люди, известные в предыдущие десятилетия милой провинциальной религиозностью, засыпают взрывчатку в оклады икон, и ни у кого из них, ну хоть у одного, не сжимает сердце от ощущения невероятного кощунства, смертного греха, который он совершает.0 комментариев
Паслер: В Оренбурге фиксируется пик паводка
В Оренбурге зафиксировали пик паводка, в Орске наблюдается тенденция к снижению уровня воды, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Оренбург находится «в высочайшем пике» паводка, у Орска наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня воды, она продолжится и ночью, и в четверг, сказал глава региона, передает ТАСС.
Работу по снижению объема сброса воды с Ириклинского водохранилища продолжат, чтобы как можно скорее освободить подтопленные территории.
Ранее власти Оренбургской области решили построить новую дамбу в Орске взамен затопленной во время паводка.