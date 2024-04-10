Паслер: В Оренбурге фиксируется пик паводка

Tекст: Алексей Дегтярев

Оренбург находится «в высочайшем пике» паводка, у Орска наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня воды, она продолжится и ночью, и в четверг, сказал глава региона, передает ТАСС.

Работу по снижению объема сброса воды с Ириклинского водохранилища продолжат, чтобы как можно скорее освободить подтопленные территории.

Ранее власти Оренбургской области решили построить новую дамбу в Орске взамен затопленной во время паводка.