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    10 апреля 2024, 19:52 • Новости дня

    Паслер: В Оренбурге фиксируется пик паводка

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Оренбурге зафиксировали пик паводка, в Орске наблюдается тенденция к снижению уровня воды, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

    Оренбург находится «в высочайшем пике» паводка, у Орска наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня воды, она продолжится и ночью, и в четверг, сказал глава региона, передает ТАСС.

    Работу по снижению объема сброса воды с Ириклинского водохранилища продолжат, чтобы как можно скорее освободить подтопленные территории.

    Ранее власти Оренбургской области решили построить новую дамбу в Орске взамен затопленной во время паводка.

    9 апреля 2024, 10:07 • Новости дня
    В Оренбурге объявлена эвакуация из-за паводка
    В Оренбурге объявлена эвакуация из-за паводка
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Оренбурге из-за критического паводка объявлена эвакуация жителей из зоны возможного подтопления. Уровень воды в реке Урал приближается к опасной отметке.

    Сирена прозвучала в 10.40 по местному времени (8.40 мск). Власти города призвали всех, кто находится в зоне риска, немедленно покинуть свои дома, передает ТАСС.

    Критическая паводковая ситуация сложилась в восьми поселках в черте Оренбурга, а также в ряде садовых товариществ.

    Уровень воды в реках Урал и Самара в ближайшие сутки может подняться еще на 5–40 см. В зоне возможного подтопления окажется ряд районов Оренбурга, а также несколько населенных пунктов области.

    Опасную отметку также превышает уровень Урала у села Илек. Там возможно подтопление жилых домов и приусадебных участков.

    Нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля.

    Ранее сообщалось, что в Оренбурге уровень воды в реке Урал в течение суток увеличился на 25 см и подошел к отметке 897 см.

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    9 апреля 2024, 23:52 • Новости дня
    Жителей подтопляемых районов Оренбурга призвали эвакуироваться

    Губернатор Паслер призвал жителей подтопляемых районов Оренбурга эвакуироваться

    Жителей подтопляемых районов Оренбурга призвали эвакуироваться
    @ Шлеюк Сергей/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов в столице региона эвакуироваться в связи с резким повышением уровня воды в реке Урал.

    Паслер заявил, что в реке Урал уровень воды поднялся выше опасной отметки, «составив 931 см». «Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов», – приводит его слова ТАСС.

    Оренбургские власти допустили, что уровень воды будет подниматься и дальше, передает RT.

    Между тем в Звериноголовском округе Курганской области объявили принудительную эвакуацию жителей подтопляемых территорий. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава муниципалитета Марина Панкратова, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что вода в реке Урал в Оренбурге дошла до опасной отметки.

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    8 апреля 2024, 17:30 • Новости дня
    МЧС сообщило о подошедшем к Оренбургу паводке

    МЧС сообщило о подошедшей к Оренбургу паводковой воде

    МЧС сообщило о подошедшем к Оренбургу паводке
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    К Оренбургу вплотную приблизилась вода от паводков, сообщил глава пресс-службы регионального Главного управления МЧС Александр Ситников.

    В Оренбурге вода пока значительно не зашла на территорию домов и домовладений, но очень близко подбирается к городу, сказал Ситников в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС. Он добавил, что вода «уже где-то на пороге».

    Ранее в городе Орске в Оренбургской области произошел прорыв дамбы, были затоплены более 10 тыс. домовладений.

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    9 апреля 2024, 06:53 • Новости дня
    Уровень воды в реке Тобол у Кургана за шесть часов поднялся на 9 см

    Уровень воды в реке Тобол у Кургана за шесть часов поднялся на 9 см и достиг 334 см над «нулем поста»

    Tекст: Денис Тельманов

    Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана за ночь увеличился на 9 см и к утру 9 апреля достиг 334 см над «нулем поста», сообщает администрация города.

    Отмечается, что в зоне возможного подтопления находятся более 19 тыс. человек в 62 населенных пунктах.

    «При максимальных допустимых значениях будут подвержены подтоплению 62 населенных пункта, 4311 домов и 5011 приусадебных участков, 600 дачных участков, 19 003 человека, 3749 детей», – говорится в сообщении администрации, которое приводит ТАСС.

    В связи с паводковой ситуацией в Курганской области развернули 92 пункта временного размещения, в которых к концу дня 8 апреля находились 187 человек, в том числе 41 ребенок.

    Отмечается, что число прибывающих в ПВР жителей растет. Вместимость всех пунктов размещения составляет около 25,8 тыс. человек.

    Эвакуированные из зоны подтопления обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости. В ПВР организовано дежурство медицинских работников, сотрудников органов правопорядка и психологов.

    Власти региона приняли решение открыть дополнительные резервные пункты временного пребывания.

    Ранее в Курганской области был объявлен режим ЧС из-за паводка. Губернатор Вадим Шумков сообщил о резком ухудшении прогноза по паводку в связи с увеличением сброса воды из водохранилищ в соседнем Казахстане.

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    10 апреля 2024, 07:30 • Новости дня
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 965 см
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 965 см
    @ МЧС России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос почти на 50 см – до 965 см (опасной отметкой были 930 см), сообщил первый замглавы города Алексей Кудинов.

    Кудинов сообщил, что уровень воды продолжит расти в ближайшие сутки на 30–70 см. Подтоплены микрорайоны Кузнечный, Заречный, колхоз Куйбышева. Подтопленные улицы отключают от электро- и газоснабжения, передает ТАСС.

    По словам Кудинова, за ночь оказались подтоплены свыше 300 домовладений, эвакуировано десять жителей. Он сообщил, что число подтопленных домовладений будет расти, ожидается, что подтопит «еще около 200 частных домовладений». Кудинов призвал жителей города эвакуироваться.

    Национальный парк «Бузулукский бор» сообщил, что уровень воды реки Самара возле него достиг 895 см, что на 115 см выше критического уровня. Затоплена площадь в 11 тыс. гектаров.

    Напомним, губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов в столице региона эвакуироваться.

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    8 апреля 2024, 03:21 • Новости дня
    В Оренбургской области затопило 10,2 тыс. домов и 18,4 тыс. участков

    В Оренбургской области затопило 10,2 тыс. жилых домов и 18,4 тыс. участков

    В Оренбургской области затопило 10,2 тыс. домов и 18,4 тыс. участков
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На территории 25 муниципальных образований в 77 населенных пунктах и 29 СНТ в Оренбургской области подтоплены 10168 жилых домов, 18471 приусадебных участков, сообщили в администрации региона.

    «С подтопленных домовладений и приусадебных участков эвакуированы 6127 человек, в том числе 1478 детей. Более 1 тыс. человек размещены в ПВР. Из зон затопления перемещены в безопасные районы 570 голов сельскохозяйственных животных», – говорится в официальном Telegram-канале администрации Оренбургской области.

    На время прохождения паводка 47 мостовых сооружений были закрыты для движения транспорта. При этом движение по федеральным автодорогам не ограничено.

    Без света остались шесть населенных пунктов, над восстановлением электроснабжения работают 39 бригад: 91 человек и 39 единиц техники.

    По данным областной администрации, наиболее сложная обстановка сохраняется в Орске, где подтоплен 6641 жилой дом с приусадебным участком. Из города эвакуированы более 2 тыс. человек, включая 689 детей. В близлежащих пунктах временного размещения (ПВР) находятся 1052 человека, в том числе 160 детей.

    Кроме того, развернуты 14 ПВР вместимостью более 12 тыс. мест, в том числе 2377 спальных. На объектах организовано дежурство медработников, психологов, сотрудников УМВД и Росгвардии. Дополнительно в готовности находится 33 ПВР общей вместимостью 23325 человек, отчиталась администрация области.


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    9 апреля 2024, 18:17 • Новости дня
    Вода в реке Урал в Оренбурге дошла до опасной отметки

    Мэр Оренбурга Салмин: Вода в реке Урал дошла до уровня 914 сантиметров

    Вода в реке Урал в Оренбурге дошла до опасной отметки
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уровень воды в реке Урал во второй половине дня во вторник дошел до уровня 914 сантиметров в районе Оренбурга, заявил глава города Сергей Салмин.

    Уровень воды в реке резко поднялся до 914 сантиметров, при уровне 930 сантиметров произойдет подтопление новых территорий, сообщил Салмин, передает ТАСС.

    Ситуация «очень серьезная», вода может прийти очень быстро, добавил градоначальник. В городе прозвучала сирена. Он пояснил, что это – не учебная тревога, а знак того, что паводковая ситуация в Оренбурге очень опасна.

    Ранее президент Владимир Путин командировал в Оренбургскую область главу Минстроя России Ирека Файзуллина.

    Региональные власти заявляли, что все дома пострадавших отремонтируют или построят заново в случае утраты, комиссия зайдет в каждый дом и оценит ущерб. Паводковая вода в самом Оренбурге вплотную подошла к многоэтажкам.

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    8 апреля 2024, 19:15 • Новости дня
    Губернатор назвал возможную причину усиления паводка в Курганской области

    Шумков: Казахстан увеличил сброс воды из водохранилищ в 45 раз, что увеличило поток воды в Курганскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Один из регионов Казахстана резко увеличил сброс воды из водохранилищ, что увеличило поток воды в Курганскую область, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в эфире телеканала «Россия-24».

    Шумков отметил, что объем сброса воды в реку Тобол был увеличен в 45 раз, с 70 до 3300 кубометров в секунду, по реке Уй, которая идет через Троицкое водохранилище, сброс воды увеличился до 1100 кубометров в секунду. По словам Шумкова, при таком «колоссальном» сбросе воды она дойдет до Курганской области за несколько дней, передает ТАСС.

    Ранее Шумков сообщал, что в Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводков, уровень воды в Тоболе, согласно данным Росгидромета, прогнозируется на уровне в 11 метров и выше.

    Между тем в Тюменской области также эвакуируют жителей из-за угрозы затопления.

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    7 апреля 2024, 22:11 • Новости дня
    В Орске подтоплены более 6,6 тыс. жилых домов

    В Орске подтоплены более 6,6 тыс. жилых домов, эвакуировано более 2 тыс. человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В Орске под водой оказались 6 тыс. 641 жилой дом, эвакуировано более 2 тыс. человек, в том числе 689 детей, сообщает администрация Оренбургской области.

    «Наиболее сложная обстановка в Орске. Подтоплен 6 641 жилой дом с приусадебным участком. Эвакуировано более 2000 человек, в том числе 689 детей. В близлежащих ПВР размещены 1052 человека, в том числе 160 детей», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы правительства региона.

    Отмечается, что власти развернули для пострадавших от наводнения 33 пункта временного размещения на 23 тыс. 325 мест.

    Напомним, что 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, в зону затопления попали несколько поселков, из которых началась массовая эвакуация людей

    В Оренбург прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков, в области действует режим ЧС на федеральном уровне.

    Ранее сообщалось, что в связи с частичным затоплением Орска стационарная медицинская помощь в плановой форме временно прекращена.

    В Орске оказывается преимущественно экстренная и неотложная стационарная помощь в двух стационарах, расположенных вне зоны затопления.

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    9 апреля 2024, 21:38 • Новости дня
    Уровень реки Урал у Оренбурга превысил опасную отметку

    Уровень реки Урал у Оренбурга превысил опасную отметку 930 см

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга поднялся до 931 см, превысив опасную отметку в 930 см, сообщили в мэрии города.

    В мэрии со ссылкой на Оренбургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отметили, что уровень реки Урал у поста Оренбург выше опасной отметки 930 см на один сантиметр, передает ТАСС.

    В то же время в правительстве региона отметили, что в Орске начал снижаться уровень воды, сейчас он достиг 907 см.

    Ранее вода от паводка дошла до федеральной трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области.

    Президент России Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбуржье.

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    9 апреля 2024, 23:59 • Новости дня
    Уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 942 см

    Tекст: Антон Антонов

    К полуночи (22.00 мск) уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос до 942 см (опасной отметкой были 930 см), сообщили в мэрии.

    Глава Оренбурга Сергей Салмин посетил подтопляемые районы. Власти города сообщили, что вода продолжает прибывать. Сейчас запросы на эвакуацию отсутствуют, оперативные службы продолжают дежурство, передает ТАСС.

    Напомним, губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов в столице региона эвакуироваться.

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    8 апреля 2024, 11:46 • Новости дня
    Произошел перелив через дамбу в Новотроицке

    Оренбургский губернатор рассказал о переливе через дамбу в Новотроицке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Перелив через дамбу зафиксировали в Новотроицке Оренбургской области, проводится эвакуация жителей, сообщил губернатор региона Денис Паслер.

    По его словам, в Новотроицке был зафиксирован перелив через дамбу, ведутся работы по ее отсыпке, передает ТАСС.

    Паслер добавил, что идет эвакуация жителей с улицы Севастопольской, для них уже готовы пункты временного размещения.

    Уровень воды находится на отметке 8,5 м.

    Ранее Паслер заявил, что Паводок 2024 года стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбургской области.

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    7 апреля 2024, 23:35 • Новости дня
    В Орск прибыл второй эшелон отряда «Центроспас» в составе 50 человек

    В Орск для помощи жителям затопленных домов прибыл второй эшелон отряда «Центроспас» в составе 50 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Второй эшелон отряда «Центроспас» из 50 человек прибыл в город Орск Оренбургской области, где затопило свыше 6 тыс. домов из-за паводка и разрушения плотины на реке Урал.

    По информации правительства региона, в Орске подтоплены более 6,6 тыс. жилых домов с приусадебными участками, более 2 тыс. человек, в том числе 689 детей, эвакуированы, передает ТАСС.

    Отмечается, что в город также прибыл эшелон курсантов Уральского института ГПС МЧС России, в котором находятся 125 человек и два плавсредства.

    Всего жителям Орска в связи с паводком в круглосуточном режиме помогают более 700 спасателей МЧС России. В  работах задействованы дополнительные группировки отряда «Центроспаса» МЧС России, ГУ МЧС России по Кировской области, Уральского института ГПС МЧС России.

    В близлежащих пунктах временного размещения граждан находятся 1 052 человека, среди которых 160 детей.


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    9 апреля 2024, 22:17 • Новости дня
    Файзуллин по поручению Путина прибыл в Оренбургскую область

    Tекст: Антон Антонов

    В Оренбургскую область, которая пострадала от паводка, с рабочим визитом прибыл министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, сообщило ведомство.

    Файзуллин планирует осмотреть зону подтопления в Орске. Также состоится совещание по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    Власти Оренбурга сообщают в Telegram, что в зоне подтопления находятся десять районов (Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и поселок имени Куйбышева, ЖК «Гранд-парк»), а также СНТ у поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ «Дубки» и «Дубовый плес».

    Напомним, президент России Владимир Путин принял решение командировать в зону стихийного бедствия главу Минстроя. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал жителей подтопляемых районов в столице региона эвакуироваться в связи с резким повышением уровня воды в реке Урал. Уровень воды в реке у Оренбурга поднялся до 931 см, превысив опасную отметку в 930 см.

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    9 апреля 2024, 23:17 • Новости дня
    Губернатор указал потенциальную зону подтопления в Оренбургской области

    Губернатор Оренбургской области Паслер назвал всю застройку вдоль реки Урал потенциальной зоной подтопления

    Tекст: Антон Антонов

    Потенциально в зону подтопления попадает вся застройка вдоль рек Урал и Сакмара, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

    Паслер заявил в Telegram, что «сомневающимся» жителям лучше «переждать пик паводка в безопасном месте».

    Напомним, уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку в 930 см, Паслер призвал жителей подтопляемых районов эвакуироваться.

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