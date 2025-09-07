Песков рассказал, как Путину удается выдерживать тяжелый график

Песков: Путин старается заниматься спортом каждый день

Tекст: Дарья Григоренко

Отвечая на вопрос, помогает ли спорт справляться с насыщенным рабочим графиком, Песков отметил: «Конечно, в таких поездках у него не получается заниматься спортом». По его словам, Путин всегда на пике концентрации и даже во время командировок может спать по несколько часов в день, передает ТАСС.

Пресс-секретарь признался, что сам удивляется работоспособности президента. «Честно говоря, мне самому иногда трудно понять, откуда он берет в себе столько сил», – сказал он. Иногда, по словам Пескова, на сон у Путина остается даже меньше четырех часов в сутки.

Накануне Песков сообщил, что в ближайшие дни Владимир Путин продолжит работать без перерыва, несмотря на недавно завершившиеся визиты в Китай и Владивосток.