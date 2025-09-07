Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.3 комментария
Песков рассказал, как Путину удается выдерживать тяжелый график
Песков: Путин старается заниматься спортом каждый день
Президент России Владимир Путин регулярно поддерживает спортивный образ жизни и всегда остается максимально сконцентрированным, даже если спит всего несколько часов в сутки, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью на Восточном экономическом форуме.
Отвечая на вопрос, помогает ли спорт справляться с насыщенным рабочим графиком, Песков отметил: «Конечно, в таких поездках у него не получается заниматься спортом». По его словам, Путин всегда на пике концентрации и даже во время командировок может спать по несколько часов в день, передает ТАСС.
Пресс-секретарь признался, что сам удивляется работоспособности президента. «Честно говоря, мне самому иногда трудно понять, откуда он берет в себе столько сил», – сказал он. Иногда, по словам Пескова, на сон у Путина остается даже меньше четырех часов в сутки.
Накануне Песков сообщил, что в ближайшие дни Владимир Путин продолжит работать без перерыва, несмотря на недавно завершившиеся визиты в Китай и Владивосток.