Песков сообщил о полной рабочей неделе Путина без отдыха
Песков рассказал о графике президента после поездок в Китай и Владивосток
В ближайшие дни Владимир Путин продолжит работать без перерыва, несмотря на недавно завершившиеся визиты в Китай и Владивосток.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что программа Владимира Путина уже расписана на всю предстоящую неделю. В планах – участие в онлайн-саммите БРИКС, который пройдет 8 сентября, передает «Газета.ру».
Песков подчеркнул, что неделя для главы государства будет очень насыщенной и включает в себя внутренние мероприятия и встречи. Пресс-секретарь добавил: «График очень плотный, отдых не предусмотрен».
В конце августа и начале сентября Путин посетил Китай, где участвовал в саммите ШОС, провел двусторонние встречи и присутствовал на военном параде в Пекине в честь Победы над милитаристской Японией. Затем президент выступил на пленарных заседаниях Восточного экономического форума во Владивостоке, где озвучил приоритеты политики на Дальнем Востоке.