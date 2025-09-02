Путин встретился с президентом Узбекистана в Китае

Путин встретился с президентом Узбекистана Мирзиеевым в Китае

Tекст: Валерия Городецкая

До этого на саммите ШОС в Китае у Путина и Мирзиеева уже состоялось краткое общение, но сейчас переговоры проходят в полном формате, передает ТАСС.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что основное внимание на переговорах будет уделено вопросам двусторонних отношений и перспективам их дальнейшего развития.

В начале августа Путин и Мирзиеев обсудили по телефону украинский кризис и двустороннее сотрудничество.

Ранее во вторник российский лидер провел в Пекине переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Сербии Александром Вучичем.