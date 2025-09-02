Путин встретился с президентом Узбекистана в Китае

Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.2 комментария
Путин встретился с президентом Узбекистана Мирзиеевым в Китае
Президент России Владимир Путин начал двустороннюю встречу с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Китае.
До этого на саммите ШОС в Китае у Путина и Мирзиеева уже состоялось краткое общение, но сейчас переговоры проходят в полном формате, передает ТАСС.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что основное внимание на переговорах будет уделено вопросам двусторонних отношений и перспективам их дальнейшего развития.
В начале августа Путин и Мирзиеев обсудили по телефону украинский кризис и двустороннее сотрудничество.
Ранее во вторник российский лидер провел в Пекине переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Сербии Александром Вучичем.