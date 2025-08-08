  • Новость часаВС России за неделю нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    8 августа 2025, 12:39 • Новости дня

    Путин и Мирзиеев обсудили украинский кризис и двустороннее сотрудничество

    Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиеевым

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили перспективы политико-дипломатического урегулирования ситуации на Украине и подчеркнули готовность укреплять сотрудничество в ключевых сферах.

    Разговор между Владимиром Путиным и Шавкатом Мирзиеевым состоялся по телефону, сообщает сайт Кремля. Президент России поделился с коллегой своими оценками прошедшей 6 августа встречи с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом.

    В ходе беседы Мирзиеев поблагодарил Путина за предоставленную информацию и выразил поддержку инициатив по поиску политико-дипломатических решений урегулирования украинского кризиса. В качестве первой реакции он отметил значимость такого диалога для достижения мира.

    Лидеры отдельно обсудили двустороннее сотрудничество России и Узбекистана в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Подтверждена заинтересованность обеих стран в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества.

    Ранее Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР. Он осветил результаты недавних переговоров со спецпредставителем США.

    5 августа 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков заявил о резонансе от слов Путина на Валааме
    Песков заявил о резонансе от слов Путина на Валааме
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что высказывания лидеров России и Белоруссии на Валааме получили широкий общественный отклик.

    Высказывания, прозвучавшие во время визита президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко на Валаам, не могли остаться без внимания, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя обсуждение заявлений в обществе, отметил: «Были заданы вопросы, главы государств на них ответили, и, конечно же, эти вопросы не могли остаться незамеченными».

    Песков также добавил, что ему не совсем понятно, о каком именно эффекте идет речь, однако факт обсуждения слов лидеров подтверждает их значимость. По словам представителя Кремля, интерес общественности к заявлениям обусловлен важностью поднятых на Валааме тем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что выбор Валаама для политических заявлений был личной инициативой президента Владимира Путина и связан с символическим значением острова.

    Путин и Лукашенко провели встречу на острове Валаам. Экс-премьер России Сергей Степашин отметил, что заявления Путина по поводу слов президента США Дональда Трампа были сделаны не случайно именно во время этой поездки на Валаам.

    5 августа 2025, 13:55 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву

    Американист Дробницкий: Трамп использует визит Уиткоффа для пересмотра ультиматума России

    Эксперт спрогнозировал итоги визита Уиткоффа в Москву
    @ Al Drago/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По итогам визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву Россия заявит о доведении до американского делегата своей точки зрения по Украине и вопросам, касающимся глобальной безопасности. Глава Белого дома Дональд Трамп, в свою очередь, заявит о прогрессе в двустороннем диалоге и использует этот тезис для пересмотра ультиматума Москве, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Своим заявлением о перебазировании атомных подлодок ближе к России американский лидер Дональд Трамп создал болезненный фон в контексте планируемого визита Стива Уиткоффа в Москву. Те наработки и треки, которые создавались последние полгода, во многом нивелировались. Можно констатировать: «глобальная Демпартия», выходящая за пределы США, победила главу Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Оказалось, что президент США не может приказывать Европе и не в силах взять под контроль так называемое «глубинное государство». Москва, Брюссель и американский конгресс в ходе необговариваемого консенсуса отказались реагировать на угрозы и ультиматумы Трампа. Ситуацию отягощает политическая, общественная и идеологическая поляризация американского общества», – указал спикер.

    «На этом фоне глава Белого дома ждет от Уиткоффа практически чуда: совмещения позиций всех сторон – Москвы, Брюсселя, Киева и Вашингтона – и предоставления плана по решению украинского кризиса», – продолжил собеседник. При этом он выразил скепсис в реальности достижения этой цели в ходе визита спецпосланника Трампа в Россию.

    «Очевидно, что российская и американская стороны поднимут в ходе бесед различные вопросы: Украина, экономика, архитектура глобальной безопасности, в свете в том числе отказа России от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Но я не вижу возможностей для прорыва даже по какому-то одному треку», – признался политолог.

    «По итогам переговоров, вероятнее всего, Москва заявит, что Россия стоит твердо на прежних позициях и что она донесла свою точку зрения до Уиткоффа. Трамп же сообщит о некоем прогрессе в диалоге с Владимиром Путиным и, вполне возможно, использует эту риторику для пересмотра срока своего ультиматума», – спрогнозировал американист.

    «В сентябре же про эти ультиматумы все забудут, поскольку Конгресс попытается отобрать у главы Белого дома рычаги управления по важнейшим вопросам внешней политики – Украине, тарифам и санкциям. У законодателей это вполне может получиться. Такое развитие событий изменит властную конфигурацию в Вашингтоне. Но пока невозможно прогнозировать, как будет скорректирована позиция США в отношении России», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник США Стив Уиткофф посетит Москву на этой неделе, а Трамп конкретизировал даты, называя 6-7 августа. Пресс-секретарь президента России не исключил возможность личной встречи американского делегата с российским лидером Владимиром Путиным. «Мы всегда рады видеть господина Уиткоффа в Москве. И всегда рады контактам с ним, считаем их важными, содержательными и очень полезными», – сказал Песков.

    Визит состоится накануне истечение так называемого ультиматума Трампа Москве для урегулирования украинского кризиса. Все это также происходит на фоне ухудшения отношений двух стран. Российская сторона отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Глава Белого дома ранее заявил об отправке двух АПЛ ближе к границам России.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    7 августа 2025, 14:55 • Новости дня
    Ушаков назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа

    Ушаков: Встреча Путина и Трампа может состояться на следующей неделе

    Ушаков назвал ориентировочные сроки встречи Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча российского президента Владимира Путина и бывшего главы США Дональда Трампа запланирована ориентировочно на следующую неделю, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он отметил, что стороны уже начали готовить это мероприятие, передает РИА «Новости».

    «Ориентировочно, да, на следующей неделе. Сейчас будем работать», – сказал дипломат, отвечая на вопрос журналиста Life Александра Юнашева о сроках переговоров. Он добавил, что инициатива встречи исходила от американской стороны.

    По словам помощника президента, Россия сочла поступившее от США предложение о проведении встречи вполне приемлемым.

    Ранее Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Накануне Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    6 августа 2025, 19:50 • Новости дня
    Путин рассказал Текслеру, как заслужить одобрение россиян

    Путин посоветовал главе Челябинской области Текслеру двигаться к целям

    Путин рассказал Текслеру, как заслужить одобрение россиян
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил планы по развитию Челябинской области и рекомендовал губернатору Алексею Текслеру двигаться поэтапно, решая задачи региона, чтобы получить одобрение населения.

    Открывая по видеосвязи новые объекты ко Дню строителя, Путин, обращаясь к Текслеру, подчеркнул важность системного подхода, передает ТАСС.

    «Мы с вами не так давно обсуждали все планы, которые вы намечаете в Челябинской области, – они впечатляют, это хорошие планы», – заявил глава государства.

    Путин посоветовал Текслеру двигаться последовательно: «Надо просто идти – и идти целенаправленно от решения одной задачи к другой. И действительно: тогда и люди оценят по достоинству то, что делается на уровне региона, да и во всей стране».

    Напомним, в июле Путин в рамках рабочей поездки в Магнитогорск провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

    7 августа 2025, 12:05 • Новости дня
    Глава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической

    Глава РФПИ Дмитриев: Встреча Путина и Трампа может стать исторической

    Глава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планируемая на следующей неделе встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может иметь историческое значение, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Это встреча может стать исторической», – написал Дмитриев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    Он также выразил уверенность, что диалог между сторонами восторжествует.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским.

    6 августа 2025, 15:57 • Новости дня
    В Кремле рассказали, когда будут раскрыты детали встречи Путина с Уиткоффом

    Ушаков: Детали встречи Путина с Уиткоффом будут раскрыты после доклада о ней Трампу

    В Кремле рассказали, когда будут раскрыты детали встречи Путина с Уиткоффом
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кремль пока не будет давать развернутых комментариев по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

    По словам помощника президента Юрия Ушакова, причиной отсутствия комментариев является то, что Уиткофф еще не доложил о результатах встречи главе США Дональду Трампу, передает РИА «Новости».

    «Сейчас ситуация такая, что наш президент владеет полнотой информации. Наши сигналы, сигналы от президента Трампа. А Трампу еще о результатах этой встречи не доложено. Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев», – заявил Ушаков.

    Он отметил, что после того, как Уиткофф проинформирует американского лидера, позиция Кремля может быть дополнена подробностями. Дальнейшие комментарии по итогам переговоров могут последовать позднее.

    Ранее Ушаков сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа носили полезный и конструктивный характер.

    Напомним, в среду в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Встреча длилась около трех часов, после чего кортеж Уиткоффа покинул Кремль.

    7 августа 2025, 11:34 • Новости дня
    Ушаков дал характеристику переговорам Путина и Уиткоффа

    Ушаков: Переговоры Путина и Уиткоффа прошли конструктивно

    Ушаков дал характеристику переговорам Путина и Уиткоффа
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа прошла в деловом и конструктивном ключе, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Он отметил, что обе стороны остались удовлетворены итогами беседы, передает РИА «Новости». Обсуждались дальнейшие действия по совместной работе в направлении урегулирования украинского кризиса.

    «Эта встреча была деловой, она была конструктивной и, я думаю, что обе стороны могут быть удовлетворены итогами разговора», – сказал Ушаков.

    Дипломатв отдельно подчеркнул, что российско-американские отношения могут развиваться по иному, взаимовыгодному сценарию – отличному от того, как ситуация складывалась в последние годы.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    В Белом доме сообщили о положительном исходе встречи Путина и Уиткоффа.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что Путин и Уиткофф показали пример «спокойной» дипломатии.

    6 августа 2025, 19:20 • Новости дня
    Путин открыл новые построенные в регионах объекты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи поздравил работников строительной отрасли с предстоящим профессиональным праздником и отметил их вклад в развитие страны.

    Глава государства подчеркнул, что миллионы людей трудятся в строительной сфере, реализуя масштабные проекты, возводя жилые дома, школы, больницы и другие социально значимые объекты, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Путин отдельно поблагодарил строителей за их опыт, квалификацию и преданность делу, благодаря чему удается благоустраивать города и повышать качество жизни населения.

    «Благодаря опыту, высокой квалификации и преданности своему делу вы реализуете масштабные инфраструктурные проекты, возводите жилые дома, школы, больницы, другие значимые социальные объекты, прокладываете и ремонтируете автомобильные и железные дороги, благоустраиваете общественные пространства, вносите огромный вклад в достижение нашей главной цели – повышение уровня и качества жизни людей», – заявил президент.

    В преддверии Дня строителя, который отмечается 10 августа, были открыты новые объекты: набережная реки Амур в Комсомольске-на-Амуре, зоопарк в Перми, путепровод через железнодорожные пути в городе Унеча Брянской области, детский сад в Копейске Челябинской области и средняя школа №49 в поселке Шамхал Дагестана.

    Ранее Путин поручил регионам увеличить объемы жилищного строительства.

    7 августа 2025, 11:07 • Новости дня
    Ушаков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа

    Ушаков: Россия и США согласовали встречу Путина и Трампа в ближайшие дни

    Ушаков сообщил о начале подготовки встречи Путина и Трампа
    @ ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, встреча президентов будет организована по инициативе американской стороны, передает ТАСС.

    «По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа», – сказал Ушаков.

    Дипломат добавил, что российская сторона вместе с американскими коллегами приступила к конкретной проработке деталей будущего саммита.

    Ушаков также сообщил, что место встречи Путина и Трампа уже определено, однако информация о нем будет объявлена позднее после дополнительного согласования.

    В качестве ориентировочного срока проведения переговоров помощник президента назвал следующую неделю, однако точная дата будет зависеть от хода подготовки. Дипломат уточнил, что продолжительность подготовки пока определить сложно, но работа уже началась.

    Ранее канал Fox News со ссылкой на чиновника Белого дома сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе встречи накануне высказал спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу желание встретиться с Дональдом Трампом.

    Трамп заявил о «хороших шансах» на встречу с Путиным и Зеленским.

    7 августа 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом
    Путин назвал ОАЭ подходящей площадкой для встречи с Трампом
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности встречи с американским лидером Дональдом Трампом, отметил, что у России много друзей, готовых помочь организовать такие мероприятия.

    Российский лидер подчеркнул, что среди возможных мест проведения встречи он видит Объединенные Арабские Эмираты как одного из наиболее подходящих партнеров в этом вопросе.

    «Один из друзей – это президент Объединенных Арабских Эмиратов. Думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест», – сказал Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, Путин в четверг встретился с президентом ОАЭ, прибывшим в Россию с официальным визитом. Российский лидер назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

    Аль Нахайян положительно оценил динамику развития отношений с Россией за последние годы. Он выразил надежду на «положительные результаты» визита в Россию.

    Ранее помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    6 августа 2025, 14:47 • Новости дня
    В Кремле завершилась трехчасовая встреча Путина и Уиткоффа
    В Кремле завершилась трехчасовая встреча Путина и Уиткоффа
    @ FRANCIS CHUNG/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, которые продлились около трех часов.

    Встреча президента России Владимира Путина и специального посланника президента США Стивена Уиткоффа завершилась в Кремле, передает ТАСС.

    Переговоры двух представителей государств продлились около трех часов. О содержании беседы официальной информации пока не поступало. Пресс-служба российского лидера подтвердила сам факт завершения встречи в заявленное ранее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетили ресторан в парке «Зарядье».

    Президент России Владимир Путин и Стив Уиткофф перед началом переговоров в Кремле обменялись рукопожатием и короткими репликами.

    7 августа 2025, 14:02 • Новости дня
    Ушаков согласился с Рубио по поводу диалога Путина и Трампа

    Ушаков: Путину и Трампу есть что обсуждать

    Ушаков согласился с Рубио по поводу диалога Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков согласился с заявлением госсекретаря США Марко Рубио о том, что между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом действительно есть темы для обсуждения в ходе личной встречи.

    Ушаков подчеркнул, что высказывание Рубио о том, что Москве и Вашингтону «теперь есть что обсуждать», отражает реальное положение дел, передает ТАСС.

    «Рубио прав», – ответил он на вопрос журналиста относительно слов американского госсекретаря.

    Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что встреча Путина и Трампа может стать исторической.

    6 августа 2025, 22:31 • Новости дня
    New York Times заявила о намерении Трампа лично встретиться с Путиным

    New York Times: Трамп намерен лично встретиться с Путиным на следующей неделе

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп хочет лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а затем провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Зеленского, пишет New York Times.

    При этом New York Times ссылается на два источника, знакомых с планами президента США, передает РИА «Новости».

    Указывается, что Трамп озвучил свои намерения в ходе телефонного разговора с лидерами европейских стран. «В переговорах примут участие только трое – без участия европейских стран», – отмечает NYT.

    Источники также сообщили, что европейские лидеры «по-видимому, приняли» заявление Трампа, хотя раньше добивались того, чтобы координировать процесс урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Дональд Трамп заявил о большом прогрессе по итогам переговоров. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что встреча была полезной и конструктивной.

    7 августа 2025, 15:07 • Новости дня
    Мировые СМИ вынесли предстоящую встречу Путина и Трампа на первые полосы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущие международные издания отметили, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.

    Издание Financial Times подчеркивает, что объявление о предстоящей встрече лидеров прозвучало на следующий день после переговоров Путина с спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, которые обе стороны назвали продуктивными, передает РИА «Новости».

    Американская New York Times отмечает, что эта встреча станет первым очным саммитом президентов России и США за более чем четыре года, а британская Times и финская Helsingin Sanomat подчеркивают, что Путин и Трамп встретятся очно впервые за семь лет. По данным испанской Periodico, в этом году лидеры уже шесть раз говорили по телефону.

    Британская Telegraph сообщает, что встреча пройдет в узком формате, без участия других стран, а советник российского президента Юрий Ушаков отверг предложение США о трехсторонних переговорах с участием главы киевского режима Владимира Зеленского, о чем пишет Guardian. Немецкая Berliner Zeitung отмечает, что последствия саммита будут в первую очередь значимы для Европы.

    Газета Wall Street Journal считает, что этот саммит может стать одним из важнейших событий второго срока Трампа, а Telegraph указывает на рост надежд на окончание конфликта на Украине. New York Times называет инициативу Путина еще одной его победой. Японская Nikkei также подчеркивает признаки сближения между США и Россией. По оценке CNN, ключевым вопросом станет содержание предложений российской стороны.

    Ранее Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    Накануне Путин встретился в Кремле со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    7 августа 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин сообщил о взаимной заинтересованности сторон во встрече с Трампом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил, что как с его стороны, так и со стороны США проявлялась заинтересованность во встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

    «Заинтересованность была проявлена с обеих сторон, кто там какое слово сказал первым, это уже не имеет значения», – заявил Путин, отвечая на вопрос журналистов о том, кто стал инициатором саммита, передает ТАСС.

    Ранее Путин, отвечая на вопрос о возможности встречи с американским лидером Дональдом Трампом, отметил, что у России много друзей, готовых помочь организовать такие мероприятия.

    В четверг Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни. По его словам, встреча запланирована ориентировочно на следующую неделю.

    Россия достигнет целей СВО независимо от цен на нефть

    Если цены на нефть упадут всего на десять долларов, Россия закончит боевые действия на Украине. По крайней мере, так говорит президент США Дональд Трамп. Что происходит с российскими нефтегазовыми доходами и действительно ли гипотетическое снижение цен на нефть может повлиять на ход спецоперации? Подробности

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами. Подробности

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
