Путин и Вучич начали встречу в Пекине
В Пекине стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Сербии Александром Вучичем.
По словам зампредседателя парламента Сербии Марины Рагуш, лидеры планируют рассмотреть вопросы безопасности, энергетики, а также пути укрепления экономического партнерства между странами, передает ТАСС.
Также на повестке дня присутствует обсуждение совместных проектов и углубление сотрудничества в рамках различных международных организаций и форумов. Кроме того, стороны собираются обменяться мнениями по ситуации на Западных Балканах.
Предыдущее общение Путина и Вучича состоялось 9 мая в Москве, когда они встретились на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В начале августа Вучич допустил встречу с Путиным в Китае.