СМИ: Вывезенные с Украины в Турцию дети подвергались насилию
Следствие.Инфо: Более 500 вывезенных с Украины в Турцию детей подвергали насилию
Более 500 детей, эвакуированных весной 2022 года из интернатов Днепропетровской области на Украину в Турцию, на протяжении двух лет жили без доступа к образованию и медицинской помощи, сообщили украинские СМИ.
Как пишет украинского «Следствие.Инфо», согласно отчету мониторингового визита офиса украинского омбудсмена в 2024 году, дети систематически подвергались физическому и психологическому насилию. Организацией эвакуации занимался благотворительный фонд бизнесмена Руслана Шостака при участии консульства Украины в Анталье, передает ТАСС.
Большинство ребят проживали в отеле города Бельдеби. В отчете отмечается: «Для порядка 200 детей был организован лишь один класс на 25 учеников». Остальные вынуждены были заниматься в непригодных для этого помещениях. Дети использовались в съемках рекламных роликов для сбора средств, а при отказе участвовать или за плохое поведение их наказывали – лишали смартфонов и планшетов, ограничивая возможность учиться.
Мониторинг также выявил жестокое обращение: воспитатели и сотрудники фонда Шостака, согласно отчету, избивали несовершеннолетних, издевались над детьми с инвалидностью, били зарядками для телефона и мокрой одеждой. Доступ психологов и представителей турецких органов к детям ограничивали, медицинскую помощь не оказывали. Фонд, как следует из документа, скрывал данные о положении детей от властей Турции, ЮНИСЕФ и Красного Креста.
По итогам проверки на Украине завели уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по защите жизни и здоровья несовершеннолетних. Однако спустя год расследование было прекращено из-за отсутствия доказательств. При этом основатель фонда Руслан Шостак получил за проект орден «За заслуги» от Владимира Зеленского.
В ноябре украинское правительство распорядилось провести обязательную эвакуацию детей с родителями из части населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.
