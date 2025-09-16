Российские войска освободили Ольговское в Запорожской области

Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Великомихайловки, Гавриловки, Маломихайловки, Новониколаевки в Днепропетровской области и Новоивановки в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

При этом ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, два танка, бронемашину. Уничтожены две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, десантно-штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Степного, Варачино, Груновки и Алексеевки в Сумской области.

А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Жовтневым в Харьковской области.

ВСУ при этом потеряли до 150 военнослужащих, бронемашину и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ, склад с боеприпасами и пять складов матсредств.

Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение., нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах Ямполя, Шандриголово и Карповки Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

Потери противника составили более 240 военнослужащих, танк, пять бронемашин и два артиллерийских орудия. Уничтожены девять станций РЭБ и девять складов боеприпасов.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Закотного, Платоновки, Константиновки, Северска, Александро-Калиново и Артема в ДНР.

Противник при этом потерял до 260 военнослужащих, четыре бронемашины и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и два склада с матсредствами, перечислили в Минобороны.

Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Торецкого, Артемовки, Димитрова, Торского, Владимировки, Золотого Колодезя, Новоалександровки и Красноармейска в ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, шесть бронемашин и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Новониколаевку в Днепропетровской области. За день до этого они освободили Новопетровское в Днепропетровской области, а еще освободили Сосновку в Днепропетровской области.