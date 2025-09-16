Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.13 комментариев
Рогов сообщил о подготовке эвакуации юга Запорожья украинскими властями
Украинские власти готовят экстренный план по вывозу жителей южной части Запорожья из-за опасений наступления российских войск на город, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, украинские власти готовят к эвакуации южную часть Запорожья из-за приближения российской армии, сообщает РИА «Новости». Рогов добавил, что в Коммунарском районе, который находится на юге Запорожья, формируются специальные группы из сотрудников полиции и экстренных служб. «Ставленники режима Зеленского готовят эвакуацию Коммунарского района – южной части города Запорожья, опасаясь приближения русской армии», – отметил Рогов.
Он добавил, что ксейчас расстояние от линии фронта до южной границы Запорожья составляет около 20 километров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Восток» сорвала инженерные работы ВСУ в Запорожской области. Российские войска закрепились в запорожской Малиновке возле Гуляйполя. Военные ВС России зацепились за Малиновку на Запорожском направлении.