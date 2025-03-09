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Группировка «Восток» сорвала инженерные работы ВСУ в Запорожской области
Группировка «Восток» трижды помешала ВСУ провести инженерные работы у Дорожнянки
Подразделения группировки войск «Восток» помешали Вооруженным силам Украины выполнить инженерные работы в районе Дорожнянки Запорожской области, сорвав их трижды.
Подразделения группировки войск «Восток» трижды сорвали инженерные работы ВСУ у Дорожнянки Запорожской области, передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев сообщил, что подразделения нанесли поражение живой силе и технике противника, помешав завершить работы.
«Подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике [противника], <…> трижды сорвали инженерные работы в районе Дорожнянки [Запорожской области]», – отметил Гордеев.
По его словам, инженерные работы, которые пытались провести ВСУ, были частью усилий по укреплению позиций в районе.
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