Военкор Рожин: ВС России «зацепились за Малиновку» на Запорожском направлении

Военкор Рожин сообщил о хороших новостях с Запорожского направления СВО

Tекст: Ирма Каплан

«Противник сообщает, что на Запорожском направлении российские войска зацепились за Малиновку. За ту самую Малиновку, в районе Гуляйполя, где была «Свадьба в Малиновке», – сказано в посте.

Там уточнили, что Малиновка была занята российскими войсками в начале СВО, но была оставлена весной 2022 года.

«Спустя три с лишним года мы возвращаемся», – добавил военкор.

Как писала в начале июня газета ВЗГЛЯД, наступление российской армии отмечается на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики, где ширина фронта превышает 30 километров.