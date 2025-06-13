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Военкор Рожин: ВС России «зацепились за Малиновку» на Запорожском направлении
Военкор Рожин сообщил о хороших новостях с Запорожского направления СВО
Военкор Борис Рожин сообщил в Telegram-канале о хороших новостях, полученных ночью – российские военные «зацепились за Малиновку» на Запорожском направлении СВО.
«Противник сообщает, что на Запорожском направлении российские войска зацепились за Малиновку. За ту самую Малиновку, в районе Гуляйполя, где была «Свадьба в Малиновке», – сказано в посте.
Там уточнили, что Малиновка была занята российскими войсками в начале СВО, но была оставлена весной 2022 года.
«Спустя три с лишним года мы возвращаемся», – добавил военкор.
Как писала в начале июня газета ВЗГЛЯД, наступление российской армии отмечается на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики, где ширина фронта превышает 30 километров.