Марочко сообщил о продвижении ВС России на стыке Запорожья и ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские войска продолжают продвигаться на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики на участке фронта шириной более 30 километров, передает ТАСС.

Марочко добавил, что несмотря на активное сопротивление украинских сил, продвижение подразделений России в этом районе остается значительным.

Эксперт отметил, что линия наступления проходит в районе Новополья, где отмечается ожесточенное противодействие со стороны украинских военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация на Запорожском направлении вышла из статического состояния. Российские силы совершили прорыв на Запорожском фронте. Вооруженные силы России не позволяют противнику принимать решения во время атак на данном направлении.