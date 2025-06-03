Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.0 комментариев
Марочко сообщил о продвижении ВС России на стыке Запорожья и ДНР
Наступление российской армии отмечается на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики, где ширина фронта превышает тридцать километров, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские войска продолжают продвигаться на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики на участке фронта шириной более 30 километров, передает ТАСС.
Марочко добавил, что несмотря на активное сопротивление украинских сил, продвижение подразделений России в этом районе остается значительным.
Эксперт отметил, что линия наступления проходит в районе Новополья, где отмечается ожесточенное противодействие со стороны украинских военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация на Запорожском направлении вышла из статического состояния. Российские силы совершили прорыв на Запорожском фронте. Вооруженные силы России не позволяют противнику принимать решения во время атак на данном направлении.