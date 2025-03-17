Стало известно о прорыве российских сил на Запорожском фронте

Рогов сообщил о контроле ВС России над южными частями сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области

Tекст: Ольга Иванова

Рогов подчеркнул, что российские силы освободили большой плацдарм около Малых Щербаков и вошли в село с юга. «Они также вошли в Щербаки ранее и теперь удерживают территории в южных частях обоих населенных пунктов», – сообщил он. Рогов добавил, что войска продолжают движение на север для полного освобождения этих территорий, передает ТАСС.

В начале марта Рогов сообщал, что российские войска продвинулись на ореховском направлении в Запорожской области, освободив более шести квадратных километров территории, ранее оккупированной ВСУ, и приблизились к населенному пункту Щербаки.

Между тем, телеграм-канал ОперацияZ: Военкоры Русской Весны сообщает, что бойцы 247-го полка ВДВ ранее взяли Пятихатки и продвинулись в посадках к Лобковому. Также десантники прорвались и штурмуют Степовое, зачищая последние опорники врага. Восточнее 108-й полк ВДВ штурмует населенные пункты Малые Щербаки и Щербаки. Под Ореховом, севернее Работино российские войска также атакуют в направлении Новоданиловки, продвинувшись примерно на 2 км. Таким образом, российские войска существенно продвинулись на двух направлениях в сторону Орехова.