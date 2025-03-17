Российские войска вывели Запорожское направление из статического состояния

Армия России начала «простукивать» ВСУ на Запорожском направлении

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Российские войска освободили населенный пункт Степовое в Запорожской области, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, группировка «Днепр» также поразила живую силу и технику бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны у Тягинки в Херсонской области и Павловки в Запорожской области.

Кроме того, военным удалось освободить большой плацдарм около Малых Щербаков и войти в село с юга. «Они также вошли в Щербаки ранее и теперь удерживают территории в южных частях обоих населенных пунктов», – сообщил Владимир Рогов, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ.

Также поступают сообщения об усилении давления на противника в районе Ореховского участка фронта. Так, Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» пишет, что бойцы 247-го полка ВДВ ранее взяли Пятихатки и продвинулись в посадках к Лобковому. Помимо этого, севернее Работино группировка атакует в направлении Новоданиловки, продвинувшись примерно на 2 км в сторону Орехова.

Примечательно, что о проблемах в этих районах заговорили и в рядах противника. Так, в минувшую субботу представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин заявил, что ситуация обостряется и с каждым днем становится более угрожающей из-за усиления атак, передает РИА «Новости».

Для Запорожского направления, долгое время пребывавшего в относительно статичном состоянии, нынешний прорыв – событие нерядовое, считает военкор Федор Громов. «Российский успех во многом обусловлен тем, что украинское командование вынуждено сняло с этого участка часть подразделений 128-ой горно-штурмовой бригады и дрон-команды для стабилизации ситуации в Сумской области. Это ослабило оборону ВСУ», – объясняет он.

По его словам, сейчас перед российскими военными вырисовывается задача на краткосрочную перспективу – улучшение своего тактического положения. «Далее мы могли бы двинуться на восток. Нашим частям вполне по силам освободить или, как минимум, установить артиллерийскую блокаду Орехова – это ключевая база снабжения группировки ВСУ на этом направлении. Такой шаг ухудшит логистику противника и лишит его возможности пользоваться рокадной дорогой», – продолжил эксперт.

«Традиционно наше продвижение в рамках СВО опирается на города.

Город – это капитальная застройка, забетонированные подвалы, защита от артиллерии и FPV-дронов, логистика, автодороги, по которым осуществляется снабжение. И в этом смысле Орехов будет для нас важен», – отметил он.

«Но, несмотря на сложность ситуации для противника, плацдарм ВСУ не бросят и будут окапываться севернее Малых Щербаков. Уйти отсюда – значит поставить Запорожье на артиллерийский выстрел», – детализировал аналитик.

«Нынешнее продвижение позволяет нам усилить давление на Каменское, расположенное на берегу Днепра, и вынудить противника отступать. Также российские силы усложняют оборону ВСУ в районе Орехова. Это заставит украинское командование подтягивать ресурсы с других участков, ослабляя их. Впрочем, я пока не вижу потенциала для развития наступления с нашей стороны на стратегическую глубину», – добавляет военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Наступать на север в сторону столицы региона трудно из-за особенностей местности: это равнина с небольшими перепадами высот, изрезанная речками и заливами. Лучше двигаться со стороны Пятихаток чуть восточнее Днепра. Тогда в среднесрочной перспективе мы можем обойти Орехов с запада, взяв его в полуокружение», – продолжил собеседник.

«Сейчас противник теряет позиции в Курской области. Основные бои переместились в Сумскую область, где ВСУ вынуждены готовится к защите областного центра. Поэтому угроза на Запорожском направлении для ВСУ критична. Противоборствующая сторона будет цепляться за каждый населенный пункт», – спрогнозировал эксперт.

Краткосрочные задачи российский войск на Ореховском участке – продвинуться на пять-семь км на север, охватить с востока Каменское, а также выйти к окраинам Орехова, чтобы нарушить целостность логистики ВСУ, считает военный аналитик Борис Рожин.

«Кроме того, наши войска, опираясь на Орехов, могут развивать наступление на Днепропетровскую область. ВСУ, скорее всего, будут перебрасывать сюда резервы, чтобы замедлить наше наступление. И легко нам не будет – здесь много мин и активно работают дроны», – перечислил он.

«Ввиду особенностей местности и наши, и украинские военные будут опираться на индустриальную застройку, высоты, инженерные сооружения, полевые фортификации, заграждения, ДОТы, траншеи, противотанковые рвы», – детализирует собеседник.

«При этом у ВСУ просядут другие участки. Наша задача – растягивать их резервы по всей линии боевого соприкосновения с расчетом на то, что где-то оборона «треснет», и бить туда. По сути, с нашей стороны сейчас идет «простукивание» участка фронта», – заключил Рожин.