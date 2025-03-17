Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.3 комментария
Российские войска освободили Степовое в Запорожской области
Вооруженные силы России в последние сутки освободили населенный пункт Степовое в Запорожской области, сообщило Министерство обороны в понедельник.
Поселок освободили подразделения группировки войск «Днепр», уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
Кроме того, группировка поразила живую силу и технику бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны у Тягинки (Херсонская область) и Павловки (Запорожская область).
Украинская сторона в зоне действия группировки потеряла до 65 человек, пять автомобилей и станцию РЭБ.
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили за сутки военные объекты аэродромной инфраструктуры, центр подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов и скопления живой силы и техники ВСУ и наемников в 159 районах.
Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы JDAM и 177 дронов самолетного типа.
На Харьковском направлении группировка войск «Север» нанесла поражение двум механизированным бригадам ВСУ около Волчанска и Казачьей Лопани, в результате чего украинская сторона потеряла до 90 военнослужащих и 18 автомобилей, а также склад с боеприпасами.
На участке, контролируемом группировкой «Запад» поражены мотопехотная и механизированная бригады ВСУ в районах Копанки, Новоегоровка и Редкодуба. Потери противника составили более 225 военнослужащих, орудие артиллерии и три станции РЭБ.
В зоне ответственности группировки «Южная» поражены две механизированные и одна штурмовая бригада ВСУ, уничтожены свыше 190 бойцов ВСУ и один полевой склад боеприпасов.
В зоне ответственности группировки «Центр» украинская сторона потеряла до 495 военнослужащих и технику, включая американскую БМП Bradley.
С начала СВО уничтожены 658 самолетов, 283 вертолета, 47094 дрона, 601 ЗРК, 22303 танка и других боевых бронированных машин, 1529 машин РСЗО, 22625 орудий полевой артиллерии и минометов.
Ранее сообщалось, что за неделю российские войска освободили 33 населенных пункта в Курской области и ДНР.