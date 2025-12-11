В Москве приземлился самолет Пашиняна

Tекст: Алексей Дегтярёв

Самолет изначально летел из Гамбурга, он временно останавливался в Петербурге, сказал собеседник ТАСС.

Потом он опять вылетел в Москву и уже приземлился в столице.

Отмечается, что Пашинян должен участвовать в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве.

До этого сообщалось, что на подлете к российской столице с полуночи сбили 37 беспилотных летательных аппаратов.

По данным прессы, самолету с премьером Армении пришлось изменить пункт назначения из-за введения сигнала «Ковер» в Москве ночью.