Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.0 комментариев
В Москве приземлился самолет Пашиняна
В российской столице, предположительно, совершил посадку самолет армянского премьера Никола Пашиняна, который ранее не смог приземлиться там из-за атаки дронов, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.
Самолет изначально летел из Гамбурга, он временно останавливался в Петербурге, сказал собеседник ТАСС.
Потом он опять вылетел в Москву и уже приземлился в столице.
Отмечается, что Пашинян должен участвовать в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Москве.
До этого сообщалось, что на подлете к российской столице с полуночи сбили 37 беспилотных летательных аппаратов.
По данным прессы, самолету с премьером Армении пришлось изменить пункт назначения из-за введения сигнала «Ковер» в Москве ночью.