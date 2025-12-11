«Аэрофлот» сообщил о корректировке расписания из-за ограничений полетов

Tекст: Катерина Туманова

«В связи с вводом в ночь с 10 декабря на 11 декабря временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла «Аэрофлот» вынуждено корректирует расписание путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов. Часть рейсов направлены на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань», – сказано в сообщении.

Авиакомпания предлагает пассажирам отмененных рейсов вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы в ближайшие даты.

«Переоформление происходит на рейсы, выполняемые по тому же маршруту и в том же классе обслуживания (с одновременным соответствующим изменением дат других рейсов под кодом SU) без взимания дополнительной оплаты», – пояснили в компании.

Напомним, столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили полеты, как и в аэропорту Шереметьево. Подмосковный Жуковский так же временно приостановил выпуск и прием рейсов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО в целом за ночь сбила 30 БПЛА, один дрон был ликвидирован за несколько минут до полуночи.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды. Также в ночь на четверг столичные аэропорты отменили и перенесли десятки рейсов на фоне атак БПЛА.