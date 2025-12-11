Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.12 комментариев
Столичные аэропорты отменили и перенесли десятки рейсов на фоне атак БПЛА
Столичные аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также подмосковный Раменское отменили, задержали и перенаправили на фоне атаки украинских БПЛА десятки рейсов, следует из онлайн-табло «Яндекс.Расписания».
В аэропорту Шереметьево задержаны 24 рейса, 12 отменены. В Домодедове задержаны пять рейсов. Во Внукове задержаны 27 рейсов, семь отменены.
Напомним, столичные аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили полеты, как и в аэропорту Шереметьево. Подмосковный Жуковский так же временно приостановил выпуск и прием рейсов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО в целом за ночь сбила 30 БПЛА, один дрон был ликвидирован за несколько минут до полуночи.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское Минобороны доложило о ликвидации 37 дронов ВСУ за три вечерних часа среды.