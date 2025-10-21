Археологи НовГУ нашли границу домонгольского кладбища в Старой Руссе

Tекст: Мария Иванова

Археологи Новгородского государственного университета обнаружили границу предположительно домонгольского кладбища в Старой Руссе на месте будущего строительства новых домов, передает РИА «Новости».

Как уточнили в пресс-службе вуза, эти раскопы получили названия Ильинский I и Ильинский II, по имени средневековой улицы, проходившей рядом. Новые находки позволяют получить дополнительную информацию о топографии древней Руссы.

По словам исследователей, граница кладбища, вероятно, относится к домонгольскому периоду. Ранее, в 2022 году, к северу от нынешних раскопок нашли участок городского некрополя первой половины XI века. Сейчас специалисты не могут однозначно сказать, являются ли это разные кладбища или части одного большого некрополя.

В университете отмечают, что примерно в XIII–XIV веках территория кладбища превратилась в пашню. Директор Центра археологических исследований НовГУ Сергей Торопов пояснил: «Наблюдалась большая смертность населения, города значительно уменьшались в размерах – это прослеживается археологически и в Руссе, и в Новгороде. Но позднее на этих участках возобновилась жизнь, и поверх пахоты мы снова видим культурный слой с более поздними находками».

Центр археологических исследований НовГУ участвует в сопровождении работ по газификации региона и строительству высокоскоростной магистрали Москва – Петербург. За последние три года специалисты открыли 14 новых памятников, датируемых от эпохи неолита до позднего средневековья. В этом году, например, в окрестностях Юрьева монастыря найден керамический горшок эпохи позднего неолита.

Как писала газета ВЗГЛЯД, археологи в Сибири обнаружили уникальное скифское захоронение древнего воина.

Российские ученые провели исследование затопленного города на Иссык-Куле с помощью дронов.

Между тем ахеолог Леонид Кондрашев отметил наличие споров по поводу точной даты основания Москвы.