Археолог заявил о дискуссионном статусе даты основания Москвы

Археолог Кондрашев назвал дату основания Москвы условной
Историки продолжают обсуждать, считать ли 1147 год началом Москвы, поскольку археологические данные указывают на более ранние поселения, отметил главный археолог столицы Леонид Кондрашев.
Вопрос о дате основания Москвы продолжает оставаться дискуссионным, передает РИА «Новости».
Главный археолог столицы Леонид Кондрашев на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня» подчеркнул, что фиксированная дата 1147 год была выбрана условно.
Он отметил: «Вопрос о дате основания Москвы не закрыт, он пока остается дискуссионным. Имеющаяся дата – 1147 год – во многом является условной». По словам Кондрашева, этот год принят за основу из-за первых письменных упоминаний города, однако археологические данные указывают на то, что поселения на территории нынешней столицы существовали и до XII века.
Археолог добавил, что на сегодняшний день не существует единого подхода к определению момента основания города. Специалисты продолжают обсуждать, от чего именно следует отталкиваться: появления первых поселений или образования городского сообщества.
