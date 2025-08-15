Археолог заявил о дискуссионном статусе даты основания Москвы

Археолог Кондрашев назвал дату основания Москвы условной

Tекст: Мария Иванова

Вопрос о дате основания Москвы продолжает оставаться дискуссионным, передает РИА «Новости».

Главный археолог столицы Леонид Кондрашев на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня» подчеркнул, что фиксированная дата 1147 год была выбрана условно.

Он отметил: «Вопрос о дате основания Москвы не закрыт, он пока остается дискуссионным. Имеющаяся дата – 1147 год – во многом является условной». По словам Кондрашева, этот год принят за основу из-за первых письменных упоминаний города, однако археологические данные указывают на то, что поселения на территории нынешней столицы существовали и до XII века.

Археолог добавил, что на сегодняшний день не существует единого подхода к определению момента основания города. Специалисты продолжают обсуждать, от чего именно следует отталкиваться: появления первых поселений или образования городского сообщества.

