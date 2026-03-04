Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.6 комментариев
Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили девять беспилотников, когда те пытались войти в воздушное пространство королевства, передает РИА «Новости».
В сообщении министерства обороны Саудовской Аравии, опубликованном в социальной сети X, говорится: «Системы ПВО перехватили и уничтожили девять беспилотников при входе в воздушное пространство королевства».
Подробности о принадлежности беспилотников и возможных последствиях инцидента пока не раскрываются. Министерство обороны призвало граждан сохранять спокойствие и пообещало оперативно информировать о дальнейших событиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли авиаудар по Бейруту, целью стали командиры движения «Хезболла».
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела атаку с воздуха на 160 целей движения «Хезболла» на юге Ливана, включая командные центры и бойцов спецназа «Радван».
Движение «Хезболла» во вторник утром нанесло удары по авиационной военной базе в северной части Израиля.