Российский боец ММА Петр Ян вызвал Конора Макгрегора на бой

Российский боец смешанных единоборств (ММА), временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян заявил, что хочет провести бой против ирландца Конора Макгрегора.

В пятницу журналист Эзра Эрнандес в Twitter выложил фотографию с лучшими, по его мнению, боксерами в UFC. В список вошли Ян, Макс Холлоуэй, Макгрегор, Жозе Алду и Нейт Диас.

«Я перебоксировал троих из этого списка. В UFC нет никого близко к моему боксу. Даже Дастин (Порье) начал попадать только после того, как отбил ногу. Я бы всех их «разобрал», если речь идет о боксе. Ян хорош, мне нравится его стиль, но его я бы тоже разорвал», – написал Макгрегор в ответ на это сообщение.

Ян призвал Макгрегора ответить за эти слова и вызвал ирландца на поединок: «Конор, мы все знаем, что ты любишь говорить. Но давай перейдем к делу, если ты реально готов боксировать или драться. Меня не интересуют вес и правила. Бьюсь об заклад, что ты просто не придешь».

Напомним, Макгрегор, выступающий в легкой весовой категории, 10 июля получил перелом ноги в поединке против американца Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

В смешанных единоборствах ирландец одержал 22 победы при шести поражениях. Он владел чемпионскими поясами UFC в легком и полулегком весах.

В 2018 году российский боец Хабиб Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.