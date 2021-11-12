|
|
Российский боец ММА Петр Ян вызвал Конора Макгрегора на бой
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Российский боец смешанных единоборств (ММА), временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян заявил, что хочет провести бой против ирландца Конора Макгрегора.
В пятницу журналист Эзра Эрнандес в Twitter выложил фотографию с лучшими, по его мнению, боксерами в UFC. В список вошли Ян, Макс Холлоуэй, Макгрегор, Жозе Алду и Нейт Диас.
-
«Я перебоксировал троих из этого списка. В UFC нет никого близко к моему боксу. Даже Дастин (Порье) начал попадать только после того, как отбил ногу. Я бы всех их «разобрал», если речь идет о боксе. Ян хорош, мне нравится его стиль, но его я бы тоже разорвал», – написал Макгрегор в ответ на это сообщение.
Ян призвал Макгрегора ответить за эти слова и вызвал ирландца на поединок: «Конор, мы все знаем, что ты любишь говорить. Но давай перейдем к делу, если ты реально готов боксировать или драться. Меня не интересуют вес и правила. Бьюсь об заклад, что ты просто не придешь».
Напомним, Макгрегор, выступающий в легкой весовой категории, 10 июля получил перелом ноги в поединке против американца Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.
В смешанных единоборствах ирландец одержал 22 победы при шести поражениях. Он владел чемпионскими поясами UFC в легком и полулегком весах.
В 2018 году российский боец Хабиб Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде.
В Британии завершили рассмотрение иска России по делу о евробондах Украины
Британский Верховный суд закончил рассмотрение дела о неисполнении Украиной обязательств перед Россией по евробондам на 3 млрд долларов.
«Это одновременно очень интересный и очень сложный случай. Возможно, мы вступаем тут в определенной степени на неизведанную почву. Сейчас нам потребуется время, чтобы рассмотреть то, что было сказано обеими сторонами», – сказал глава ВС Британии Роберт Джон Рид, передает ТАСС.
Он выразил благодарность обеим сторонам, и добавил, что решение будет вынесено в «положенный срок».
В ходе заседания рассматривались апелляции обеих сторон на решения Апелляционного суда Англии и Уэльса. Дело рассматривается с 2016 года. На вынесение решения может потребоваться до девяти месяцев, сообщили в суде.
Напомним, кредит Украине был выдан в декабре 2013 года и оформлен он по всем международным правилам. Украина выпустила на Ирландской фондовой бирже евробонды на 3 млрд долларов со сроком погашения через два года. Российский Фонд национального благосостояния выкупил эти бумаги под крайне низкий процент – 5% годовых.
Изначально существовала договоренность о кредитовании на общую сумму 15 млрд долларов, однако первый транш в 3 млрд оказался и последним. После госпереворота на Украине новая киевская власть долг признала, и в течение двух лет исправно платила проценты по купонам. Однако, когда пришел срок отдавать долг полностью, Киев неожиданно заявил, что не будет выплачивать долг.
АвтоВАЗ полностью остановил производство
Тольяттинский завод «АвтоВАЗ» полностью приостановил производство из-за отсутствия электронных компонентов на всех трех сборочных линиях.
Для работников, занятых выпуском машин, обеспечением и обслуживанием производств, 12 ноября устанавливается простой с компенсацией двух третей зарплаты, сообщило аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на профсоюз предприятия.
На этой неделе сборка LADA Granta проводилась лишь 9 ноября, LADA Largus и XRAY, Renault Logan и Sandero собирали с 8 по 11 ноября включительно.
При этом завод «LADA Ижевск» продолжает работать в нормальном режиме.
Немецкий чиновник призвал «прекратить игры» вокруг «Северного потока – 2»
Газопровод «Северный поток – 2» важен ФРГ, Берлин и Москва должны продолжать диалог по разным темам, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.
«Необходимо прекратить «игры» вокруг «Северного потока – 2». Это важная стратегическая инвестиция», – цитирует Кречмера ТАСС.
Он пояснил, что у сторон есть «различные интересы» и даже противоречия, но сейчас важно «сохранять диалог».
Вице-премьер России Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке. Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
ДНР заявила об уничтожении наводившего минометы украинского беспилотника
Ополчение Донецкой народной республики ликвидировало украинский беспилотник, помогавший наводить огонь из минометов по подконтрольной республике Горловке, сообщил представитель Народной милиции ДНР.
«Корректировка минометного огня по окраинам поселка Озеряновка (окраина подконтрольной ДНР Горловки – прим. ВЗГЛЯД) велась украинскими оккупантами с использованием беспилотного летательного аппарата, который был уничтожен нашими защитниками, после чего обстрел со стороны ВСУ прекратился», – цитирует представителя ведомства РИА «Новости».
До этого в республике сообщали, что утром 11 ноября украинские военные выстрелили по окраинам Горловки 18 мин калибром 120 мм.
Ранее спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе посол Микко Киннунен заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в регионе.
Меркель обратилась к Путину с просьбой продвигать «нормандский формат»
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой продвигать переговоры в нормандском формате ради выполнения Минских соглашений, заявили в кабмине ФРГ.
«Федеральный канцлер также затронула ситуацию с безопасностью в окрестностях и на востоке Украины и призвала президента России продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Ранее сообщалось, что президент России провел вторые за два дня телефонные переговоры с врио канцлера Германии Ангелой Меркель. Политики обсудили проблему с мигрантами на границе Белоруссии, которая обострилась 8 ноября.
В пресс-службе Кремля отметили, что политики подтвердили важность решения миграционного кризиса. Путин поддержал идею восстановления контактов между Минском и странами ЕС. Также был затронут конфликт на Украине.
Греция призвала НАТО готовиться к длительной борьбе с Россией
|
|
Североатлантическому альянсу следует готовиться к длительной борьбе с Россией, при этом нужно вести диалог для недопущения непреднамеренной эскалации, заявил министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос на основной сессии 15-й Ежегодной конференции по обороне Балтии.
«На Востоке действия России, очевидно, обесценивают свободолюбивый международный порядок, который открыто защищает НАТО. Россия, похоже, столкнулась с противником, которого не может победить, и в долгосрочной перспективе ее чрезмерное военное расширение в сочетании со слабой экономикой, вероятно, подорвет ее позиции. Однако как постоянный член Совета Безопасности ООН и одна из крупнейших ядерных держав, Москва останется важным игроком, способным вызвать серьезные осложнения», – приводит мнение греческого министра РИА «Новости».
Как указал Панайотопулос, с одной стороны, альянс должен эффективно использовать ресурсы, чтобы дать «надежный, сбалансированный, пропорциональный» ответ на «агрессию России», поэтому НАТО должна продолжать укреплять свои позиции. «С другой стороны, полное и быстрое выполнение согласованной позиции НАТО по обороне и сдерживанию усилий России … должно дополняться предметным диалогом с Москвой во избежание недоразумений, просчетов и непреднамеренной эскалации. Диалог необходим, особенно во времена напряженности, подобной той, которую мы переживаем, чтобы повысить предсказуемость, а также ослабить давление или предотвратить региональные и международные кризисы», – сказал Панайотопулос.
По его мнению, расширение НАТО, стран Запада и ЕС усилило у России неуверенность, недоверие, что может приводить к «все более агрессивной» позиции. «Мы должны быть в контакте с Москвой, но также четко обозначить Москве наши красные линии, каковы в конечном итоге наши обязательства», – добавил Панайотопулос. Он считает, что соглашение о контроле над вооружениями помогло бы снизить риск столкновения. «В общем, ни один сценарий наших отношений с Россией не является невозможным или неизбежным. В этом случае миссия НАТО должна заключаться в том, чтобы следовать совету известной поговорки «надеяться на лучшее, готовиться к худшему», – полагает он. Министр заявил, что Греция остается надежным союзником в НАТО, вносит вклад в повышение готовности и оперативности альянса, сохраняя оборонные расходы выше порогового уровня 2% ВВП.
-
Накануне в Кремле обратили внимание на провокации кораблей НАТО у границ России в Черном море. Активист антивоенного движения предупредил НАТО об опасности провокаций против России в Черноморском регионе.
В среду в Минобороны России сообщали, что разведывательная авиация стран НАТО существенно нарастила число полетов вблизи границ России в Черноморском регионе. В тот же день американский самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С приблизился к российской границе над Черным морем. Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что учения Запада в Черном море – это «подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Премьер Грузии жестко ответил на просьбу Зеленского о Саакашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказал в допуске украинских врачей к бывшему главе государства Михаилу Саакашвили, арестованному в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Об этом просил президент Украины Владимир Зеленский. Гарибашвили заявил, что «о здоровье бывшего президента заботятся профессиональные грузинские врачи высокой квалификации».
Отмечается, что разговор состоялся по просьбе Зеленского.
Гарибашвили сказал, что Саакашвили наравне с другими заключенными – их в Грузии около 10 тыс. человек – «находится под круглосуточным мониторингом и получает необходимую медицинскую помощь». К нему «допускаются адвокаты, члены семьи, депутаты, уже совершено более ста визитов».
Глава правительства Грузии отметил, что во время перевода в тюремную клинику бывший президент Грузии «оказал сопротивление, нанес физическое и моральное оскорбление сотрудникам учреждения и врачам».
Премьер назвал действия Саакашвили «незаконными, провокационными, деструктивными, содержащими угрозу стабильности государства» и отметил, что «неприемлемо вмешательство гражданина Украины во внутренние дела Грузии».
Между тем сторонники Саакашвили продолжают в пятницу митинги в Тбилиси, добиваясь перевода экс-президента в гражданскую больницу.
Напомним, Зеленский попросил допустить к гражданину Украины Саакашвили его мать, близких, а также украинских врачей.
В четверг Тбилисский городской суд назначил на 15 ноября новый процесс над Саакашвили, на этот раз речь идет о растрате госсредств в размере более 2,7 млн долларов.
В среду тот же суд отменил арест бывшего президента Грузии по делу о разгоне митинга в 2007 году и захвату телекомпании «Имеди», при этом он останется в тюрьме, так как он осужден по другим делам.
Он выдвинул условие прекращения голодовки: это произойдет, если его переведут на реабилитацию в гражданскую клинику самого лучшего уровня – многопрофильную и высокотехнологичную. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили в случае прекращения голодовки будет возвращен из тюремной лечебницы в Руставскую тюрьму, где он находился ранее.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Украины заявили о состоянии «энергетической войны» с Россией
|
|
Украина фактически находится в состоянии «энергетической войны» с Россией, заявил заместитель министра энергетики страны Максим Немчинов в эфире телеканала «1+1».
«Мы на сегодняшний день фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией, которая блокирует импорт из Казахстана, не пуская вагоны железнодорожные с углем в Украину, которая постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа. То есть они делают все для того, чтобы мы еще больше почувствовали на себе этот кризис... Мы их [попытки] нивелируем на сегодняшний день достаточно успешно», – приводит слова Немчинова РИА «Новости».
Накануне Газпром забронировал мощности для транзита газа через территорию Украины максимально предусмотренного контрактом объема газа.
В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. При этом парламентарий выразил мнение, что это «похоже на энергетическую войну». В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля на Украину.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт объяснил правовые сложности в иске России против Украины о евробондах
|
|
«Основная сложность этого дела заключается в том, что в правоотношения, помимо двух государств, вовлечены профессиональные частные лица, принимавшие участие в оформлении сделки», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по международному праву Дмитрий Лабин. Ранее британский Верховный суд завершил рассмотрение иска России по делу о евробондах Украины.
«Это действительно весьма сложный и уникальный случай. С одной стороны, речь идет об официальном суверенном займе в размере 3 млрд долларов, предоставленном Россией Украине. Соответственно, спор затрагивает взаимоотношения между двумя государствами, и для его разрешения необходимо руководствоваться нормами международного права. Однако, с другой стороны, поскольку к оформлению этой сделки привлекались профессиональные частные лица, здесь необходимо учитывать и британские нормы права, которые регулируют данный спор», – отметил профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.
«То есть основная сложность заключается в том, что в правоотношения вовлечены субъекты различных правовых систем», – констатировал он. Эксперт также напомнил, что решение суда первой инстанции не удовлетворило ни одну из сторон, в результате чего они обратились в апелляционную инстанцию. «Там дело рассматривалось заново, но с учетом тех доказательств, которые были представлены в суде первой инстанции», – уточнил собеседник.
Согласно его прогнозу, решение суда должно быть вынесено в пользу России. «На мой взгляд, очевидно, что должник должен вернуть сумму, данную ему в долг заимодавцем. Но, конечно, в процессе могут появиться какие-то дополнительные юридические нюансы. В них, вероятно, и собирается более детально разобраться суд Британии. В этой ситуации лучше подождать, чем, поторопившись, принять необоснованное решение», – уверен Лабин.
Он также указал на необоснованность аргументов Украины. «Киев пытается усмотреть в этой ситуации моменты политического характера. Украинская сторона оправдывает свое нежелание выплачивать долг тем, что кредит был выдан практически накануне падения предыдущей власти в стране, – пояснил эксперт. – По логике новых украинских властей, они не отвечают за решения, принятые предыдущим режимом. Но на мой взгляд, международное право не дает им никаких оснований избежать выплаты долга».
В четверг британский Верховный суд закончил рассмотрение дела о неисполнении Украиной обязательств перед Россией по евробондам на 3 млрд долларов. «Это одновременно очень интересный и очень сложный случай. Возможно, мы вступаем тут в определенной степени на неизведанную почву. Сейчас нам потребуется время, чтобы рассмотреть то, что было сказано обеими сторонами», – сказал глава ВС Британии Роберт Джон Рид. Он выразил благодарность обеим сторонам и добавил, что решение будет вынесено в «положенный срок».
В ходе заседания рассматривались апелляции обеих сторон на решения Апелляционного суда Англии и Уэльса. Дело рассматривается с 2016 года. На вынесение решения может потребоваться до девяти месяцев, сообщили в суде.
Напомним, кредит Украине был выдан в декабре 2013 года и оформлен он по всем международным правилам. Украина выпустила на Ирландской фондовой бирже евробонды на 3 млрд долларов со сроком погашения через два года. Российский Фонд национального благосостояния выкупил эти бумаги под крайне низкий процент – 5% годовых.
Изначально существовала договоренность о кредитовании на общую сумму 15 млрд долларов, однако первый транш в три миллиарда оказался и последним. После госпереворота на Украине новая киевская власть долг признала, и в течение двух лет исправно платила проценты по купонам. Однако, когда пришел срок отдавать долг полностью, Киев неожиданно заявил, что не будет выплачивать долг.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Группа мигрантов прорвалась в Польшу из Белоруссии
|
|
Несколько мигрантов прорвались в Польшу с белорусской территории в пункте пропуска «Брузги», они начали движение вдоль польского ограждения, сообщают СМИ.
«Группа мигрантов прорвалась в Польшу несколько минут назад. Беженцы повредили ограждение из колючей проволоки у пункта пропуска «Брузги», польская полиция снимала все на видео», – сообщило агентство «Sputnik Беларусь» в своем Telegram-канале.
Отмечается, что мигранты, выйдя из Белоруссии, начали идти вдоль польского ограждения, в группе несколько десятков человек.
Напомним, в четверг число мигрантов на границе Польши и Белоруссии достигло пяти тысяч человек, некоторым из них понадобилась медицинская помощь. При этом Варшава не разрешила представителям Еврокомиссии посетить границу с Белоруссией для оценки реальных масштабов миграционного кризиса.
В МИД Польше заявили, что миграционный кризис на границе с Белоруссией продлится как минимум несколько дней. В четверг вечером Польша привела войска на границе с Белоруссией в состояние наивысшей готовности.
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.
Против брата Нурмагомедова возбудили дело после наезда на полицейского
|
|
Возбуждено уголовное дело по факту наезда на сотрудника полиции в Каспийске с участием Османа Нурмагомедова — двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, сообщили в пресс-службе дагестанского следственного управления СК России.
«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
По версии следствия, 11 ноября 2021 года, примерно в 11 часов 30 минут, на контрольно-пропускном посту «Аэропорт» в Каспийске полицейские специалисты специальной огневой группы ВОГОиП МВД России вместе с сотрудниками ГИБДД попытались остановить «Тойоту Камри» под управлением неустановленного лица без государственных регистрационных знаков и с затемненными стеклами.
Автомобиль двигался в направлении аэропорта Уйташ. Водитель требования сотрудников ДПС не выполнил, продолжив движение, сбил оградительный барьер поста, после чего совершил наезд на сотрудника полиции, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей. В результате сотруднику причинены телесные повреждения.
По информации ТАСС, за рулем автомобиля находился двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Осман.
Ранее спортсмена MMA Османа Нурмагомедова, двоюродного брата бойца Хабиба Нурмагомедова, заподозрили в наезде на полицейского. Управление на транспорте МВД по ЦФО уточнило, не раскрывая имен, что за наезд на сотрудника полиции в Шереметьево задержали двух мужчин, прилетевших из Махачкалы.
В ЕК оценили возможность введения санкций против «Аэрофлота»
Евросоюз вряд ли введет санкции против российского «Аэрофлота» из-за ситуации с мигрантами в Белоруссии, сообщил источник в Европейской комиссии.
«Вероятнее всего, ЕС не будет вводить санкции против таких авиакомпаний, как Turkish Airlines или «Аэрофлот», а скорее – против компаний-операторов, которые принимают заказы и выполняют чартерные рейсы из тех регионов, из которых прибывают иммигранты», – рассказал он РИА «Новости».
Также он отметил, что санкции из-за ситуации с беженцами в Белоруссии могут затронуть около 45 лиц, в числе которых чиновники и ответственные за перевозку мигрантов.
Ранее стало известно о том, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против «Аэрофлота» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на польско-белорусской границе. В Евросоюзе считают, что указанные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей. Окончательное решение по санкциям, как ожидается, будет принято в начале декабря. В чем они будут заключаться, также пока неизвестно.
В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, что сообщения о том, что авиакомпания содействует или участвует в массовой перевозке мигрантов в Белоруссию, не соответствуют действительности.
В этот же день глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров с польским коллегой Збигневом Рау отверг обвинения в причастности страны к перевозке мигрантов в Белоруссию. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
В минувший вторник немецкий таблоид Bild со ссылкой на органы безопасности сообщил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко при помощи глав России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана специально привозит мигрантов в Белоруссию, чтобы затем незаконно переправлять их в Польшу и Литву.
Авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что безосновательные обвинения против «Аэрофлота» в перевозке мигрантов в Белоруссию запустят новый виток санкционной войны, которая перекроит мировой рынок авиасообщения и взвинтит цены для западных пассажиров.
Лидер Приднестровья высказался за прямые расчеты с Газпромом
Молдавия должна выдать лицензию на формирование отношений с Газпромом напрямую, подтвердив возможность Приднестровья расплачиваться за газ самостоятельно, заявил лидер республики Вадим Красносельский, отвечая на вопрос о долге 7 млрд долларов за газ.
«Молдова должна легализовать эти отношения и подтвердить нашу возможность расчетов напрямую с Россией. Поэтому мы обратились к премьер-министру Молдовы с просьбой выдать нам лицензию на формирование своих отношений напрямую с Газпромом. Ждем результатов», – приводит ТАСС слова Красносельского.
Ранее российско-молдавское акционерное общество «Молдовагаз» разработало механизм погашения более 8 млрд долларов долга перед Газпромом с учетом задолженности непризнанного Приднестровья.
Как сообщал официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов, долг потребителей с правого берега Днестра перед компанией составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает 709 млн долларов. Еще около 7,7 млрд долларов Газпрому должны потребители из Приднестровского региона. Молдавия этот долг не признает, так как не контролирует ситуацию на левом берегу Днестра.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением?
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Два украинских силовика погибли в результате ответного обстрела ЛНР
Военные Народной милиции ЛНР открыли ответный огонь по позициям ВСУ. По предварительным данным, в результате конфликта погибли два украинских силовика, сообщает пресс-служба оборонного ведомства самопровозглашенной республики.
«Вынужденным ответным огнем из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая активность противника была подавлена. По предварительным данным, уничтожены двое украинских боевиков», – говорится в релизе на сайте ведомства.
Ранее представители Луганской народной республики сообщили, что военный Народной милиции погиб во время обстрела села Сокольники киевскими силовиками.
В Народной милиции заявили, что «подобные действия командования украинских боевиков дестабилизируют обстановку», а также нарушают курс мирного решения конфликта в Донбассе.
Мигранты добрались из Белоруссии до Эстонии
В Эстонии полиция задержала пятерых мигрантов, которые попали в страну через Белоруссию, заявила глава МВД страны Кристиан Яани.
Двое из задержанных были гражданами Ирака, а еще один прибыл из России. «Отправка этих лиц обратно в Ирак была для нас достаточно простым делом, поскольку они сами, добровольно выбрали путь возвращения. Еще один задержанный прибыл из России, его мы выслали в Россию, и власти России охотно его приняли», – приводятся ее слова в Telegram-канале Baltnews.
США пообещали «давить» на Белоруссию за подрыв безопасности в Европе. После этого США и ЕС договорились о расширении санкций против Белоруссии. В среду врио канцлера ФРГ Ангела Меркель попросила российского президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Власти Польши ожидают, что ситуация на границе с Белоруссией продолжит накаляться.
Посол России в Британии Андрей Келин выразил уверенность, что проблема с миграционным кризисом на границе Белоруссии с Евросоюзом раздута. Дипломат напомнил, что ЕС предпочел заплатить Анкаре за сдерживание мигрантов на территории Турции.
Между тем, власти Польши решили не пускать чиновников Еврокомиссии на границу с Белоруссией, чтобы те смогли дать оценку масштабам миграционного кризиса.
Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября, когда в приграничной зоне несколько мигрантов пытались прорваться на территорию Польши. Страны отказались принимать иностранцев.
Минск обвинили в создании миграционного кризиса, а авиакомпаниям, которые доставляют мигрантов в столицу Белоруссии, пригрозили санкциями.