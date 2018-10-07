Хабиб Нурмагомедов победил Макгрегора

Боец смешанных единоборств россиянин Хабиб Нурмагомедов победил в бою за титул чемпиона Ultimate Fighting Championship – UFC в легком весе ирландца Конора Макгрегора и защитил свой титул.

Бой, который проходил в Лас-Вегасе, завершился в четвертом раунде. Нурмагомедов применил удушающий прием, передает РИА «Новости».

Поединок россиянина и ирландца был самым ожидаемым событием в мире смешанных единоборств. Подготовка к бою сопровождалась многочисленными скандалами и провокациями – в первую очередь, со стороны Макгрегора.

Нурмагомедов – первый из россиян, завоевавший звание чемпиона UFC. Это произошло в апреле 2018 года, когда россиянин нанес поражение американцу Элу Яквинте. 30-летний Нурмагомедов выиграл все свои поединки в ММА.