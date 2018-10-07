В Лас-Вегасе задержали троих членов команды Нурмагомедова

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал потасовку после титульного боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, сообщив, что по ее итогам задержаны три члена команды россиянина; позже он сообщил, что их отпустили из полиции.

«Хабиб выпрыгнул из клетки, пытаясь добраться до парня из команды Конора, который обзывал его, и после этого начался ад. Я не знаю, что сказать, мне все это отвратительно. Три человека из команды Хабиба арестованы и находятся сейчас в полицейском участке. Им наверняка будут предъявлены обвинения. Есть много вещей, которые они еще не поняли», – передает его слова РИА «Новости».

После боя Макгрегор ушел в подтрибунное помещение, а Нурмагомедов остался в ринге и требовал отдать ему чемпионский пояс. Уайт однако заявил, что не может надеть на него пояс.

«Я был уверен, что если бы мы надели пояс на Хабиба в октагоне, то болельщики начали бы бросать вещи в него. Я просто сказал, что нам нужно увести его с ринга», – объяснил свое решение Уайт.

Он также добавил, что выплата гонорара российскому бойцу заморожена на время расследования инцидента с дракой после поединка. При этом выплата гонорара Макгрегору одобрена.

До боя сообщалось, что россиянин получит за бой 2 млн долларов, его соперник – 3 млн.

Позже Уайт сообщил, что все трое задержанных были отпущены.

Напомним, сразу после боя, в котором Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC, россиянин вступил в драку с болельщиками за пределами ринга, которые устроили с ним перепалку. Бойцов увели с октагона в сопровождении полиции, пояс Нурмагомедову не вручили, но объявили его победителем.