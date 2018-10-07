Нурмагомедов подрался с болельщиками после победы над Макгрегором

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сразу после того, как одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC в легком веса, вступил в драку с болельщиками за пределами ринга.

Нурмагомедов вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга. После этого он перепрыгнул за ограждение. Там началась драка, которая вскоре была прекращена, передает РИА «Новости».

Затем он вернулся на ринг, где также началась стычка – на этот раз между бойцами и представителями их команд.

Обоих бойцов увели с ринга в сопровождении полиции.

После этого ведущий объявил Нурмагомедова чемпионом UFC, однако пояс ему вручен не был.

Напомним, Хабиб победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил свой титул.