  • Новость часаЕвропейские «Зеленые» призвали ужесточить штрафы для американских IT-гигантов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Ушаков сообщил о готовности США к «железобетонному соглашению» с Россией
    Макрон пригрозил Китаю введением пошлин
    Эксперт предложил наказать бойца ММА Исмаилова по примеру Долиной
    Российские войска освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР
    Кремль дал оценку исчезновению «российской угрозы» из стратегии США
    Замглавы Госдепа США обвинил ЕС в подрыве НАТО из-за штрафа соцсети Х
    Соцсеть X отключила рекламу Еврокомиссии после штрафа на 120 млн евро
    На прямую линию с Путиным поступило более 314 тыс. обращений
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ключ от туалета как культурный феномен русской эмиграции

    Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    16 комментариев
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    2 комментария
    7 декабря 2025, 17:20 • В мире

    Латвию стократ наказали за украденный «Дом Москвы»

    Латвию стократ наказали за украденный «Дом Москвы»
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Никита Демьянов

    Латвию заставили расплатиться за грабеж российской государственной собственности. Прибалтийская республика незаконно экспроприировала находившийся в Риге «Дом Москвы», но на уходящей неделе решением российского суда удалось добиться возмещения, причем в стократном размере. Как такое произошло?

    Бывший «Дом Москвы» (здание общей площадью 4482 кв. м на земельном участке 966 кв. м) находится в самом центре латвийской столицы. В начале 2000-х правительство Москвы приобрело это здание, капитально отремонтировало его и устроило там свое культурно-экономическое представительство.

    Однако в марте 2022-го латвийские власти заблокировали «Дому Москвы» счета, после чего он уже не смог продолжать большую часть своей прежней деятельности. А в январе 2024 года Сейм Латвии конфисковал «Дом Москвы» у законного собственника – правительства Москвы – в пользу Латвийской Республики. Власти решили пустить здание с молотка, а вырученные деньги передать киевскому режиму.

    В сентябре 2024 года объявлен аукцион, однако желающих купить украденную собственность не нашлось. После неудачи первой попытки стартовую цену снизили и объявили повторный аукцион. И снова никто не откликнулся. С тех пор уже случилось восемь попыток продать здание – и все безуспешно. «От первоначальной цены почти в 3,5 млн евро стоимость снизили до 2,1 млн, то есть примерно на сорок процентов. Но до сих пор не было ни заявок, ни интереса», – жалуется член правления госкомпании Valsts nekustamie ipasumi («Государственная недвижимая собственность») Андрис Варна.

    Латвийские эксперты единодушно вынуждены признать, что дело вовсе не в цене – стоимость квадратного метра вполне адекватна для здания в центре Риги. А виноват во всем «политический фон и юридические риски». Известие же о том, что Генпрокуратура России возбудила дело о попытке продать «Дом Москвы», явно не способствовало появлению потенциальных покупателей.

    «Ну кто в здравом уме и трезвой памяти отважится купить краденное имущество? Риски остаться и без здания, и без денег просто колоссальные»,

    – рассуждает журналист Алексей Стефанов, политэмигрант из Латвии.

    Недавно было объявлено, что скоро состоится новая, уже девятая попытка сбыть здание на аукционе. Глава комиссии Сейма по нацбезопасности Айнарс Латковскис продолжает настаивать, что «решение ликвидировать гнездо Кремля было правильным». А пока покупателей не находится, содержание конфискованного здания повисло на шее налогоплательщика – это 500 тыс. евро ежегодно.

    Естественно, российское государство не могло оставить безнаказанным факт грабежа своей собственности. Напрашивался равнозначный ответ – конфискация латвийской собственности. И такая собственность в России нашлась. Второго декабря Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил исковое заявление замгенпрокурора России к Банку Латвии, Rietumu Banka, ООО «РБ Инвестментс» и иным ответчикам. Суд констатировал факты противоправного изъятия госсобственности и ведения «подрывной деятельности» в отношении экономического суверенитета страны, совершаемых Латвией и аффилированным с ней банком Rietumu.

    Суд припомнил не только конфискацию «Дома Москвы», но и иные враждебные акты, что Латвия совершила по отношению к России за последние несколько лет.

    Так, в августе 2022-го Сейм Латвии провозгласил РФ «государством, спонсирующим терроризм», что в Генпрокуратуре назвали «актом внесудебной расправы». Также Латвия вышла из ряда совместных договоров в сфере экономики, науки и культуры, приступила к репрессиям в отношении проживающих на ее территории граждан России, снесла огромное количество памятников освободителям от нацизма и совершила еще множество других враждебных действий.

    Особое внимание российской прокуратуры привлек латвийский банк Rietumu («Западный»). Банк разбогател на транзитном расположении Латвии между востоком и западом, он старался привлекать деньги российских вкладчиков.  В 1997-м банк открыл представительство в Москве, а через десять лет стал совладельцем группы компаний WestLeasing в России и Белоруссии.

    В то же время СМИ писали, что банк предоставляет «тихую гавань» деньгам сомнительного происхождения, которые их владельцы спешили вывести из стран СНГ «в Европу». Впрочем, аналогичные спекуляции распространялись тогда и о прочих латвийских банках. То была пора, когда в Латвии, где еще не успели взять власть радикальные националисты, правительство мечтало превратить свою страну в эдакую «прибалтийскую Швейцарию».

    В 2010 году Rietumu предложил клиентам программу поддержки получения вида на жительство в Латвии. В 2011-м ей попробовал воспользоваться экс-мэр Москвы Юрий Лужков, вложивший в субординированный заем банка сумму в 300 тыс. евро. Но правительство Латвии отказало Лужкову в ВНЖ. Тогдашняя глава МИД страны Линда Мурниеце сообщила, что это связано с «враждебным» отношением бывшего мэра к Латвийской Республике. Впрочем, времена были «травоядные». То, в чем отказали Лужкову, получили тысячи других россиян. Однако эти люди, наивно хваставшиеся «видом на жительство» в Европе, никак не подозревали, что пройдет несколько лет – и Латвия начнет подвергать их издевательствам под страхом лишения ВНЖ.

    Деятельность банка Rietumu давно вызывала подозрения у контролирующих служб разных стран. В свое время этот банк стал в России предметом сразу двух депутатских запросов – в ЦБ РФ и Федеральную антимонопольную службу; оба содержали просьбу проанализировать деятельность банка на территории РФ. В 2017 году Парижский уголовный суд оштрафовал Rietumu по делу об отмывании денег, тогдашний президент банка Александр Паньков получил четыре года условного срока.

    С 2018 года Rietumu и другие латвийские банки практически прекратили работать с россиянами. Они отказались от клиентуры из стран СНГ не по своей воле. В том году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) обвинила латвийский банк ABLV в отмывании средств, шедших на финансирование северокорейской ядерной программы, а также в «стирке» сомнительных денег, поступавших из Азербайджана, России и с Украины. Под нажимом американцев ABLV показательно ликвидировали, а банковскую систему Латвии реформировали таким образом, что с мечтой о «прибалтийской Швейцарии» пришлось расстаться.

    Однако до конца Rietumu из России не ушел. Судя по вскрытым прокуратурой данным, через фирмы-прокладки этому латвийскому банку принадлежали несколько зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге компаний, чья деятельность связана с недвижимостью. В частности, земельные участки площадью более 1,24 га, здания и помещения коммерческого назначения (свыше 13,8 тыс. кв. м), расположенные в Москве и Московской области.

    Второй важный факт, вскрытый российскими следователями – Rietumu Banka отправлял деньги украинской армии. Кроме того, банк присоединился к антироссийским санкциям: в феврале 2022-го Rietumu Banka заблокировал более 81 тыс. долларов, принадлежащих ГУП «Московский центр международного сотрудничества».

    А «Московский центр международного сотрудничества» – это и есть «Дом Москвы», официальное название институции, которая в нем располагалась. Лишившись доступа к средствам, он больше не смог исполнять свои функции, после чего следующим шагом стала конфискация здания. То есть Rietumu Banka не случайно был выбран целью российского правосудия – это как раз то учреждение, которое непосредственно принимало участие в грабеже российского имущества. Банк организовал хитрую схему вывода своих капиталов из России, всего за границу было направлено 105 292 317 рублей.

    Однако в августе Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Москвы иск к Rietumu Banka, его российским дочерним компаниям и Банку Латвии. Поводом для обращения в суд замгенпрокурора стали противоправное изъятие собственности России и ведение «подрывной деятельности» в отношении экономического суверенитета страны. Согласно вынесенному 2 декабря судебному решению, сделки с участием резидентов Латвии были признаны ничтожными, а подконтрольные им объекты, в том числе недвижимость в центре Москвы, обращены в доход России.

    Суммарная стоимость активов, взысканных в доход государства, в том числе недвижимости в центре Москвы, оценивается в 30 млрд рублей (337 млн евро). Такова оказалась расплата Латвии за украденный «Дом Москвы» – в сто раз больше, чем сумма, за который изначально хотели сбыть российскую недвижимость в Риге – 3,57 млн евро.

    Главное
    ВС России нанесли групповой удар возмездия по Украине
    Рар: Американцы ответят на цензуру сети Х идеологическими ударами по Европе
    Опрос показал рекордное недовольство немцев работой правительства
    Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом
    Китай потребовал от Японии прекратить клевету на НОАК
    Адвокат: Долина не извинилась перед Лурье за полтора года
    Россиянин Петр Ян победил грузина Двалишвили и вернул пояс UFC

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Перейти в раздел

    Польский гонор настиг Германию

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск поссорились. Их переговоры в столице ФРГ должны были быть посвящены актуальным проблемам НАТО, но превратились в препирательство о том, должны ли немцы заплатить полякам репарации за Вторую мировую войну. России такое развитие событий на руку. Подробности

    Перейти в раздел

    Боец ММА проиграл в «спарринге» с памятником ветеранам МЧС

    Уголовное дело об осквернении в Москве памятника ветеранам МЧС взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором боец ММА Заур Исмаилов вступил в «спарринг» с изваянием. Сам спортсмен не видел в своих действиях ничего предосудительного. По мнению экспертов, этот случай говорит не только о дефиците исторического просвещения и воспитания в субкультуре ММА, но и о других аспектах, которые требуют внимания. Подробности

    Перейти в раздел

    Латвию стократ наказали за украденный «Дом Москвы»

    Латвию заставили расплатиться за грабеж российской государственной собственности. Прибалтийская республика незаконно экспроприировала находившийся в Риге «Дом Москвы», но на уходящей неделе решением российского суда удалось добиться возмещения, причем в стократном размере. Как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США изменили стратегию ради России

      Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации