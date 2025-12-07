Латвию стократ наказали за украденный «Дом Москвы»

Tекст: Никита Демьянов

Бывший «Дом Москвы» (здание общей площадью 4482 кв. м на земельном участке 966 кв. м) находится в самом центре латвийской столицы. В начале 2000-х правительство Москвы приобрело это здание, капитально отремонтировало его и устроило там свое культурно-экономическое представительство.

Однако в марте 2022-го латвийские власти заблокировали «Дому Москвы» счета, после чего он уже не смог продолжать большую часть своей прежней деятельности. А в январе 2024 года Сейм Латвии конфисковал «Дом Москвы» у законного собственника – правительства Москвы – в пользу Латвийской Республики. Власти решили пустить здание с молотка, а вырученные деньги передать киевскому режиму.

В сентябре 2024 года объявлен аукцион, однако желающих купить украденную собственность не нашлось. После неудачи первой попытки стартовую цену снизили и объявили повторный аукцион. И снова никто не откликнулся. С тех пор уже случилось восемь попыток продать здание – и все безуспешно. «От первоначальной цены почти в 3,5 млн евро стоимость снизили до 2,1 млн, то есть примерно на сорок процентов. Но до сих пор не было ни заявок, ни интереса», – жалуется член правления госкомпании Valsts nekustamie ipasumi («Государственная недвижимая собственность») Андрис Варна.

Латвийские эксперты единодушно вынуждены признать, что дело вовсе не в цене – стоимость квадратного метра вполне адекватна для здания в центре Риги. А виноват во всем «политический фон и юридические риски». Известие же о том, что Генпрокуратура России возбудила дело о попытке продать «Дом Москвы», явно не способствовало появлению потенциальных покупателей.

«Ну кто в здравом уме и трезвой памяти отважится купить краденное имущество? Риски остаться и без здания, и без денег просто колоссальные»,

– рассуждает журналист Алексей Стефанов, политэмигрант из Латвии.

Недавно было объявлено, что скоро состоится новая, уже девятая попытка сбыть здание на аукционе. Глава комиссии Сейма по нацбезопасности Айнарс Латковскис продолжает настаивать, что «решение ликвидировать гнездо Кремля было правильным». А пока покупателей не находится, содержание конфискованного здания повисло на шее налогоплательщика – это 500 тыс. евро ежегодно.

Естественно, российское государство не могло оставить безнаказанным факт грабежа своей собственности. Напрашивался равнозначный ответ – конфискация латвийской собственности. И такая собственность в России нашлась. Второго декабря Арбитражный суд Москвы в полном объеме удовлетворил исковое заявление замгенпрокурора России к Банку Латвии, Rietumu Banka, ООО «РБ Инвестментс» и иным ответчикам. Суд констатировал факты противоправного изъятия госсобственности и ведения «подрывной деятельности» в отношении экономического суверенитета страны, совершаемых Латвией и аффилированным с ней банком Rietumu.

Суд припомнил не только конфискацию «Дома Москвы», но и иные враждебные акты, что Латвия совершила по отношению к России за последние несколько лет.

Так, в августе 2022-го Сейм Латвии провозгласил РФ «государством, спонсирующим терроризм», что в Генпрокуратуре назвали «актом внесудебной расправы». Также Латвия вышла из ряда совместных договоров в сфере экономики, науки и культуры, приступила к репрессиям в отношении проживающих на ее территории граждан России, снесла огромное количество памятников освободителям от нацизма и совершила еще множество других враждебных действий.

Особое внимание российской прокуратуры привлек латвийский банк Rietumu («Западный»). Банк разбогател на транзитном расположении Латвии между востоком и западом, он старался привлекать деньги российских вкладчиков. В 1997-м банк открыл представительство в Москве, а через десять лет стал совладельцем группы компаний WestLeasing в России и Белоруссии.

В то же время СМИ писали, что банк предоставляет «тихую гавань» деньгам сомнительного происхождения, которые их владельцы спешили вывести из стран СНГ «в Европу». Впрочем, аналогичные спекуляции распространялись тогда и о прочих латвийских банках. То была пора, когда в Латвии, где еще не успели взять власть радикальные националисты, правительство мечтало превратить свою страну в эдакую «прибалтийскую Швейцарию».

В 2010 году Rietumu предложил клиентам программу поддержки получения вида на жительство в Латвии. В 2011-м ей попробовал воспользоваться экс-мэр Москвы Юрий Лужков, вложивший в субординированный заем банка сумму в 300 тыс. евро. Но правительство Латвии отказало Лужкову в ВНЖ. Тогдашняя глава МИД страны Линда Мурниеце сообщила, что это связано с «враждебным» отношением бывшего мэра к Латвийской Республике. Впрочем, времена были «травоядные». То, в чем отказали Лужкову, получили тысячи других россиян. Однако эти люди, наивно хваставшиеся «видом на жительство» в Европе, никак не подозревали, что пройдет несколько лет – и Латвия начнет подвергать их издевательствам под страхом лишения ВНЖ.

Деятельность банка Rietumu давно вызывала подозрения у контролирующих служб разных стран. В свое время этот банк стал в России предметом сразу двух депутатских запросов – в ЦБ РФ и Федеральную антимонопольную службу; оба содержали просьбу проанализировать деятельность банка на территории РФ. В 2017 году Парижский уголовный суд оштрафовал Rietumu по делу об отмывании денег, тогдашний президент банка Александр Паньков получил четыре года условного срока.

С 2018 года Rietumu и другие латвийские банки практически прекратили работать с россиянами. Они отказались от клиентуры из стран СНГ не по своей воле. В том году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) обвинила латвийский банк ABLV в отмывании средств, шедших на финансирование северокорейской ядерной программы, а также в «стирке» сомнительных денег, поступавших из Азербайджана, России и с Украины. Под нажимом американцев ABLV показательно ликвидировали, а банковскую систему Латвии реформировали таким образом, что с мечтой о «прибалтийской Швейцарии» пришлось расстаться.

Однако до конца Rietumu из России не ушел. Судя по вскрытым прокуратурой данным, через фирмы-прокладки этому латвийскому банку принадлежали несколько зарегистрированных в Москве и Санкт-Петербурге компаний, чья деятельность связана с недвижимостью. В частности, земельные участки площадью более 1,24 га, здания и помещения коммерческого назначения (свыше 13,8 тыс. кв. м), расположенные в Москве и Московской области.

Второй важный факт, вскрытый российскими следователями – Rietumu Banka отправлял деньги украинской армии. Кроме того, банк присоединился к антироссийским санкциям: в феврале 2022-го Rietumu Banka заблокировал более 81 тыс. долларов, принадлежащих ГУП «Московский центр международного сотрудничества».

А «Московский центр международного сотрудничества» – это и есть «Дом Москвы», официальное название институции, которая в нем располагалась. Лишившись доступа к средствам, он больше не смог исполнять свои функции, после чего следующим шагом стала конфискация здания. То есть Rietumu Banka не случайно был выбран целью российского правосудия – это как раз то учреждение, которое непосредственно принимало участие в грабеже российского имущества. Банк организовал хитрую схему вывода своих капиталов из России, всего за границу было направлено 105 292 317 рублей.

Однако в августе Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Москвы иск к Rietumu Banka, его российским дочерним компаниям и Банку Латвии. Поводом для обращения в суд замгенпрокурора стали противоправное изъятие собственности России и ведение «подрывной деятельности» в отношении экономического суверенитета страны. Согласно вынесенному 2 декабря судебному решению, сделки с участием резидентов Латвии были признаны ничтожными, а подконтрольные им объекты, в том числе недвижимость в центре Москвы, обращены в доход России.

Суммарная стоимость активов, взысканных в доход государства, в том числе недвижимости в центре Москвы, оценивается в 30 млрд рублей (337 млн евро). Такова оказалась расплата Латвии за украденный «Дом Москвы» – в сто раз больше, чем сумма, за который изначально хотели сбыть российскую недвижимость в Риге – 3,57 млн евро.