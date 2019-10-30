Латышские чиновники издеваются над «влюбленными в Латвию» русскими

Супруги Кирилл Иванов и Мария Горохова переехали в Латвию из России несколько лет назад. Они сразу же подключились к хору тех, кто проклинает «рашку» и благословляет жизнь в «европейской стране». Прошли три с лишним года – и Иванов объявил голодовку в знак протеста против бесчеловечности латвийских чиновников. Что же произошло?

Россияне, мигрировавшие из родной страны в Прибалтику, нередко попадают в «пищеварительный тракт» местной пропагандистской машины. Их приглашают на телевидение, радио, в редакции газет с предложением «поговорить о жизни», поделиться опытом переезда и впечатлениями о новом месте проживания. При этом, как правило, интервьюируемых стараются направить на основную тему – как все плохо и ужасно в России, какая там беспросветная жизнь и как оттуда бегут все «нормальные люди».

Эмигранты часто соглашаются сыграть в эту игру и выдать любезным хозяевам то, чего от них добиваются. Приезжим это нетрудно, более того – они поливают фекалиями родину не без удовольствия. Чистая психология: уехавший сам нуждается в постоянном подтверждении правильности своего выбора. Он будет неустанно убеждать и себя и окружающих в том, какую отвратительную страну он оставил за спиной и как ему хорошо на новом месте. Тем более людям по наивности кажется, что если они напоказ всем продемонстрируют акт лояльности нынешнему государству проживания, это, возможно, принесет им некие социальные бонусы.

О существовании супругов Кирилла Иванова и Марии Гороховой широкая русскоязычная общественность Латвии узнала 16 мая 2016 года. В тот день они давали интервью в эфире программы «Александр-студия», выходящей на «Латвийском радио – 4». Это канал латвийского национального радиовещания, на государственные деньги доносящий до русской общины на ее родном языке «правильную» точку зрения.

Радиоведущий Александр Алексеев не стал тянуть и сразу же взял быка за рога. Первая его реплика, обращенная к гостям, звучала так: «Ну что, предатели? Предали родину? Слышали вообще в свой адрес такие слова? У меня иногда в адрес россиян, получивших в Латвии вид на жительство, пишут и говорят такое...». Провокатор-ведущий старался говорить нарочито саркастично, но правда в его словах есть: многие проживающие в Латвии русские встречают переселенцев из России без особого, мягко говоря, восторга.

Их понять можно. Все последние годы власти осуществляют наступление на права главного в стране нацменьшинства, вытесняя русский язык из школ, обкладывая штрафами за его употребление. Люди, как могут, борются за свои права. И тут приезжают россияне, которые начинают стелиться перед властями и высокомерно поучать латвийских русских. Дескать, «ватники» вы, «колорады», «обуянные имперскими комплексами, не желаете учить латышский язык» и не понимаете счастья жизни в «европейской стране»!

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Рижский журналист Юрий Алексеев пишет, что большинство переселенцев из России составляют так называемые креаклы, решившие сменить «проклятую рашку» на «цивилизованную Европу». Информации о том, что в странах Балтии выстроены этнократические режимы и русских там, мягко говоря, не особо любят, они не верят – считают подобные рассказы плодами «кремлевской пропаганды». Алексеев отмечает : «Это те люди, которые придумали, например, слово «рашка». В «рашке», мол, все плохо, а за границей все хорошо. Молодые люди в массе своей. С немного смещенными мозгами, но не воры».

Алексеев приводит цитаты с форума «Вид на жительство в Латвии: текущая ситуация», где общаются приезжие из России. «Когда были в Германии и Швеции – всем говорили, что мы from Latvia. Ибо неприятно нести часть ответственности за дела страны, чье у тебя гражданство...». «Я уважаю Латвию, как независимое государство – член ЕС, и категорически не желаю, чтобы сюда приперся поганый русский мир». «Хотела до этого написать, что «этих русских сама на дух не выношу», но подумала, что уж это было бы слишком... Боюсь, нас могут неправильно понять...». «Я знаю точно, без 50 лет советской оккупации уровень жизни в Латвии был бы сопоставим с уровнем жизни в Финляндии. Латыши это тоже знают...». «Я на стороне латышей во многих вопросах. У них от нас (СССР и России) были и есть проблемы. А не наоборот». «Вообще-то, 9 мая должен быть днем скорби, а никак не праздником...».

«Сначала помучайся»

Кирилл Иванов и его супруга не отступили от этой традиции. Они рассказали, что жили в Москве, имели там квартиру. Но потом ее продали и покинули РФ из-за, по словам Иванова, «бесконечного чувства неустроенности». Горохова добавила, что они хотели «выйти на новый уровень комфорта», а российская столица с ее «агрессивной средой» им таких возможностей не предоставляла. Латвию же она назвала «сказкой» и «прелестью». Супруги подчеркнули, что их не устраивает политическая ситуация в России.

Сам Кирилл Иванов – переводчик, его супруга Мария Горохова – копирайтер и юрист-фрилансер. Они живут в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс и занимаются, по их словам, дистанционной работой – в частности, получают заказы из той же России. В Латвию супруги забрали своих родителей, а также домашних животных. Уже после переезда на новое место у них родился ребенок.

Позже, общаясь с единомышленниками в Facebook, Иванов писал, что

первые пять лет в Латвии «были прекрасны» – «мы практически впервые просто жили, как-то по-человечески что ли, мы могли планировать что-то за полгода вперед, ну такая вот цивилизованная жизнь».

Однако внезапно спокойная жизнь закончилась и настала череда неприятностей. «В начале 2019 года мы с женой получили (ок, жена получила, я пока нет) вместо временных видов на жительство – постоянные. И пришло время то же самое делать для моей тещи и моих родителей», – поведал Иванов. Ситуацию осложнило то обстоятельство, что теща Кирилла за эти пять лет в Латвии дошла до состояния крайне слабой адекватности – проще говоря, впала в деменцию.

«И вот есть такая процедура в латвийской системе получения видов на жительство – изучение и сдача экзамена по государственному языку. Оно и понятно, и нормально. Но вместе с тем есть совершенно отвратительная процедура по освобождению от изучения и сдачи последнего. Вкратце – ты должен пройти врачебную комиссию, которая выдает заключение о твоей способности что-либо изучить и сдать экзамен», – объясняет Иванов.

В апреле он направился в одну из рижских больниц и записал тещу к неврологу. Оттуда пожилую женщину направили на томографию, затем к клиническому психологу и реабилитологу. В целом на обход врачей пришлось потратить примерно полтора месяца. «Самое главное, что я вынес для себя из этого опыта – все врачи знают, что занимаются полной ерундой. Как сказал мне кто-то: ну ладно, в 60 лет еще что-то можно просить, но 70 и дальше! То есть это просто такая вот система, типа мы тебя освободим, но сначала помучайся. Но это, как оказалось, было только начало эпопеи – вначале моя семья подала документы в Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) и буквально через пару недель стало твориться что-то странное», – жалуется Иванов.

На имя тещи стали приходить письма из Инспекции здравоохранения. Сначала эксперт Янис Бушс потребовал выписку от лечащего психиатра, затем попросил полную историю болезни, а потом перестал проявлять признаки активности. В сентябре Бушс вновь дал о себе знать – сообщил, что пришел к выводу, что теща Кирилла вполне способна выучить латышский язык и сдать экзамен. Для Иванова и Гороховой это был шок.

«Живи Латвия, славься Латвия!»

На тот момент у тещи Кирилла из-за стресса проблемы со здоровьем обострились настолько, что она оказалась в больнице. Начался новый круг бюрократической переписки – Иванов пытался доказать в УДГМ, что заключение эксперта Бушса ошибочное и старуха учить и сдавать латышский ну никак не может. Но 14 октября семья получила письмо от УДГМ с окончательным отказом. После этого Иванов воззвал в соцсети: «Итак, я объявляю голодовку. Я, увы, не могу сидеть всегда дома или у дверей УДГМ, супруга работает в офисе, я занимаюсь хозяйством, ребенком, стариками. Я хочу, даже требую, чтобы кто-то за что-то отвечал, а не отмахивался от меня за мои же деньги, чтобы НАКОНЕЦ появились четкие сроки, ВМЕНЯЕМЫЕ ответы, АДЕКВАТНЫЕ люди дали бы оценку происходящему».

В УДГМ предложили оформить теще временный вид на жительство. Этот совет Иванов отверг: такой документ нужно возобновлять раз в пять лет – и он стоит денег. «Захоти я пятилетку временного вида на жительство, я должен положить в банк 15.600 евро. Я не бездонный кошелек, а если бы у меня и были бы такие деньги, просто отдать их миграции? Я бы нашел им лучшее применение. Так что это такая «дурилка» – вроде ничего такого, пошел да оформил временный документ. Плюс страховка медицинская... В моем понимании менять условия на ходу – это просто возмутительно. Они уже приняли 5 тысяч евро за второй вид на жительство», – пояснил Кирилл Иванов.

Представители эмигрантской общины подняли хайп, выражая, в частности, опасение, что эта неприглядная ситуация попадет на страницы российской «пропагандистской прессы». Тем временем Иванов стал жаловаться, что за время голодовки организм начал давать сбои – ухудшение зрения, головокружение. Доктора стали настаивать на госпитализации.

Но даже в столь незавидном состоянии эмигрант продолжает нахваливать Латвию. «Я удивительно себя чувствую в стране, где мне на электронную почту может написать вице-спикер Сейма, депутат... министр, наверное, тоже может. Это очень здорово! Вот это и есть собственно настоящая демократия, да. И единственное, чего этой стране не хватает – это, конечно, избавления от тяжелого бюрократического аппарата, который, по-видимому, является наследием того же самого Советского Союза. Так что пожелаем Латвии удачи. Живи Латвия, славься Латвия!» – рассыпается в пожеланиях Кирилл Иванов.

26 октября он прекратил голодовку. Он сказал, что побывал у замначальника государственной Инспекции здоровья Аниты Слокенберги и та пообещала уладить его проблему.

Мол, в ближайшее время в УДГМ будет отправлена бумага, подтверждающая все диагнозы и необходимость освобождения тещи от изучения и сдачи экзамена по языку. Надо полагать, латвийские чиновники сообразили, что в случае негативного для Иванова исхода имиджевый урон может оказаться чересчур серьезным. И, возможно, конкретно для его семьи эта неблаговидная история еще и окончится благополучно. Что, однако, отнюдь не исключает неприятностей для других эмигрантов.

И неприятности эти объективные. Латвийские радикальные националисты, позиции которых сильны в парламенте и правительстве, считают, что пришельцев из России не стоит принимать в любом случае – ведь вне зависимости от своей идеологии они усиливают в Латвии позиции русского языка. Именно поэтому в Латвии несколько лет назад серьезно ужесточили законы об эмиграции, увеличив размер сумм, которые нужно платить за ВНЖ.

Националисты жалуются, что даже сейчас, после многолетних усилий по ассимиляции русских, их язык звучит в Латвии слишком часто. «Понимаете, ситуация уже сейчас такова, что у нас с этим серьезные проблемы. И тут к нам едут новые люди, которые еще ухудшат положение. И задача нашего государства – думать в первую очередь о наших гражданах. То, что кто-то бежит от Путина или еще откуда – при всем моем уважении, я тоже не поддерживаю Путина – но мы же полуторамиллионное государство, мы не можем в первую очередь заботиться о ком-то другом, нам нужно думать о собственном благе!» – откровенно высказывается депутат Сейма Эдвин Шноре.

С другой стороны, особой жалости к «новым русским» в Латвии нет. Как правило, те же «старые русские» предупреждают их о том, куда они едут. Ну а если пришельцы отмахиваются от этих «сказок», это их собственные проблемы...

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