    Мнения
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    25 комментариев
    16 октября 2025, 14:46 • В мире

    Как прибалтов готовят к «российской агрессии»

    @ VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Никита Демьянов

    Прибалтийские страны фактически готовы поделить свое население на два сорта – тех, кто будет эвакуирован в случае «российской агрессии», и тех, кто останется на «оккупированной территории». Как выглядит это разделение, на что настраивают прибалтов – и почему самые дальновидные среди местных политиков далеко не рады подобным приготовлениям?

    В странах Прибалтики и дня не проходит без новой психологической атаки властей на собственное население. Вот один из свежих примеров: стало известно, что руководство Литвы, Латвии и Эстонии разрабатывает план массовой эвакуации жителей на случай «вторжения российских войск». На днях в Вильнюсе прошли соответствующие учения: около сотни вильнюсцев были вывезены в приемные пункты в других городах страны.

    Как заявил глава литовского департамента пожарных и спасателей Ренатас Пожела, «в случае российского нападения» Литва планирует эвакуировать половину жителей на территории в пределах 40 км от границ РФ и Белоруссии – это около 400 тыс. человек. 300 тыс. из них хотят разместить на западе страны, в Каунасе: в школах, университетах, церквях и на спортивной арене.

    Уже выбраны пункты сбора граждан, выделены поезда и автобусы, созданы запасы предметов первой необходимости, включая туалетную бумагу и походные матрасы. Для автомобилистов подготовлена карта – на ней отмечены предпочтительные для эвакуации второстепенные трассы (основные магистрали освободят для армии) и города, где можно найти убежище.

    Аналогичные планы разрабатываются и в других странах Прибалтики. Так, Эстония готовит эвакуацию десятой части своего населения: переместить в убежища предполагается около 140 тыс. человек. В частности, по словам советника эстонского Спасательного департамента Ивара Мая, такая судьба постигнет жителей приграничного города Нарва (кстати, большинство его населения – этнические русские; в городе сильны пророссийские настроения). По оценкам же латвийских властей, «в случае российского вторжения» свои дома покинет треть жителей страны – то есть 630 тыс. человек.

    При этом ни у одной из трех прибалтийских стран нет детальных планов переселения граждан за границы своих территорий. Из этого вытекает, что

    прибалтийские власти надеются – как собственными силами, так и посредством прибывших к ним контингентов НАТО – удержать боевые действия у границ и не дать российским войскам продвинуться вглубь своей территории.

    Разумеется, перед нами чисто пропагандистские усилия: Россия неоднократно заявляла, что любые спекуляции по поводу нападения на страны НАТО абсурдны. Наоборот, именно Запад, и прежде всего в Балтийском регионе, активно ведет подготовку к агрессивной войне против России, и прежде всего с точки зрения атаки на Калининградскую область. И подготовка эта ведется именно под видом оборонительных мероприятий.

    Сейчас Эстония, Литва и Латвия ведут строительство «Балтийской линии обороны». В рамках этих работ полосу, проходящую вдоль границ России и Белоруссии, превращают в зону отчуждения. Там перекапывают дороги, устанавливают противотанковые «зубы дракона» и готовятся «засевать» противопехотными и противотанковыми минами.

    Кроме того, рассматривается создание вдоль границ полосы болот, чтобы в них увязла российская бронетехника. На днях Минобороны Латвии выступило за возрождение «исторических мест добычи торфа» на восточной границе страны в целях «укрепления обороноспособности».

    Для тех, кто не будет эвакуирован, латвийское Минобороны распространило специальный буклет. Жителей настраивают на «ненасильственное сопротивление»: требуют «не сотрудничать с оккупационными силами» – даже не принимать от них никакой помощи.

    «Помни, что гуманитарная помощь от агрессора – часть информационных операций гибридной войны. Таким образом они желают показать миру позитивный образ, что неправда. Не позволяй использовать себя как дополнительную рабочую силу, осуществляя строительство оборонных объектов и т. д.», – призывают авторы брошюры.

    Впрочем, подчеркивает военное ведомство, «каждый может поддерживать наши Вооруженные силы разведывательной информацией». Латвийцев призывают: «Открой доступ к своим видеокамерам, делись полученными с дрона данными. Имей в виду, что камеры наблюдения, которые работают в режиме онлайн, может использовать и противник. Если существует возможность, что такие камеры попадут к противнику, уничтожь их».

    В то же время власти Латвии и Эстонии испытывают сомнения относительно населения своих приграничных территорий, где проживает много русских. На националистических форумах рассуждают о том, что на этих землях – в латвийской Латгалии и в эстонской Ида-Вирумааа – живет много «скрытых коллаборационистов», которые готовы «встречать оккупантов с цветами».

    Соответственно, жителей этих территорий также подвергают пропагандистской обработке, призывая их «влиться в число защитников Отечества». Так, в Латгалии осуществляется массовый заброс в почтовые ящики листовок с инструкциями о том, как надо «обороняться» и вести себя в условиях военного кризиса; аналогичные материалы выставляют у себя местные сайты.

    Названия листовок и воззваний говорят сами за себя: «Не отдадим ни сантиметра», «Не только с оружием: защитники Латгалии», «Информирован и устойчив».

    Особенно беспокоит власти стран Латвии Даугавпилс: мало того, что он близок к границе, так там большинство населения – отнюдь не латыши. Чиновники махнули рукой на старшее и среднее поколение даугавпилчан – борьба ведется за юных. Так, расквартированный в Даугавпилсе 34-й батальон ополчения «Земессардзе» регулярно устраивает учения, куда приглашает городскую молодежь. На соревнованиях знакомят с «принципами комплексной обороны страны», учат «действовать в кризисных ситуациях». В «Земессардзе» подчеркивают, что «каждый житель Латвии является частью системы безопасности страны», что «каждый важен, каждый способен участвовать».

    Более того, некоторые политики требуют от мирных жителей даже большего. Так, мэр города Огре Эгилс Хелманис, известный инициированным им глумлением над советскими памятниками, читает, что штатские должны не прятаться, а оказывать «тотальное сопротивление» и «защищать каждый квадратный сантиметр Латвии». «Пора готовить народ защищать свою страну», – требует градоначальник.

    Однако, судя по замерам общественного мнения и высказываниям на форумах, абсолютное большинство населения стран Прибалтики воевать не собирается. Более того, даже некоторые чиновники осмеливаются критиковать выдвигаемые правительствами стран Прибалтики планы обороны.

    Так, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш обвинил министра обороны Андриса Спрудса в том, что тот воспринимает Латгалию как «картинку-разукрашку» и игнорирует реальные нужды жителей приграничья. «Министр обязан понимать, что, вводя различные ограничения, перекапывая и минируя регион, прежде всего необходимо думать о поддержке тех людей, которые живут в Латгалии! Они нуждаются в экономической, социальной и моральной поддержке, а не в подозрениях министра в нелояльности и презрительных ухмылках», – подчеркивает Элксниньш.

    Похоже, некоторые прибалтийские политики все же начинают догадываться, к чему в реальности могут привести все эти провокации в регионе. «Калининградская область – это неотъемлемая часть России, и любое военное посягательство на нее встретит немедленный и сокрушительный ответ», – заявлял помощник президента Николай Патрушев. И, разумеется, в случае такого ответа страны Прибалтики не ждет ничего хорошего.

    Возможно, в том числе потому популярная в Эстонии оппозиционная Консервативная народная партия (EKRE) предприняла демарш, обвинив правительство в фантазерстве и безответственности. В партийной газете EKRE был опубликован манифест с призывом прекратить постоянное провоцирование России. В EKRE отмечают, что правящая в Эстонии Партия реформ и ее экс-глава Кая Каллас (ныне руководящая внешней политикой всего Евросоюза) сделали все, чтобы раздражить Москву – в то время как в эстонской «оборонной сфере царит хаос».

    В партии EKRE полагают, что все же лучше не злить восточного соседа. «Даже в краткосрочной войне Эстония сгинет. Можно с уверенностью сказать, что, если война начнет убивать наших людей, Кая Каллас и Партия реформ также сыграют в этом негативную роль, поскольку они сделали все, что не должна делать страна, находящаяся под прямой угрозой войны», – заключают эстонские консерваторы.

    Главное
    Почему серебро дорожает быстрее золота

    Серебро несколько лет оставалось в тени рекордов золота, однако в этом году оно выросло в цене примерно на 80% против 55% у золота. Это значит, что вложения в серебро даже прибыльней, чем в более дорогой драгоценный металл. Стоит ли хранить сбережения в украшениях? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой

    В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В ходе беседы среди прочего обсуждалась тема российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По оценке экспертов, встреча показала, что российские интересы в Сирии не пострадали после смены правящего режима. Однако, по их мнению, Запад попытается помешать сотрудничеству Москвы и Дамаска. Подробности

    Перейти в раздел

    Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо

    Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел

    Как прибалтов готовят к «российской агрессии»

    Прибалтийские страны фактически готовы поделить свое население на два сорта – тех, кто будет эвакуирован в случае «российской агрессии», и тех, кто останется на «оккупированной территории». Как выглядит это разделение, на что настраивают прибалтов – и почему самые дальновидные среди местных политиков далеко не рады подобным приготовлениям? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Школьные каникулы на 2025/2026 учебный год: расписание по четвертям и триместрам

      Расписание школьных каникул на 2025/2026 учебный год традиционно регламентируется Министерством просвещения Российской Федерации и региональными органами управления образованием. Каникулы предоставляют учащимся необходимый отдых между учебными периодами и позволяют восстановить силы для успешного освоения образовательной программы.

    • Список болезней, с которыми не берут в армию в 2025 году

      Вопрос о прохождении военной службы напрямую связан с состоянием здоровья призывника. Законодательство четко регламентирует перечень заболеваний, при наличии которых молодой человек может быть освобожден от службы в армии или получить отсрочку. В 2025 году действует «Расписание болезней» с изменениями, внесенными постановлением правительства РФ от 04.07.2013 № 565 (ред. от 29.08.2025).

    • Зимнее солнцестояние 2025: когда наступит самый короткий день, приметы и традиции праздника

      В конце декабря 2025 года россиян ожидает уникальное астрономическое явление – день зимнего солнцестояния. Самый короткий день в году традиционно знаменует начало астрономической зимы и связан с рядом интересных народных традиций и примет.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

