Как прибалтов готовят к «российской агрессии»

Tекст: Никита Демьянов

В странах Прибалтики и дня не проходит без новой психологической атаки властей на собственное население. Вот один из свежих примеров: стало известно, что руководство Литвы, Латвии и Эстонии разрабатывает план массовой эвакуации жителей на случай «вторжения российских войск». На днях в Вильнюсе прошли соответствующие учения: около сотни вильнюсцев были вывезены в приемные пункты в других городах страны.

Как заявил глава литовского департамента пожарных и спасателей Ренатас Пожела, «в случае российского нападения» Литва планирует эвакуировать половину жителей на территории в пределах 40 км от границ РФ и Белоруссии – это около 400 тыс. человек. 300 тыс. из них хотят разместить на западе страны, в Каунасе: в школах, университетах, церквях и на спортивной арене.

Уже выбраны пункты сбора граждан, выделены поезда и автобусы, созданы запасы предметов первой необходимости, включая туалетную бумагу и походные матрасы. Для автомобилистов подготовлена карта – на ней отмечены предпочтительные для эвакуации второстепенные трассы (основные магистрали освободят для армии) и города, где можно найти убежище.

Аналогичные планы разрабатываются и в других странах Прибалтики. Так, Эстония готовит эвакуацию десятой части своего населения: переместить в убежища предполагается около 140 тыс. человек. В частности, по словам советника эстонского Спасательного департамента Ивара Мая, такая судьба постигнет жителей приграничного города Нарва (кстати, большинство его населения – этнические русские; в городе сильны пророссийские настроения). По оценкам же латвийских властей, «в случае российского вторжения» свои дома покинет треть жителей страны – то есть 630 тыс. человек.

При этом ни у одной из трех прибалтийских стран нет детальных планов переселения граждан за границы своих территорий. Из этого вытекает, что

прибалтийские власти надеются – как собственными силами, так и посредством прибывших к ним контингентов НАТО – удержать боевые действия у границ и не дать российским войскам продвинуться вглубь своей территории.

Разумеется, перед нами чисто пропагандистские усилия: Россия неоднократно заявляла, что любые спекуляции по поводу нападения на страны НАТО абсурдны. Наоборот, именно Запад, и прежде всего в Балтийском регионе, активно ведет подготовку к агрессивной войне против России, и прежде всего с точки зрения атаки на Калининградскую область. И подготовка эта ведется именно под видом оборонительных мероприятий.

Сейчас Эстония, Литва и Латвия ведут строительство «Балтийской линии обороны». В рамках этих работ полосу, проходящую вдоль границ России и Белоруссии, превращают в зону отчуждения. Там перекапывают дороги, устанавливают противотанковые «зубы дракона» и готовятся «засевать» противопехотными и противотанковыми минами.

Кроме того, рассматривается создание вдоль границ полосы болот, чтобы в них увязла российская бронетехника. На днях Минобороны Латвии выступило за возрождение «исторических мест добычи торфа» на восточной границе страны в целях «укрепления обороноспособности».

Для тех, кто не будет эвакуирован, латвийское Минобороны распространило специальный буклет. Жителей настраивают на «ненасильственное сопротивление»: требуют «не сотрудничать с оккупационными силами» – даже не принимать от них никакой помощи.

«Помни, что гуманитарная помощь от агрессора – часть информационных операций гибридной войны. Таким образом они желают показать миру позитивный образ, что неправда. Не позволяй использовать себя как дополнительную рабочую силу, осуществляя строительство оборонных объектов и т. д.», – призывают авторы брошюры.

Впрочем, подчеркивает военное ведомство, «каждый может поддерживать наши Вооруженные силы разведывательной информацией». Латвийцев призывают: «Открой доступ к своим видеокамерам, делись полученными с дрона данными. Имей в виду, что камеры наблюдения, которые работают в режиме онлайн, может использовать и противник. Если существует возможность, что такие камеры попадут к противнику, уничтожь их». В то же время власти Латвии и Эстонии испытывают сомнения относительно населения своих приграничных территорий, где проживает много русских. На националистических форумах рассуждают о том, что на этих землях – в латвийской Латгалии и в эстонской Ида-Вирумааа – живет много «скрытых коллаборационистов», которые готовы «встречать оккупантов с цветами».

Соответственно, жителей этих территорий также подвергают пропагандистской обработке, призывая их «влиться в число защитников Отечества». Так, в Латгалии осуществляется массовый заброс в почтовые ящики листовок с инструкциями о том, как надо «обороняться» и вести себя в условиях военного кризиса; аналогичные материалы выставляют у себя местные сайты.

Названия листовок и воззваний говорят сами за себя: «Не отдадим ни сантиметра», «Не только с оружием: защитники Латгалии», «Информирован и устойчив».

Особенно беспокоит власти стран Латвии Даугавпилс: мало того, что он близок к границе, так там большинство населения – отнюдь не латыши. Чиновники махнули рукой на старшее и среднее поколение даугавпилчан – борьба ведется за юных. Так, расквартированный в Даугавпилсе 34-й батальон ополчения «Земессардзе» регулярно устраивает учения, куда приглашает городскую молодежь. На соревнованиях знакомят с «принципами комплексной обороны страны», учат «действовать в кризисных ситуациях». В «Земессардзе» подчеркивают, что «каждый житель Латвии является частью системы безопасности страны», что «каждый важен, каждый способен участвовать».

Более того, некоторые политики требуют от мирных жителей даже большего. Так, мэр города Огре Эгилс Хелманис, известный инициированным им глумлением над советскими памятниками, читает, что штатские должны не прятаться, а оказывать «тотальное сопротивление» и «защищать каждый квадратный сантиметр Латвии». «Пора готовить народ защищать свою страну», – требует градоначальник.

Однако, судя по замерам общественного мнения и высказываниям на форумах, абсолютное большинство населения стран Прибалтики воевать не собирается. Более того, даже некоторые чиновники осмеливаются критиковать выдвигаемые правительствами стран Прибалтики планы обороны.

Так, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш обвинил министра обороны Андриса Спрудса в том, что тот воспринимает Латгалию как «картинку-разукрашку» и игнорирует реальные нужды жителей приграничья. «Министр обязан понимать, что, вводя различные ограничения, перекапывая и минируя регион, прежде всего необходимо думать о поддержке тех людей, которые живут в Латгалии! Они нуждаются в экономической, социальной и моральной поддержке, а не в подозрениях министра в нелояльности и презрительных ухмылках», – подчеркивает Элксниньш.

Похоже, некоторые прибалтийские политики все же начинают догадываться, к чему в реальности могут привести все эти провокации в регионе. «Калининградская область – это неотъемлемая часть России, и любое военное посягательство на нее встретит немедленный и сокрушительный ответ», – заявлял помощник президента Николай Патрушев. И, разумеется, в случае такого ответа страны Прибалтики не ждет ничего хорошего.

Возможно, в том числе потому популярная в Эстонии оппозиционная Консервативная народная партия (EKRE) предприняла демарш, обвинив правительство в фантазерстве и безответственности. В партийной газете EKRE был опубликован манифест с призывом прекратить постоянное провоцирование России. В EKRE отмечают, что правящая в Эстонии Партия реформ и ее экс-глава Кая Каллас (ныне руководящая внешней политикой всего Евросоюза) сделали все, чтобы раздражить Москву – в то время как в эстонской «оборонной сфере царит хаос».

В партии EKRE полагают, что все же лучше не злить восточного соседа. «Даже в краткосрочной войне Эстония сгинет. Можно с уверенностью сказать, что, если война начнет убивать наших людей, Кая Каллас и Партия реформ также сыграют в этом негативную роль, поскольку они сделали все, что не должна делать страна, находящаяся под прямой угрозой войны», – заключают эстонские консерваторы.