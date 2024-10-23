Таллин покушается на права «эстонского Крыма»

Tекст: Никита Демьянов

В 1991 году с распадом СССР Эстонская Республика согласилась дать гражданство далеко не всем своим жителям – порядка 300 тыс. местных русскоязычных получили прежде невиданный в мировой практике статус неграждан. Это те, кто не смогли доказать, что их предки проживали на территории Эстонии до 1940 года. Впоследствии многие из них взяли гражданство России и эстонский вид на жительство.

А 16 июля 1993 года власти городов Нарва и Силламяэ провели референдум о создании русской территориальной автономии. Вопрос на референдуме стоял следующим образом: «Хотите ли вы, чтобы Нарва имела особый статус в составе Эстонии?»

Впоследствии один из инициаторов этого референдума, тогдашний председатель горсовета Нарвы Владимир Чуйкин, рассказывал, что нарвитяне ощущали фрустрацию – из равноправных граждан огромной страны они вдруг превратились в жителей второго сорта в маленьком государстве. «Когда в 1991 году завершился выход Эстонии из состава Советского Союза, республика стала принимать самостоятельные законы на своей территории. Получилось так, что законы о языке, школах и гражданстве в значительной степени ущемляли права неэстонского населения, а именно тех, кто проживал в Нарве. Из 80 тыс. человек населения города 90% в результате готовящегося закона о гражданстве могли стать негражданами Эстонии», – вспоминает Чуйкин.

Требования русских об обеспечении равных прав услышаны не были, и они решили провести референдум об обособлении. Его суть заключалась в том, чтобы центральные власти в процессе принятия законов учитывали национальный состав и языковое положение Нарвы. А поскольку северо-восток Эстонии, где находятся Нарва и Силламяэ, примыкает к российской территории, многие жители региона рассчитывали, что со временем он сможет «вернуться домой». В Нарве проголосовали за автономию 97% (при явке 54%), а в Силламяэ – 95% (при явке 60%).

Эстонские правящие восприняли с референдум как попытку реализовать «сценарий нового Приднестровья» с перспективой объединения Нарвы с Российской Федерацией. Западная пресса писала про наличие на северо-востоке Эстонии «маленькой России, которая хотела отделиться». Поэтому эстонский суд объявил голосование «неконституционным». Тогдашний президент России Борис Ельцин отказался от вмешательства в конфликт. Как тут не вспомнить крымские референдумы 1990-х годов с очень похожей постановкой вопросов. Таким образом, у Эстонии в те годы был собственный «Крым».

Попытка политического выступления русских, живущих в Эстонии, напугала официальный Таллин.

Правительство тогдашнего премьер-министра Марта Лаара пошло на уступки. Негражданам (а впоследствии и постоянно проживающим в Эстонии гражданам России и других стран) разрешили голосовать на муниципальных выборах.

«Был принят исторический компромисс – мы даем вам участвовать в местных выборах, наделяем гражданством ряд уважаемых людей из вашей общины, а взамен вы отказываетесь от идеи референдума. Этот компромисс оказался огромным благом для Эстонии, поскольку сразу же сбил накал этнических противоречий и перевел диалог в куда более конструктивное русло», – восхищается латвийский политолог Янис Розенвалдс.

Три десятилетия русские Эстонии пользовались своим правом голосовать. Иногда возникали – и распадались – и русские партии, защищающие их интересы. Со временем главной такой организацией стала Центристская партия (ЦП). В ней появилось мощное «русское крыло». ЦП неоднократно входила в правящую коалицию, а с конца 2016-го по начало 2021-го Эстонию возглавлял «центристский» премьер. В течение почти 20 лет «центристы» возглавляли Таллин.

Находясь у власти, партия мешала эстонским националистам реализовывать их планы по ликвидации русских школ.

Но в 2022 году конкуренты «центристов» воспользовались развязанной в ЕС антирусской истерией, чтобы уничтожить партию, «запятнавшую» себя сотрудничеством с Москвой (у ЦП был договор о сотрудничестве с «Единой Россией»). В 2022-м «центристов» вытеснили из правительства, а в 2024-м лишили власти в Таллине; из партии побежали многие политики. А чтобы уже не позволить Центристской партии вновь подняться, новая коалиция решила подорвать ее электоральную базу.

Комиссия под руководством министра юстиции Калле Лаанета представила законопроект, ограничивающий право граждан России и Белоруссии на участие в эстонских муниципальных выборах. Всего в Эстонии постоянно проживают 69 тыс. российских и белорусских граждан, которые имеют право голосовать на муниципальных выборах, и правящих политиков беспокоит, что те будут голосовать «нежелательно».

А ведь в 2022-2023 годах в Эстонии громко заявила о себе другая «пророссийская» политическая сила под руководством оппозиционного политика Айво Петерсона. Житель Нарвы Петерсон возглавлял партию «KOOS/Вместе». Члены KOOS выступают за построение в Эстонии благополучного общества, за справедливое распределение общественного богатства, за отмену национальной дискриминации русскоязычного меньшинства и за установление добрососедских отношений с Россией.

В марте 2023 года в Эстонии прошли парламентские выборы. KOOS в парламент пробиться не удалось, но Петерсон показал неожиданно высокий индивидуальный результат. Эстонские СМИ писали, что Петерсон стал «магнитом для голосования в Ида-Вирумаа (северо-восток Эстонии с центром в Нарве – прим. ВЗГЛЯД), распространявшим кремлевские тезисы».

Перед властями вновь забрезжил призрак референдума 1993 года. И вскоре после окончания выборов Петерсона арестовали. Его обвиняют в «государственной измене» и в «распространении пропагандистских нарративов России».

«Политические обозреватели говорили о том, что Петерсон настолько популярен в Ида-Вирумаа, что на следующих выборах его, вероятно, выбрали бы мэром Нарвы. Так что я думаю, что это политический процесс», – отмечает адвокат Петерсона Мати Сенкель. Действительно, эстонские власти всерьез опасаются, что партия «KOOS/Вместе» может стать «точкой сборки» всех представителей нацменьшинств.

И вот теперь эстонские националисты добиваются лишения права голоса в муниципалитетах не только граждан России и Белоруссии, но и собственных эстонских неграждан (сейчас их осталось 62 216 человек – 4,53 % населения). Однако это право прямо вписано в эстонскую конституцию – стало быть, нужно менять основной закон страны. Роль «локомотива» в этом деле взяла на себя националистическая партия «Отечество». 21 октября глава парламентской фракции «отечественников» Хелир-Валдор Сэедер сообщил, что переговорил на эту тему со всеми шестью фракциями, представленными в парламенте, и четыре из них одобрили его инициативу.

Его партия выдвинула два документа – поправки к «Закону о выборах» и изменения в конституцию. Их целью является отмена избирательных прав «граждан третьих стран» (то есть не входящих в ЕС), а также лиц с «неопределенным гражданством» на муниципальных выборах в Эстонии. Сеэдер настаивает, что эти акты следует одобрить как можно быстрее.

«Недавний общественный мониторинг... показал, что 38% проживающих в Эстонии граждан РФ и аж 52% лиц с неопределенным гражданством не осудили войну, начатую Россией на Украине. Настроенные таким образом люди не должны играть роль в управлении жизнью Эстонии», – требует политик.

Эстонские националисты считают, что русская община вынуждена будет проглотить такое наступление на свои права. Люди запуганы – все понимают, что тот, кто призовет к протесту, может оказаться в камере. В последние два года идет усиленный демонтаж прав и гарантий, в свое время предоставленных русскому населению Эстонии и поддерживавших внутренний баланс в стране. Русские школы упразднены. Памятники советским воинам уничтожены. Русские политики от рычагов власти отодвинуты. Государство пытается оторвать местную православную церковь от Московского патриархата. Окончательную точку в полном лишении прав русского населения Таллин намерен поставить изменением конституции. И полностью закрыть разговоры об «эстонском Крыме».