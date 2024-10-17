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    17 октября 2024, 14:56 • В мире

    Из-за «русской угрозы» Польша закапывает в землю миллиарды долларов

    Из-за «русской угрозы» Польша закапывает в землю миллиарды долларов
    @ Tomasz Waszczuk/EPA/ТАСС

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    Процесс строительства колоссальных инженерных укреплений начался на востоке Польши – разумеется, ради противостояния «русской угрозе». Как будут выглядеть все эти сооружения, сколько денег на них планируется потратить и почему реальная цель их создания выходит далеко за рамки реакции на страхи перед Россией?

    В начале текущей недели на полигоне в Оршише премьер-министр Польши Дональд Туск и заместитель премьер-министра, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш приняли участие в испытаниях элементов для строительства «Щита Восток». В сообщении, объявляющем о визите, говорилось, что премьер-министр и вице-премьер увидят динамичную демонстрацию того, как «Щит Восток» должен остановить «вторжение».

    По российским СМИ новость разлетелась в сильно сокращенном виде: «Польша построит минные поля вдоль восточных границ». Однако программа «Щит Восток» предусматривает далеко не только минирование приграничной территории. Она включает в себя подготовку к обороне приграничных территорий за счет строительства систем обнаружения, предупреждения и слежения на основе сети базовых станций, передовых операционных баз (логистических центров), бункерных укрытий для систем уничтожения и развитие инфраструктуры для систем защиты от ударов.

    Ограничению мобильности противника должны служить строительство противотанковых траншей, подготовка камуфлетов (подземных мин) для подрыва дорог и мостов, углубление дренажных траншей, укрепление естественных условий местности. Для обеспечения мобильности собственных войск программа предусматривает, например, сбор мостовых конструкций у водных преград и подготовку плацдармов с подъездами. Планируется провести множество инженерных работ, в том числе укрепление мостов и других сооружений, чтобы они были способны выдерживать вес военной техники.

    Для защиты гражданского населения планируется возвести специальные укрытия. Планируется также строительство множества подземных складов боевых средств и военной техники.

    О том, что программа находится в процессе развития, говорили учения, свидетелями которых стали высокие гости. Солдаты Войска Польского показали им обнаружение и атаку линий обороны противника, а затем переход в оборону. В частности, было продемонстрировано, как условный противник преодолевает противотанковые заграждения и элементы огневой поддержки. Видимо, все это было нужно, чтобы зримо показать высшему руководству страны, как польская армия готовится к «нападению с Востока».

    Резолюцию о создании «Национальной программы сдерживания и обороны – щит Восток», на реализацию которой в 2024–2028 годах предусмотрено 10 млрд злотых (2,5 млрд долл. США), кабинет министров Польши принял еще летом текущего года. В сущности, это план создания комплексной оборонной инфраструктуры на восточном фланге НАТО для противодействия «угрозам со стороны Белоруссии и России».

    Напомним, что эти мифические угрозы – один из главных политических фантомов современной Польши. Благодаря «русской угрозе» ни польские военные, ни польский ВПК никогда не останутся без работы – они без устали напоминают всем, какую важную задачу решают, обеспечивая безопасность не только родины, но и всего «цивилизованного мира» перед лицом страшного противника. Можно сказать, что ожидания «неминуемого нападения с Востока» фактически заставляет Польшу зарывать в землю миллиарды долларов, тратить ресурсы на то, что никогда не пригодится.

    При этом еще в июне польский премьер заявлял о том, что в программе «Щит Восток» могут принять участие также Литва, Латвия и Эстония. «Есть полное согласие для того, чтобы поддержать инициативу премьера Греции и мою, то есть чтобы Европа сообща строила железный купол над польским небом. К нашей инициативе на польской границе, то есть к «Восточному щиту», присоединятся скорее всего в ближайшие дни также другие страны, в том числе балтийские страны», – заявлял Туск.

    Иначе говоря, у программы есть и внешнеполитическое измерение. Налицо стремление Варшавы играть доминирующую военно-политическую роль хотя бы на востоке Европы.

    Впрочем, есть у «Щита Восток» наверняка и еще одна, менее возвышенная цель – закрыть границы Польши от мигрантов, которые постоянно пытаются прорваться в Евросоюз. В последнее время эта тема стала предметом напряженного конфликта между Польшей и Германией. С теми, кто пытается нарушить польскую границу с территории Белоруссии, не церемонятся – белорусское ТВ регулярно показывает репортажи с выброшенными на пограничную полосу трупами скончавшихся от побоев граждан Ирака, Афганистана, Йемена, Сирии и других стран.

    Ситуация начала обостряться летом 2021 года, и всего до конца этого года на границе было задержано более 4 тыс. нелегалов – в 50 раз больше, чем за 2020 год. И хотя в последнее время число мигрантов сильно сократилось, сказать, что оно стремится к нулю, нельзя.

    Помогут ли Варшаве такие укрепления в духе 1930-х годов в чисто военном смысле – вопрос открытый. Ведь и сейчас польская граница укреплена по сравнению, скажем, с 2019 годом куда сильнее. Возведен целый забор на границе с Белоруссией, однако это не мешает нелегалам проникать на территорию ЕС.

    Так что у «Щита Восток» есть все шансы остаться в истории Польши как дорогостоящему, но непрактичному проекту. В конце концов, ни одна мощная линия обороны ХХ века полностью так и не выполнила свое назначение. Достаточно вспомнить истории французской линии Мажино или греческой линии Метаксаса.

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