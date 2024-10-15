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    Лишенная шанса договориться по-хорошему, Москва освободит больше территорий – причем как из числа тех, которые сейчас входят в состав РФ, так и из числа пока еще украинских, где есть русские города.

    13 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ницше как пророк нашего времени

    15 октября 180 лет со дня рождения человека, провозгласившего «смерть Бога». Были ли фигуры ему под стать? Кто мог дать о нем суждение не пошлое, которое он и сам бы о себе принял? Да, были. И если бы мы могли его спросить, их, вероятно, он и назвал бы в первую очередь. Кто же это? Во-первых, Достоевский, во-вторых – Христос.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В чем смысл русского культурного влияния на Центральную Азию

    Традиционное присутствие русской культуры в странах Центральной Азии – явление убывающее. Сказывается в том числе постепенное проникновение современной турецкой и иранской культуры, а также движение наших соседей к собственным многовековым «скрепам».

    11 комментариев
    15 октября 2024, 18:55 • Новости дня

    Rheinmetall и Leonardo создали СП для производства танков нового типа

    Rheinmetall и Leonardo создали СП для производства танков нового типа
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Германский концерн Rheinmetall и итальянский Leonardo объявили о создании совместного предприятия для разработки и производства боевых машин к 2025 году.

    Новая компания будет называться Leonardo Rheinmetall Military Vehicles. Ожидается, что предприятие будет официально зарегистрировано к первому кварталу 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение немецкого концерна.

    Обе компании будут владеть акциями в равной степени, по 50% каждая. Целью нового предприятия станет разработка и обслуживание нового типа основного боевого танка и платформы Lynx в рамках программы Armored Infantry Combat System (AICS).

    Предполагается создание систем наземной обороны для итальянских вооруженных сил. Пресс-служба Rheinmetall отметила, что 60% деятельности компании будет сосредоточено в Италии. Штаб-квартира разместится в Риме, а производство будет в городе Специя, где уже функционирует завод Leonardo.

    В августе польская газета Rzeczpospolita сообщала, что концерн Rheinmetall сорвал контракт на поставку Польше артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

    15 октября 2024, 01:29 • Новости дня
    Боррель оценил перспективу «принуждения России» к перемирию на Украине

    Глава дипломатии ЕС Боррель счел «очень отдаленной» перспективу «заставить» Россию заключить перемирие с Украиной

    Боррель оценил перспективу «принуждения России» к перемирию на Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз намерен усилить Украину в политическом и военном плане, но перспектива принудить Россию к перемирию военным путем «выглядит очень отдаленной», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    После заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге Боррель заявил, что существует «стратегическая логика» в поддержке Украины с целью «заставить (президента России Владимира) Путина сесть за стол переговоров». «Однако я должен признать, что это выглядит как очень отдаленная перспектива», – приводит слова Борреля РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Боррель сообщил, что Украина представит свой «план победы» на саммите ЕС 17-18 октября. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что этот план вскоре будет презентован гражданам Украины.

    Однако в США «план победы» уже раскритиковали. Европейское турне украинского лидера Владимира Зеленского также оказалось провальным, он не добился успеха с основными требованиями своего «плана победы».

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    13 октября 2024, 17:31 • Новости дня
    Президент Киргизии обвинил Европу в двойных стандартах по отношению к СНГ

    Президент Киргизии Жапаров заявил, что Запад не должен указывать Бишкеку

    Президент Киргизии обвинил Европу в двойных стандартах по отношению к СНГ
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о двойных стандартах европейских стран в вопросе сотрудничества с Россией и СНГ, отметив, что они сами часто действуют не в соответствии с обещаниями.

    Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина. Жапаров выразил недовольство действиями европейских стран, которые, по его словам, говорят одно, а делают совершенно другое. Он подчеркнул, что некоторые страны, входящие в ЕС или НАТО, продолжают сотрудничать с Россией, несмотря на свои публичные заявления. Жапаров считает, что подобная политика является примером двойных стандартов, и призвал европейские страны не указывать странам СНГ, как им выстраивать свои отношения с Россией.

    6 октября сообщалось, что президент Киргизии Садыр Жапаров прибудет в Москву для участия в заседании Совета глав государств СНГ, где будут обсуждаться вопросы укрепления сотрудничества.

    Ранее в Бишкеке прошла встреча посла России Сергея Вакунова и главы МИД Киргизии Жээнбека Кулубаева, на которой обсуждались вопросы миграции и экономических связей.

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    15 октября 2024, 14:12 • Видео
    Трамп обещает мировую войну. Верим?

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

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    13 октября 2024, 12:56 • Новости дня
    Политолог оценил итоги европейского турне Зеленского

    Политолог Скачко: Зеленский в Европе справился с ролью попрошайки на 90%

    Политолог оценил итоги европейского турне Зеленского
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Главная цель – заставить Запад напрямую воевать с Россией – Владимиром Зеленским не была достигнута. Но он вновь выпросил деньги, справившись со своей ролью попрошайки процентов на 90, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Так он прокомментировал итоги европейского турне Зеленского.

    «Если взять в качестве главной цели турне попытку заставить Запад воевать вместо Украины, разрешив при этом Киеву вступить в НАТО, и нанесение России стратегического поражения, то Зеленский, конечно провалился. Европа и США намерены и дальше воевать руками украинцев», – сказал Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».

    «Однако, если говорить о прикладных аспектах, а именно – участие Украины в войне, то оно будет обеспечено», – добавляет аналитик. Он также указывает: объем помощи будет не таким, как ожидали в Киеве, но этого хватит «для поддержания автоматов в руках». Более того, несмотря на несогласие с так называемым планом победы, почти все страны выделили какие-то средства.

    «И тут стоит отдать должное Зеленскому – он идеально справляется со своей ролью «королевы попрошаек». Он обивает пороги мировых лидеров, не чувствуя или не показывая ни стыда, ни достоинства, ни чести. Он просто скребется в дверь, как потерявшая ориентиры собачка, которая голодна и готова на все ради того, чтобы ее накормили. В этом смысле он справился процентов на 90», – иронично заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине выдвинул два ключевых требования: разрешение на удары вглубь России с использованием ракет Taurus и ускорение процесса вступления Украины в НАТО. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники. Вместе с тем Шольц подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро.

    Как пишет издание, в Берлине эти просьбы были фактически проигнорированы. Канцлер Шольц не дал ни категоричного отказа, ни поддержки предложений Зеленского, оставив их без ответа. Это вызвало разочарование у украинской стороны, так как решения по этим вопросам для Киева имеют стратегическую важность.

    Кроме того, сообщается, что министерство обороны Германии решило прекратить поставки тяжелой военной техники Украине, так как не верит в способность Киева провести контрнаступление в ближайшее время. По данным Bild, в опубликованном внутреннем документе министерства говорится, что бундесвер больше не будет направлять Украине танки Leopard 2, несмотря на наличие около 300 единиц.

    Тем временем The Washington Post пишет, решение ЕС выделить 440 млн долларов на поддержку украинской оборонной промышленности подчеркивает недостатки европейского оборонного сектора, неспособного самостоятельно удовлетворить потребности Украины в оружии.

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    15 октября 2024, 17:12 • Новости дня
    Эксперт: Кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус

    Экономист Суслов: Игры ЕС с российскими активами приведут Европу к техническим и политическим рискам

    Эксперт: Кредиты Украине под российские активы загонят ЕС в многомиллиардный минус
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Любое изменение хода конфликта вокруг Украины способно создать ситуацию, при которой хотя бы одна страна не согласится продлевать решение о заморозке российских активов. В результате Евросоюз окажется в 35-миллиардном минусе, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Дмитрий Суслов. Ранее в ЕС заявили о планах гасить кредит Украине на 35 млрд евро доходами от замороженных российских активов.

    «Риск, о котором упоминают в ЕС, имеет две плоскости. Во-первых, использование доходов от российских замороженных активов для военной поддержки Украины незаконно. Против ЕС посыплются судебные иски со стороны России. И Европе будет очень сложно защищаться в судах, потому что Евросоюз не имеет права передавать доходы от российских активов третьей стороне», – пояснил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт клуба «Валдай».

    «И эти иски не пройдут бесследно, как может показаться на первый взгляд. Главный их эффект – создание очень большого количества технических и политических сложностей для ЕС. Рассмотрение заявлений приведет к еще большему ослаблению авторитета ЕС и его привлекательности в качестве финансовой гавани для стран мирового большинства из Азии, Африки, Южной Америки, Ближнего Востока», – продолжил эксперт.

    «Второй риск заключается в том, что кредит будет погашаться за счет доходов от российских активов. Для этого наши деньги должны быть заморожены некоторое количество лет или даже десятилетий. Решение о заморозке активов продлевается Советом ЕС каждые полгода на основе единогласного решения стран – членов Евросоюза», – отметил собеседник.

    «Суть же в том, что любое изменение хода конфликта вокруг Украины способно создать ситуацию, при которой хотя бы одна страна не согласится продлевать решение о заморозке. Если противостояние на поле боя остановится, некоторые европейские страны могут захотеть вернуться к неким элементам нормальности в отношениях с Россией. Это, разумеется, потребует от Москвы ответных шагов – мы вновь остро поставим вопрос о возвращении незаконно замороженных резервов», – допускает аналитик.

    «В результате вся эта схема распадется, и Евросоюз окажется в 35-миллиардном минусе. Стоит также подчеркнуть, что ЕС вынес на обсуждение такую схему только потому, что у них самих заканчиваются деньги. Обратите внимание: в бюджете Германии кризис, в бюджете Франции кризис. Им не хватает денег даже для выполнения своих капитализаций, для наращивания оборонных расходов. Поэтому они постепенно пытаются изыскать деньги для Украины за счет кого-то другого», – заключил Суслов.

    Ранее стало известно, что независимо от развития дискуссии по Украине на саммите ЕС 17-18 октября, уже есть согласие государств-членов по займу в поддержку Киева на 35 млрд евро, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.

    «Нас будет интересовать то, что с момента, когда доход с замороженных российских активов позволит нам покрывать этот кредит, встает вопрос о риске. (...) Но в любом случае для Украины это ничего не меняет, она получит деньги», – сказал он.

    По его словам, главная цель данной дискуссии на саммите – это «подтвердить обязательства по поддержке Украины» и поставить больше оружия. Будет также обсуждаться вопрос о кредите в 50 млрд долларов по инициативе G7 под чрезвычайные доходы с замороженных российских активов.

    «Вопрос был согласован Комитетом постоянных представителей (Coreper) на минувшей неделе, Европейский парламент должен проголосовать за это на следующей неделе. И я думаю, что мы пошлем важный сигнал, пообещав эту сумму от Европы и за счет кредитов от других стран», – отметил функционер ЕС.

    Накануне сообщалось, что Комитет по внешней торговле Европарламента согласился с предложением Еврокомиссии о выделении Украине кредита до 35 млрд евро в качестве вклада ЕС в проект макрофинансовой помощи стран G7 в 50 млрд долларов. Ожидается, что Европарламент окончательно утвердит это предложение на своей пленарной сессии в Страсбурге 21-24 октября, после чего последует соответствующее постановление Совета ЕС.

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    15 октября 2024, 03:31 • Новости дня
    Венгрия пригрозила наложить вето на санкции ЕС против России

    Глава МИД Венгрии Сийярто пригрозил заблокировать санкции ЕС в случае отмены исключений по поставкам российской нефти

    Венгрия пригрозила наложить вето на санкции ЕС против России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если исключения, которые сделаны для Будапешта в связи с санкциями ЕС против российской нефти, отменят, Венгрия наложит вето на сами санкции, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

    Сийярто отметил, что санкции пересматриваются каждые шесть месяцев, и пока они действуют, исключения на поставки нефти в Венгрию и Словакию должны оставаться в силе. «В противном случае мы наложим вето на санкции», – приводит его слова РИА «Новости».

    Министр подчеркнул, что лидеры стран ЕС понимают ситуацию, поэтому «исключения» остаются в силе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, когда ЕС ввел эмбарго на российскую нефть, ему пришлось сделать исключение для трубопроводных поставок – Брюссель хотел запретить любые поставки, но Венгрия наложила вето и пропустила санкции только после согласия ЕС на исключение.

    22 июля Словакия и Венгрия обратились в Еврокомиссию из–за приостановки транзита нефти от российской компании «Лукойл» через территорию Украины. Сийярто заявил, что бездействие Еврокомиссии по этому вопросу указывает на то, что именно она дала Киеву соответствующее указание. В октябре сообщалось, что поставки нефти «Лукойла» в Венгрию возобновились по измененным контрактам, и ее прием теперь осуществляется на границе Белоруссии и Украины.

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    12 октября 2024, 21:14 • Новости дня
    Минобороны решило отменить положение о кадровом резерве

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны России решило отменить положение о кадровом резерве ведомства в связи с утратой актуальности, следует из приказа министра обороны Андрея Белоусова.

    «Приказываю признать утратившим силу приказ министра обороны РФот 14 августа 2017 г. № 495...», – говорится в приказе министра обороны.

    В пояснительной записке к документу говорится, что ранее приказ утратил актуальность, а пункт 4 данного положения, утвержденный правовым актом государственного органа, был признан утратившим силу. Также уточняется, что согласно п. 11 ст. 64 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ, положение о кадровом резерве утверждается указом президента России.

    Отмечается, что реализация нового приказа не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета.

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    13 октября 2024, 11:16 • Новости дня
    В США заявили о неспособности ЕС обеспечить Украину оружием и боеприпасами

    WP: ЕС не способен обеспечить Украину достаточным количеством оружия и боеприпасов

    В США заявили о неспособности ЕС обеспечить Украину оружием и боеприпасами
    @ President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение ЕС выделить 440 млн долларов на поддержку украинской оборонной промышленности подчеркивает недостатки европейского оборонного сектора, неспособного самостоятельно удовлетворить потребности Украины в оружии, сообщили СМИ.

    Как пишет The Washington Post, недавнее решение ЕС инвестировать около 440 млн долларов на развитие украинской оборонной промышленности свидетельствует о значительном изменении подхода к поддержке Украины. Это финансирование направлено на производство ракет, беспилотников и другого оружия, что должно помочь Украине быстрее удовлетворить свои потребности в вооружении.

    Отмечается, что деньги будут получены от замороженных российских активов на Западе и дополнены 190 млн долларов от правительства Дании. «Я думаю, что есть понимание того, что Европа не способна производить оружие, в котором нуждается Украина, и самый простой способ для украинцев – сделать это самостоятельно, – отметил европейский дипломат. – Если у украинцев есть материалы и деньги, они могут сделать это гораздо быстрее самостоятельно».

    Глава брюссельского отделения Немецкого фонда Маршалла Ян Лессер подчеркнул, что инвестиции в украинский сектор вооружений обеспечивают большую гибкость и увеличивают возможности страны в короткие сроки. Однако, по его мнению, это не может заменить крупномасштабные поставки западного оружия, в которых Украина нуждается для успешного противостояния российской армии.

    Однако, несмотря на все усилия, Украине все еще требуется значительная западная помощь, отмечает газета. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что страна разрабатывает собственные баллистические ракеты, а производство беспилотников значительно возросло, достигнув 1,5 млн единиц в этом году.

    Украинская оборонная промышленность значительно увеличила свое производство за последние несколько лет, утроив его в 2023 году. В этом году на развитие сектора выделено около 4 млрд долларов, но его потенциал оценивается в 10-12 млрд долларов, по словам украинских чиновников. Поток инвестиций в оборонную отрасль Украины вскоре может увеличиться, так как другие страны готовы использовать аналогичный механизм вложений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что поставки западного оружия Украине в 2025 году могут быть сорваны из-за финансовых трудностей союзников, которые либо испытывают нехватку средств, либо не хотят увеличивать финансовую помощь. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с Зеленским подтвердил передачу Украине ранее обещанного пакета военной помощи на сумму 600 млн евро, однако позже он не дал ответа на требования Зеленского о ракетах Taurus и приеме в НАТО. Украинский лидер Владимир Зеленский планирует представить Джо Байдену «план победы», включающий интеграцию Украины в НАТО и ЕС, а также обязательства по поставкам современного оружия, и размер нового пакета помощи Украине от США может составить 375 млн долларов, нарушив многомесячную тенденцию к предоставлению Киеву меньших пакетов.

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    14 октября 2024, 14:12 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил участие Финляндии в учениях ядерных сил НАТО

    Военный эксперт Сивков: Аэродромы базирования носителей ядерного оружия НАТО стали значительно ближе к границам России

    Военный эксперт объяснил участие Финляндии в учениях ядерных сил НАТО
    @ nato.int

    Tекст: Анастасия Куликова

    Финские истребители технически не адаптированы под несение ядерных боеприпасов. Однако стоит ожидать, что этот вопрос будет решен странами Североатлантического альянса. Это, как и тот факт, что аэродром базирования ЯО блока стал ближе к российским границам, создает новые вызовы для Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. В понедельник страны НАТО начали ежегодные учения ядерных сил Steadfast Noon.

    «Ситуация в мире такова, что риск возникновения прямого столкновения России и НАТО все время повышается. Подобный конфликт с большой вероятностью может перерасти в ядерную фазу. В этих условиях стороны отрабатывают вопрос применения ядерного оружия», – отметил доктор военных наук Константин Сивков. Примечательно, что нынешние учения НАТО Steadfast Noon проходят на фоне внесения изменений в российскую ядерную доктрину.

    Особое внимание на себя обращают учения еще и потому, что в них впервые принимает участие Финляндия. «Пока что финские истребители технически не адаптированы под применение ядерных боеприпасов. Хельсинки – будучи вне НАТО – просто не располагал такими возможностями», – уточнил собеседник.

    На этом фоне он допускает, что решение этой проблемы станет одной из задач, которую перед собой поставит НАТО. Так, ядерным оружием могут оснастить истребители F-35 ВВС Финляндии. Сам факт участия Хельсинки в подобных учениях не сулит ничего хорошего, добавляет аналитик. «В случае прямого конфликта вероятность того, что с территории Финляндии могут стартовать носители ядерного оружия, возрастает. Для нас это означает только одно – аэродром базирования носителей ЯО стал значительно ближе к нашим границам, чем это было раньше», – сказал спикер.

    «Учитывая формирующиеся риски, России стоит как минимум улучшать систему противоракетного наблюдения с тем, чтобы обеспечить ответ при попытке враждебных действий по отношению к нашей стране», – заключил Сивков.

    В понедельник страны НАТО начали ежегодные учения ядерных сил Steadfast Noon, которые продлятся две недели. В них принимают участие более 60 истребителей, способных нести американские ядерные боеприпасы. Как ожидается, самолеты будут выполнять полеты над Западной Европой.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул важность ядерного сдерживания, называя его краеугольным камнем безопасности союзников. «Steadfast Noon -– это важное испытание ядерного сдерживания альянса, которое посылает четкий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать и оборонять всех союзников», – приводит его слова «Интерфакс».

    В учениях Steadfast Noon планируют задействовать две тысячи военнослужащих, истребители, бомбардировщики, самолеты-заправщики и самолеты разведки и радиоэлектронной борьбы. Машины стартуют с восьми авиабаз НАТО, полеты будут осуществляться над Бельгией, Нидерландами, Данией, Великобританией и Северным морем.

    Впервые в учениях примут участие истребители Финляндии. Еще одним новшеством в этом году стало то, что голландские истребители F-35 были впервые одобрены для перевозки ядерного оружия.

    Примечательно также, что в день начала учений ядерных сил НАТО Джо Байден высказался о готовности США к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по ядерному разоружению. По его словам, мировое сообщество должно стремиться «окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия».

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    14 октября 2024, 20:11 • Новости дня
    Боррель: Украина представит «план победы» на саммите ЕС

    Боррель: Сибига представил министрам ЕС элементы «плана победы» Зеленского

    Боррель: Украина представит «план победы» на саммите ЕС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ходе заседания Совета министров иностранных дел ЕС, прошедшего в Люксембурге, украинский министр Андрей Сибига представил некоторые элементы так называемого плана победы Владимира Зеленского.

    Согласно заявлению Борреля, представленные Сибигой материалы связаны с планами Зеленского, которые он намерен подробно изложить европейским лидерам на предстоящем саммите Евросоюза, запланированном на 17-18 октября, передает РИА «Новости».

    Ранее советник офиса президента Сергей Лещенко заявил, что Зеленский выступит в Верховной раде 16 октября с публичным представлением «плана победы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что вскоре гражданам Украины будет презентован «план победы», который включает политические, дипломатические, экономические и военные меры завершения конфликта. Президент Украины Владимир Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену этот «план победы», в который входит интеграция Украины в НАТО и ЕС, а также обязательства по поставкам современного оружия.

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    15 октября 2024, 14:24 • Новости дня
    Германский политолог объяснил планы ЕС ужесточить миграционное законодательство

    Политолог Рар: ЕС меняет миграционное законодательство из-за роста криминала и социальных выплат беженцам

    Германский политолог объяснил планы ЕС ужесточить миграционное законодательство
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Вовлеченность Германии в процесс ужесточения миграционного законодательства ЕС говорит о том, что необходимые поправки все же будут приняты. При этом авторитет Берлина может обеспечить единую позицию всех членов организации по данному вопросу, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно о разработке в Еврокомиссии законопроекта об упрощении депортации мигрантов.

    «Все больше жителей Европы обращают внимание на проблему миграции. Этим и объясняется рост правых партий в странах объединения. Видимо, на этом фоне Брюссель, находясь под давлением государств ЕС и в первую очередь ФРГ, решил начать действовать», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Фактически речь идет об ужесточении контроля на внешних границах объединения. Найти общий подход для решения этой проблемы до недавнего времени было трудно, поскольку восточные европейцы всегда требовали жестких мер регулирования миграционного потока. Германия же стояла на либеральном подходе к данному вопросу», – полагает он.

    «Однако добиться единой линии между всеми членами ЕС необходимо. В противном случае под вопрос может попасть уже функционирование Шенгенской зоны. Тот факт, что именно Берлин в настоящий момент занимает лидерские позиции в вопросе ужесточения законодательства, дает союзу шанс на решение сложившейся проблемы», – акцентирует собеседник.

    «Действительно, сегодня у западных стран наблюдаются колоссальные проблемы, связанные с миграцией. Растет уровень преступности среди въехавших в государства иностранцев, а власти рассматривают исламизм как главную внутреннюю угрозу европейской стабильности», – добавляет эксперт.

    «Поэтому Европа попытается договориться с Африкой, чтобы страны континента содействовали ЕС в ограничении миграционного потока. Однако внутри самого объединения Брюссель все же постарается урезать социальные выплаты беженцам, придумывая стимулы для их возвращения домой», – заключил Рар.

    Ранее стало известно о разработке в Еврокомиссии законопроекта об упрощении депортации мигрантов. Как пишет издание Dautche Welle (признано иноагентом), новая инициатива будет регулировать процесс выдворения иностранцев, не имеющих права на пребывание в государствах ЕС.

    По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюзу необходимы новые правовые рамки для повышения эффективности действий в отношении мигрантов. Она отметила важность создания единого уровня доверия и гармонизации, чтобы решения отдельных стран ЕС признавались всеми членами объединения.

    Примечательно, что еще 11 октября министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что Германия выступает за ужесточение законодательства в отношении нелегальных мигрантов. По ее словам, лишь своевременные меры позволят урегулировать сложившуюся ситуацию в долгосрочной перспективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель уже задумался над созданием лагерей для иностранцев в соседних с ЕС странах, а Венгрия и Нидерланды намерены отказаться от миграционных правил объединения.

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    15 октября 2024, 11:07 • Новости дня
    ЕС задумался о новом законе для депортации мигрантов

    Deutsche Welle: Еврокомиссия предлагает новый закон о депортации мигрантов

    ЕС задумался о новом законе для депортации мигрантов
    @ Ronald Zak/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия предлагает новый законопроект, который должен упростить депортацию мигрантов без права на пребывание в Евросоюзе, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Так, новый закон должен регулировать процесс депортации мигрантов, не имеющих права на пребывание в странах ЕС, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов) .

    По словам фон дер Ляйен, Евросоюзу необходимы новые правовые рамки для повышения эффективности действий в отношении мигрантов. Она отметила важность создания единого уровня доверия и гармонизации, чтобы решения отдельных стран ЕС признавались всеми членами Союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель задумался над созданием лагерей для мигрантов в соседних с ЕС странах, а Венгрия и Нидерланды собрались отказаться от миграционных правил ЕС. Кроме того, председатель польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от властей Польши в одностороннем порядке выйти из миграционного пакта ЕС.

    Тем временем ирландский журналист Чей Боуз предостерег Евросоюз о новой волне беженцев с Украины.

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    15 октября 2024, 09:05 • Новости дня
    Евродепутат из Словакии после визита в Москву назвал ложью стереотипы о России

    Евродепутат из Словакии Блага после визита в Москву назвал ложью стереотипы о России

    Tекст: Александра Юдина

    Евродепутат от Словакии Любош Блага посетил Москву и заявил, что на Западе распространяется невероятная ложь о России, отметив высокий уровень жизни и развитую инфраструктуру столицы.

    По его словам, на Западе распространяется невероятная ложь о России, в то время как Москва оснащена современными бытовыми устройствами и развитой инфраструктурой, передает РИА «Новости».

    «Я вижу здесь множество стиральных машин, везде здесь современные телевизоры, холодильники, пылесосы, фены. В России все есть, здесь высокое качество жизни», – сказал депутат, находясь в магазине бытовой техники.

    Блага также обратил внимание на стоимость бензина в России, которая составляет около 60 центов за литр, призвав европейцев задуматься о расходах.

    Кроме того, евродепутат сравнил московское метро с парижским и нью-йоркским, отметив чистоту и порядок в российской столице. Он заявил, что вопреки распространенному мнению, Россия не бедна, а экономика страны растет, несмотря на санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский турист Юха Перттула заявил, что санкции, введенные против России, не оказали значительного влияния на повседневную жизнь и атмосферу в Москве.

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    14 октября 2024, 07:10 • Новости дня
    ВС России получили на вооружение трофейную машину М88А2 Hercules

    Трофейная американская эвакуационная машина М88А2 Hercules пополнила арсенал ВС РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия впервые примет на вооружение трофейную американскую бронированную эвакуационную машину М88А2 Hercules, восстановленную средствами батальона.

    Первая трофейная американская бронированная эвакуационная машина М88А2 Hercules готова встать на вооружение российской армии, сообщает ТАСС. Командир эвакуационной роты группировки войск «Центр» лейтенант Роман Русин сообщил, что этот образец натовского производства находится в Москве на Поклонной горе и был восстановлен средствами батальона. Машина прошла все испытания и успешно выполнила задачи по эвакуации российских образцов.

    М88А2 Hercules является второй модификацией, которую российские военные вернули в строй. Первая модификация была эвакуирована в марте этого года. В обоих случаях машины были оставлены экипажем в районе населенного пункта Сергеевка на авдеевском направлении.

    Работы по эвакуации машины проводились с использованием российской бронированной эвакуационной машины БРЭМ-1. Лейтенант Русин отметил, что операция по восстановлению и эвакуации машины была проведена в кратчайшие сроки, и все необходимые работы были тщательно продуманы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России эвакуировали бронеавтомобиль Kirpi ВСУ в Курской области, а также захватили танк Т-64 ВСУ под Угледаром. В Москве на Поклонной горе выставили трофейные немецкие танк Leopard 2 и БМП Marder, а также украинские Т-72 и БТР-80, подбитые российскими военными в зоне СВО.

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    12 октября 2024, 22:10 • Новости дня
    Женщина погибла при обстреле ВСУ Дебальцево из американских HIMARS

    Жительница Дебальцево погибла в результате обстрела ВСУ из HIMARS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Дебальцево погибла женщина вследствие обстрела из HIMARS со стороны ВСУ, пятеро человек, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести.

    В результате обстрела города Дебальцево Донецкой Народной Республики вооруженными силами Украины из ракетных систем HIMARS погибла местная жительница, сообщает ТАСС. Женщина 1950 года рождения стала жертвой удара, а пятеро людей, включая мальчика 2012 года рождения, получили ранения. Среди пострадавших также числятся женщина 1981 года рождения и тяжело раненая женщина 1957 года рождения. Мужчины 1953 и 1965 годов рождения получили ранения средней степени тяжести.

    В результате детонации взрывоопасного предмета в Дебальцево пострадал ребенок, ранена его мама. В Никитовском районе Горловки мужчина погиб от сброса взрывоопасных предметов с беспилотников, еще два человека получили ранения в ходе атак с применением беспилотников и обстрелов.

    По информации Дениса Пушилина, из Новогродовки Красноармейского муниципального округа эвакуированы с ранениями средней степени тяжести женщина 1958 года рождения и мужчина 1955 года рождения.

    Ранее сообщалось, что в ДНР за сутки три человека погибли в результате 19 обстрелов ВСУ.

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    13 октября 2024, 07:56 • Новости дня
    Су-25 сорвали ротацию ВСУ в приграничье Курской области

    Российские Су-25 ракетным ударом сорвали ротацию ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в Курской области, что привело к срыву ротации украинских подразделений, применив авиационные средства поражения и противоракетные маневры.

    Как передает РИА «Новости», российские штурмовые самолеты Су-25 успешно сорвали ротацию украинских военных в приграничной зоне Курской области. Удар был нанесен при помощи авиационных ракет по заранее разведанным целям. После выполнения боевой задачи, экипажи Су-25 использовали противоракетные маневры и тепловые ловушки для возвращения на базу.

    По информации Минобороны РФ, в результате удара был уничтожен личный состав и бронированная техника ВСУ. Это подтвердили данные разведки, подчеркнули в ведомстве. Также Минобороны опубликовало видеоматериалы с полетов и нанесения удара.

    Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял о попытке украинских подразделений перейти в наступление в Курской области, которая была остановлена.

    По его словам, операция завершится разгромом противника и выходом на государственную границу. Минобороны РФ сообщает о потерях ВСУ свыше 20 тыс. военных на курском направлении.

    Президент Владимир Путин ранее обвинял киевский режим в провокациях и неизбирательной стрельбе, включая атаки на гражданские объекты. Путин предупреждал, что Россия даст достойный ответ, и все цели будут достигнуты. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим КТО для обеспечения безопасности населения.

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