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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Протесты во Франции не приведут ни к чему

    Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.

    8 комментариев
    15 октября 2026, 09:17 • Новости дня

    Трамп объявил о планах создать новый испытательный полигон Пентагона

    Трамп: Пентагон создаст в Монтане суперполигон для испытаний оружия

    Tекст: Мария Иванова

    Военные США откроют в штате Монтана новый полигон для испытаний новейших видов оружия, включая космические технологии и беспилотники, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Я рад сообщить вам и объявить, что прямо здесь, в Монтане, министерство войны собирается создать новый суперполигон для испытаний новейшего оружия и технологий», – заявил Трамп во время выступления в Монтане, передает РИА «Новости».

    По его словам, на новом объекте будут проводиться испытания беспилотных систем, космических технологий, средств радиоэлектронной борьбы, а также сверх- и гиперзвукового оружия.

    Ранее председатель комитета Сената США по вооруженным силам Роджер Уикер заявил, что военный бюджет страны может быть увеличен до 1,5 трлн долларов после выборов в Конгресс в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду появилась информация, что Пентагон нашел способ дешевле производить гиперзвуковое оружие.

    В августе американское оборонное ведомство планировало завершить испытания ПРО «Золотой купол» до конца года.

    В апреле глава Пентагона пообещал провести ядерные испытания.

    15 октября 2026, 04:36 • Новости дня
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    FT: США предложили Европе разморозить российские активы
    @ Molly Riley/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    США предлагают Европе разморозить часть российских активов для возобновления мирных переговоров по Украине, но европейские представители отвергли предложение, выдвинутое переговорщиками Дональда Трампа в ходе встречи в Майами.

    Идея была выдвинута в ходе дискуссий в Майами на прошлой неделе между участниками переговоров Дональда Трампа и официальными лицами с Украины, а также из Франции, Германии, Британии, ЕС и НАТО, пишет Financial Times.

    Американская сторона предложила несколько возможных методов разморозки активов. Один из вариантов предполагает их перевод в новую финансовую структуру специального назначения под контролем Вашингтона.

    Представитель США отметил, что использование замороженных российских активов обсуждалось как часть всеобъемлющего мирного соглашения.

    Европейские делегаты отвергли этот план, представленный спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Инициатива вызвала беспокойство в европейских столицах и Киеве, заставив поднять вопросы о намерениях США и их подходе к завершению конфликта.

    Западные союзники заморозили около 260 млрд евро российских государственных активов в 2022 году, при этом большая часть суммы находится в ЕС. Украина получила кредит в размере 45 млрд евро от стран G7 под залог процентов, полученных от иммобилизованных активов ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Варшава призвали Евросоюз разобраться с активами России. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва вернет замороженные в Евросоюзе активы.

    Дипломат Галузин заявил об отсутствии предмета для диалога с Европой по Украине

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    15 октября 2026, 11:26 • Новости дня
    Зеленский обвинил Трампа в предательстве

    The Guardian: Зеленский почувствовал себя преданным Трампом из-за Starlink

    Зеленский обвинил Трампа в предательстве
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Лондоне, сообщил, что чувствует личное предательство со стороны президента США Дональда Трампа после внезапного ограничения доступа украинских военных к спутниковой системе Starlink.

    Владимир Зеленский в телеинтервью в Лондоне рассказал, что после более чем четырех лет войны считает себя лично преданным Дональдом Трампом из-за внезапного ограничения доступа украинской армии к спутниковой связи Starlink, что, по его словам, подрывает долгосрочную поддержку Киева со стороны США. «Действительно, да… но все немного сложнее, чем просто мои эмоции или мои чувства», – сказал украинский президент, добавив: «Жаль, что мы теряем, мы теряем сильного партнера», передает The Guardian.

    По данным Украины, в ночь на среду без объяснений была ограничена работа системы спутниковой связи Starlink, выпускаемой компанией SpaceX Илона Маска, но управляемой правительством США: терминалы перестали функционировать на скоростях свыше 100 миль в час, что вывело из строя большинство ударных дронов и ослабило наиболее эффективную систему ПВО вокруг Киева. Маск заявил, что сократить доступ решил не он, так как военная сеть Starshield контролируется американскими военными и, в конечном счете, президентом, а советник Зеленского по военным технологиям Сергей Бескрестнов расценил целенаправленное отключение как связанное с нынешней политической ситуацией и сообщил о резком падении эффективности перехвата дронов Shahed.

    Зеленский подчеркнул, что, по его убеждению, в Вашингтоне «знали, что делают», и отметил, что ночью в час ночи Starlink был заблокирован SpaceX и властями США, что приведет к «большим человеческим потерям» и гибели людей. Ограничения совпали с новым массовым ударом России баллистическими ракетами и ударными беспилотниками без предварительного предупреждения со стороны США, которые в течение многих лет заранее делились с Киевом разведданными о готовящихся атаках. Трамп во вторник отрицал, что его администрация сокращала обмен разведданными, однако Зеленский заявил в интервью американской радиостанции NPR, вышедшем в эфир в среду, что украинские военные советники получили из США угрозы о возможном ограничении такого обмена в будущем.

    Зеленский также сообщил, что Трамп потребовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые американский лидер обвинил в росте стоимости дизельного топлива, хотя, по оценкам большинства аналитиков, более сильное влияние на цены оказало закрытие Ормузского пролива после удара США и Израиля по Ирану. В то же время в Лондоне украинский лидер встретился с премьер-министром Британии Энди Бернемом, обсудив доступ к Starlink и обмен разведданными; Бернем пообещал ускорить поставки британских легких многоцелевых ракет и рассмотреть «все возможные пути» дополнительной помощи, а также объявил о выделении 17 млн фунтов на ремонт защитной оболочки над разрушенной Чернобыльской АЭС.

    Бернем заявил, что поддержка Киева со стороны Британии останется неизменной, и выразил готовность обсуждать предложенное Трампом прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, указав, что Москва не соблюдает это неформальное «перемирие». Ранее Трамп объявил об «энергетическом перемирии» между Россией и Украиной, о котором, по словам Зеленского, Киев узнал лишь из его публикации в сети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Киев заподозрил Дональда Трампа в личном приказе ограничить работу Starlink для украинских военных. США в тот же день официально опровергли свою причастность к сбоям в работе системы Starlink на Украине. В тот же четверг агентство Bloomberg передало, что польский политик Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в политических играх вокруг работы Starlink.

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    15 октября 2026, 11:29 • Видео / Жизнь после боя
    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации

    Фельдшер батальона о боевых ранениях и реабилитации. Рассказ ветерана СВО

    Ветеран СВО Адольф Бахитов, врач по образованию, вплоть до своего ранения лечил и спасал бойцов. Он уверен, что отдал долг Родине, но всегда готов вернуться в зону боевых действий.

    Почему боль в 15 баллов по 10-бальной шкале не приносит страдания? Какой спорт помогает вернуться к жизни? Как получить все выплаты по ранениям?
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    14 октября 2026, 19:16 • Новости дня
    Белоусов проверил испытательную базу ВМФ на Иссык-Куле

    Белоусов проинспектировал испытательную базу ВМФ в Киргизии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Минобороны Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал испытательную базу на озере Иссык-Куль, проверив уровень ее оснащенности.

    Министр обороны Андрей Белоусов в рамках рабочего визита в Киргизию проинспектировал объекты испытательной базы на озере Иссык-Куль. В состав базы входят катера и суда различных проектов, которые готовы к проведению испытаний, сообщает Минобороны.

    Начальник базы доложил министру, что основная задача объекта – проведение серийных испытаний образцов противолодочного вооружения ВМФ России, а также комплексов противоторпедной защиты кораблей и подлодок. В ходе испытаний для контроля и наблюдения в реальном времени применяются современные беспилотники.

    Испытательная база расположена на высоте 1609 метров над уровнем моря. Озеро Иссык-Куль не замерзает круглый год, а его вода близка к морской, что делает условия идеальными для испытаний морского вооружения и водолазного снаряжения. В завершение Белоусов провел совещание с командованием базы, заслушав доклад о текущих и перспективных задачах, ходе проведения испытаний вооружений и развитии инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр обороны Андрей Белоусов прибыл в Киргизию на заседание министров обороны стран СНГ.

    Ранее он поручил обеспечить качественную подготовку фондов Минобороны к зиме. До этого министр заявил о регулярных контактах Минобороны России и Вьетнама.

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    14 октября 2026, 20:27 • Новости дня
    Российские войска поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ
    Российские войска поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные поразили беспилотниками логистический центр «Эпицентр» в Хмельницком и сухогруз, перевозивший военные грузы в порт Одессы.

    Вооруженные силы России продолжили нанесение ударов беспилотниками по логистическим центрам и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину, сообщает Минобороны.

    В результате удара в Хмельницком поражен транспортно-логистический центр «Эпицентр», использовавшийся для хранения и распределения грузов в интересах украинской армии.

    Кроме того, при переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Одессы грузы военного и двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России также поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ на пути в Одессу.

    В пятницу российские военные поразили два сухогруза с военным имуществом для украинской армии.

    А в начале месяца президент Владимир Путин фразой о фашисте и гранате объяснил удары по портам Украины.

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    14 октября 2026, 21:46 • Новости дня
    Индонезия объявила о планах расширить сотрудничество с Россией в оборонной сфере

    Индонезия объявила о планах расширить оборонное сотрудничество с Россией

    Индонезия объявила о планах расширить сотрудничество с Россией в оборонной сфере
    @ Виктор Толочко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Индонезия намерена укреплять взаимодействие с Россией в оборонной промышленности, заявил министр обороны республики Шафри Шамсуддин после встречи с заместителем директора ФСВТС Михаилом Петуховым.

    «Эта встреча – важная возможность укрепить индонезийско-российскую дружбу и стратегическое партнерство, насчитывающие десятилетия», – написал Шамсуддин в своих социальных сетях, его слова приводит РИА «Новости».

    Встреча прошла в среду в министерстве обороны Индонезии в Джакарте. Стороны обсудили различные аспекты военного взаимодействия, сделав акцент на оборонной промышленности.

    Шамсуддин подчеркнул, что такой шаг отвечает политике президента Индонезии Прабово Субианто по усилению обороноспособности страны через международное партнерство. По его словам, сотрудничество должно быть взаимовыгодным и основываться на уважении независимой внешней политики, суверенитета, а также способствовать миру и стабильности. Министр выразил надежду, что состоявшаяся встреча станет надежной базой для дальнейшего развития двусторонних военных связей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Субианто заявил, что Индонезия никогда не забудет помощь Советского Союза.

    Весной президент России Владимир Путин подарил индонезийскому лидеру самовар.

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    14 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    При Байдене банки США отказывали в обслуживании христианским организациям

    NYP: Банки США отказывали клиентам в обслуживании по политическим взглядам

    При Байдене банки США отказывали в обслуживании христианским организациям
    @ Shealah Craighead/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Девять крупнейших банков США отказывали клиентам в обслуживании и кредитовании по политическим, религиозным и социальным мотивам, сообщается в докладе Управления контролера денежного обращения США (OCC). Среди пострадавших оказались сторонники Дональда Трампа, христианские организации и представители отраслей, не пользовавшихся поддержкой администрации Джо Байдена.

    В ходе проверки регулятор изучил 100 тыс. жалоб и 50 тыс. внутренних банковских документов. В опубликованном 14 октября докладе объемом 47 страниц рассматриваются действия JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One, PNC, TD Bank и BMO Bank в 2020–2025 годах, пишет New York Post.

    По данным OCC, банки объясняли отказы в обслуживании репутационными рисками. К ним относили негативные публикации, протесты, критику общественных организаций, а также возможные меры со стороны регуляторов и политиков. Ограничения затрагивали производителей и продавцов оружия, нефтегазовые проекты в Арктике, угольную отрасль, частные тюрьмы, табачный бизнес и производителей электронных сигарет.

    В частности, платежный сервис WePay, принадлежавший JPMorgan Chase, закрыл счет продавца товаров с символикой Трампа и движения MAGA. Основанием стало утверждение, что такая продукция пропагандирует ненависть, насилие или расовую нетерпимость. Внутренняя система проверки отмечала упоминания MAGA, Make America Great и America First в профилях клиентов, на сайтах и в сведениях об операциях. Часть этих критериев появилась после событий в Капитолии 6 января 2021 года.

    WePay также прекращал обслуживание религиозных организаций. В одном из случаев банк сослался на включение клиента в список экстремистских групп, составленный Southern Poverty Law Center. В другом был закрыт счет, предназначенный для сбора средств на судебное оспаривание антидискриминационных законов верующим христианином.

    Банк PNC отказал успешной медиакомпании в кредитной линии после проверки взглядов и связей ее владельцев. Один из них финансировал христианские консервативные организации, другого сотрудники банка охарактеризовали как консервативного политического комментатора. Сотрудник, рекомендовавший отказ, сослался на противоречие публичных позиций владельцев убеждениям и ценностям PNC.

    Wells Fargo, согласно докладу, оказывал давление на платежного оператора, добиваясь прекращения обслуживания религиозной некоммерческой организации из-за ее взглядов на однополые браки. Кроме того, банк отказал в кредитовании двум оружейным компаниям. Его сотрудники опасались реакции администрации Байдена, противников свободного оборота оружия и членов Конгресса.

    Bank of America прекращал обслуживание компаний, управляющих частными тюрьмами, ссылаясь на изменение отношения политиков к этой отрасли. При этом спустя несколько месяцев после прихода администрации Трампа банк попытался восстановить отношения с одним из таких клиентов.

    Проверка выявила отказы организациям с разных сторон политического спектра. Так, Capital One не предоставлял услуги структурам, поддерживавшим кандидатов только одной партии. Банк отказал как организации, выступавшей за репродуктивные права и связанной в его оценке с демократами, так и объединению сторонников права на оружие.

    Все девять банков сообщили OCC о пересмотре своих практик. Однако регулятор счел принятые меры недостаточными.

    Бюро финансовой защиты потребителей США (CFPB) объявило о начале расследования. Исполняющий обязанности его директора Марк Паолетта заявил, что ведомство проверит соблюдение федеральных требований и примет соответствующие меры. Глава OCC Джонатан Гулд также сообщил, что управление рассматривает дополнительные действия для пресечения дискриминации клиентов по политическим и религиозным мотивам.

    Проверка последовала за указом Трампа от 7 августа 2025 года, предписывающим банковским регуляторам бороться с политически мотивированным или незаконным отказом в финансовом обслуживании.

    В JPMorgan Chase заявили, что процедуры WePay не соответствовали ожиданиям банка, выявленные недостатки были исправлены, а сам сервис уже прекратил работу. Представитель банка подчеркнул, что его правила запрещают дискриминацию клиентов по политическим или религиозным взглядам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом издание Politico сообщило, что Дональд Трамп превратил чемпионат мира в шоу для консерваторов.

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    14 октября 2026, 20:50 • Новости дня
    Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России

    Зеленский заявил о переходе Трампа на сторону России и потере поддержки США

    Зеленский обвинил Трампа в предательстве Украины и переходе на сторону России
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что чувствует себя преданным Вашингтоном, и обвинил президента США Дональда Трампа в поддержке Москвы.

    Глава Украины Владимир Зеленский в эфире программы Piers Morgan Uncensored пожаловался на чувство предательства из-за соглашения США с Россией по поставкам дизельного топлива, пишет «Московский комсомолец».

    «Реально да, реально между нами, но… я имею в виду, это немножко… более сложно, чем просто мои эмоции или мои чувства», – заявил он в ответ на прямой вопрос ведущего. Он подчеркнул, что Киев теряет сильного партнера в лице Соединенных Штатов. После этого Зеленский обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот якобы перешел на сторону России.

    «Если занимаешь нейтральную позицию, нужно ее и придерживаться, а не переходить на неверную сторону. Я считаю, что советники Трампа ошибаются. Не знаю, кто подталкивает его к неверной стороне. Это не та сторона истории, которая является правильной», – заявил Зеленский.

    Кроме того, он призвал предпринимателя Илона Маска восстановить полноценную работу системы спутниковой связи Starlink на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Трамп при разговоре о выборах на Украине озвучил нормы из конституции.

    Во вторник Кремль ответил на идею американского политика о встрече Владимира Путина и Зеленского. А заявление Трампа о новом лидере Украины там сочли приговором для главы киевского режима.

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    15 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    Эксперт заявил о критических потерях ВСУ в запорожском Орехове

    Марочко заявил о критических потерях группировки ВСУ в Орехове

    Tекст: Катерина Туманова

    ВС России разгромили вражеские подразделения в Запорожской области, лишив противника возможности проводить полноценную ротацию и эвакуировать раненых из-за разрушенной логистики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения ВСУ в запорожском Орехове понесли критические потери под ударами российских военных, перебрасываемые Киевом резервы уже не смогут изменить тяжелую для противника ситуацию на линии соприкосновения.

    «Те подразделения, которые были в Орехове ранее, практически полностью уничтожены. А новые, которые Киев подбрасывает, не способны уже переломить ситуацию на поле боя», – заявил Марочко ТАСС.

    Из-за постоянного огневого контроля логистика украинских войск оказалась парализована. Солдаты лишены возможности использовать транспорт крупнее скутера, поэтому смена личного состава в 99% случаев проходит пешком, а эвакуация пострадавших стала практически невыполнимой задачей.

    По оценке военного эксперта, в подобных условиях остатки сил противника продержатся недолго. Он добавил, что у украинских формирований фиксируется острое истощение запасов вооружения и техники, а бойцы окончательно утратили боеспособность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли новые позиции северо-западнее Орехова. ВКС России поразили пункты управления и дислокации подразделений ВСУ.

    Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области.

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    15 октября 2026, 08:31 • Новости дня
    Журналист: Зеленский пережил нервный срыв из-за решения США по разведданным

    Журналист Христофору заявил о нервном срыве Зеленского из-за разведданных США

    Журналист: Зеленский пережил нервный срыв из-за решения США по разведданным
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский переживает нервное потрясение на фоне прекращения передачи американских разведывательных данных, сообщил кипрский журналист Алекс Христофору.

    Срыв украинского руководителя обусловлен текущей ситуацией в отношениях между Киевом и Вашингтоном, передает РИА «Новости».

    «У Зеленского, можно сказать, случился своего рода срыв – европейский срыв – на фоне всего происходящего в отношениях между Украиной и США», – отметил Христофору в эфире YouTube-канала.

    Журналист подчеркнул, что глава киевского режима переживает не без причины. По словам обозревателя, администрация Дональда Трампа перестала делиться с Украиной разведданными, из-за чего российские ракеты ударили по Киеву без предварительного включения сигналов воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Зеленский обвинил Дональда Трампа в предательстве Украины.

    Украинский руководитель отверг факт обсуждения с Вашингтоном остановки передачи разведданных.

    ВСУ лишились данных американских спецслужб из-за хамства Зеленского.

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    15 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    США опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине

    Axios: Администрация Трампа не имеет отношения к замедлению работы Starlink

    США опровергли причастность к ограничению работы Starlink на Украине
    @ Official SpaceX Photos

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администрация президента США Дональда Трампа заявила о непричастности к замедлению работы системы спутникового интернета Starlink на Украине.

    Представители Белого дома сообщили украинским чиновникам, что не контролируют деятельность компании SpaceX и не несут ответственности за предполагаемые сбои, передает «Интерфакс» со ссылкой на Axios.

    Американские чиновники связывают проблемы со связью с технической неисправностью в системе.

    Однако, по данным портала, власти Украины подозревают, что ограничения были намеренно введены SpaceX с целью вынудить Киев согласиться с требованием Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В среду советники президента Украины Владимира Зеленского обратились в Белый дом, ЦРУ и Пентагон с запросами о причинах сбоев и возможных путях их устранения. Один из источников отметил, что администрация Трампа намерена связаться со SpaceX для выяснения обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду советник Зеленского подтвердил ограничение доступа ВСУ к терминалам Starlink.

    В тот же день офицер ВСУ сравнил эти ограничения с ядерным ударом.

    Зеленский призвал Маска вернуть доступ к терминалам Starlink.

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    14 октября 2026, 17:13 • Новости дня
    Россия и Индия начали совместные военные учения «Индра-2026»

    Минобороны: На Урале и Дальнем Востоке начались российско-индийские учения

    Tекст: Денис Тельманов

    Совместные межвидовые учения Вооруженных сил России и Индии «Индра-2026» официально открылись на территориях Челябинской области и Дальнего Востока.

    Старт совместным российско-индийским межвидовым учениям «Индра-2026» дан в Челябинской области и на Дальнем Востоке, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    В военном ведомстве пояснили, что к маневрам привлекаются подразделения сухопутных войск двух государств. Кроме того, в учениях задействованы боевые корабли ВМФ России и ВМС Индии, а также авиационная техника российских Воздушно-космических сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале российский фрегат выполнил артиллерийские стрельбы на учениях в Индии.

    В прошлом году президент Владимир Путин утвердил военное соглашение с Индией.

    Российские и индийские военные отработали штурм города на совместных маневрах.

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    14 октября 2026, 16:35 • Новости дня
    Соглашения по российским базам в Сирии запланировали подписать до конца года

    МИД: Межправительственные соглашения по базам в Сирии подпишут до конца года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко заявил, что межправительственные соглашения по статусу российских баз в Сирии планируется подписать до конца текущего года.

    Соглашения по базам России в Сирии могут быть подписаны до конца года, заявил замглавы МИД Георгий Борисенко. Он добавил, что российские военные объекты в арабской республике будут находиться в совместном пользовании двух стран. Окончательный статус баз закрепят в новых соглашениях, пишет ТАСС со ссылкой на интервью дипломата телеканалу RTVI.

    «В августе был подписан промежуточный меморандум о трансформации российских военных объектов в совместные российско-сирийские учебно-логистические центры. И сейчас идет подготовка уже конкретных межправительственных соглашений по этим объектам, которые окончательно закрепят их будущий статус», – заявил Борисенко.

    Дипломат выразил надежду на то, что подписание соответствующих межправительственных договоров состоится до конца текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Россия и Сирия подписали меморандум о будущем российских военных баз.

    Ранее Кремль оставлял без комментариев эту тему. А глава МИД Сирии сообщил о пересмотре соглашений с Москвой.

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    14 октября 2026, 18:22 • Новости дня
    Уволенным по здоровью военным разрешили лечиться в госпиталях Минобороны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие, уволенные по состоянию здоровья, в ближайшее время смогут получать медицинскую помощь в военных госпиталях, сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

    Отправленные в отставку по состоянию здоровья российские военнослужащие получат право проходить лечение в военных медучреждениях. Об этом сообщил ТАСС начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

    «Раньше мы занимались лечением только действующих военнослужащих. Но в ближайшее время такую возможность мы будем предоставлять и уже уволенным военнослужащим по состоянию здоровья. Это сделано с точки зрения того, чтобы наши военные госпиталя в сложных случаях, по методикам, которыми мы владеем, могли бы продолжить лечение», – заявил Тришкин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России разрабатывает комплекс мер для быстрой адаптации участников спецоперации к гражданской жизни.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о модернизации профильных госпиталей для военнослужащих.

    Он назвал благополучие защитников России и их родных абсолютным приоритетом в работе кабмина.

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    14 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    Кремль пока не подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС

    Песков: Встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае пока не согласована

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае пока не согласована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Нет, пока нет», – ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

    По его словам, если Путин и Трамп окажутся на одной площадке на саммите АТЭС в Китае, то вопрос организации их встречи будет обсуждаться, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу помощник президента Юрий Ушаков также заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа пока не обсуждалась.

    Ранее президент Владимир Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО. Трамп пообещал передать сигналы от российского лидера делегации Украины.

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    14 октября 2026, 17:50 • Новости дня
    В Гренландии опровергли слова Трампа о скорой масштабной добыче нефти

    Власти Гренландии опровергли заявления Трампа о скорой масштабной добыче нефти

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель министра по делам минеральных ресурсов Гренландии Йорген Хаммекен-Хольм опроверг заявления президента США Дональда Трампа о скором начале масштабных работ по разведке и добыче нефти, газа и полезных ископаемых на острове.

    «Мы очень далеки от «масштабных» разведочных работ… Много небольших разведочных работ ведется, но на их ввод в эксплуатацию могут уйти годы», – заявил Хаммекен-Хольм в интервью CNN, текст разговора цитирует РИА «Новости».

    Хаммекен-Хольм также отметил деятельность американских компаний, которая уже ведется в Гренландии.

    Остров располагает значительными запасами полезных ископаемых. По данным Геологической службы Дании и Гренландии (GEUS), на территории Гренландии выявлены 24 из 34 видов сырья, которые Евросоюз признал критически важными. Точные объемы многих ресурсов пока не установлены, а освоение месторождений затруднено суровыми природными условиями и нехваткой инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп анонсировал начало добычи нефти и минералов в Гренландии.

    В прошлом месяце США запланировали разместить на острове две военные базы.

    Датское радио сообщило о подготовке к подписанию договора между США и Гренландией.

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