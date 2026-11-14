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Новый гибридный двигатель увеличил время полета дронов в два раза
Российский гибридный двигатель гсу-10 увеличил время полета дронов в два раза
Представитель самарского предприятия «Аэрокосмические технологии» Андрей Булатов сообщил, что беспилотники с новейшим гибридным двигателем гсу-10 могут находиться в воздухе вдвое дольше аппаратов с обычным электромотором.
Полностью электрический беспилотник схожего веса способен летать около 30 минут, тогда как новая установка позволит аппарату работать от одного до двух с половиной часов в зависимости от полезной нагрузки, передает ТАСС.
«При прочих равных БПЛА с гсу-10 летят в два раза дольше дронов с обычным электрическим двигателем», – сказал Булатов.
Гсу-10 представляет собой двухцилиндровый двухтактный двигатель объемом 120 кубических сантиметров мощностью 12 лошадиных сил и электрическую машину весом 2 кг. Установка получила инжекторную систему питания и электронное зажигание собственной разработки. Презентация прошла в Московском авиационном институте по итогам конкурса Up Great «Гибридный полет», призовой фонд которого составил 270 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее командир батареи БПЛА-перехватчиков с позывным Золотой рассказал о стопроцентной эффективности российских дронов-перехватчиков.
Также новейший разведывательный дрон «Скат-220» оснастили датчиком для защиты от вражеских беспилотников.
Кроме того, в России успешно завершились испытания демонстратора винтокрылого беспилотника с электрическими силовыми установками.