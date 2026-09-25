Лондон задействовал украинские данные для обучения новых боевых дронов

Минобороны Британии заказало создание роев ИИ-дронов на украинских данных

Tекст: Мария Иванова

Британское оборонное ведомство пригласило компании предложить способы использования массива данных для создания моделей искусственного интеллекта для боевых дронов следующего поколения. Это должно позволить роям беспилотников продолжать работу даже при нарушении связи или отсутствии спутниковой навигации, пишет ТАСС.

Соглашение о доступе к базе данных украинской лаборатории искусственного интеллекта Avengers AI Labs было достигнуто в августе в ходе визита в Киев премьер-министра Великобритании Энди Бернэма. Платформа содержит информацию, собранную в боевых условиях с помощью тысяч камер и инфракрасных датчиков по всей зоне боевых действий на Украине.

В Минобороны пояснили, что данные включают информацию о более чем 6 млн объектов, среди которых танки, артиллерийские установки, системы ПВО, пехота и воздушные цели. На начальном этапе к проекту планируется привлечь 12 компаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Британия решила вооружиться испытанными на Украине дронами AR5.

Весной экс-главком ВСУ Валерий Залужный посетил украинский завод БПЛА рядом с британской базой.

В 2025 году Украина и Британия договорились о совместном производстве БПЛА.