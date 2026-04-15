Залужный посетил украинский завод БПЛА рядом с британской базой

Tекст: Вера Басилая

Залужный в феврале 2026 года посетил новый завод Ukrspecsystems, расположенный возле базы королевских ВВС Милденхолл, передает РИА «Новости». По информации агентства, предприятие находится на улице Хэмпстед-авеню, которая прилегает к территории базы.

Ранее Министерство обороны Британии объявило о запуске совместного с Украиной производства беспилотников в Милденхолле. Ukrspecsystems опубликовала релиз об этом мероприятии, сопроводив его фотографией здания завода. В ходе визита Залужного предприятие также посетил заместитель министра обороны Британии Люк Поллард.

Британское военное ведомство указывало, что украинские инвестиции в объект составят 200 мдн фунтов стерлингов, что эквивалентно 266 млн долларов. Газета West Suffolk отмечала, что Милденхолл выделяется развитой транспортной инфраструктурой и близостью к нескольким авиабазам, что делает его удобным для логистики.

Завод Ukrspecsystems также находится рядом с аэродромом Элмсетт у города Ипсвич, где планируется создать испытательный полигон для беспилотников, добавляет британское минобороны.

Кроме того, Fire Point располагается на территории базы ВВС Милденхолл.

Ранее Минобороны России опубликовало адреса предприятий, занимающихся производством беспилотников и комплектующих для Украины.

В Британии находятся три таких предприятия: Fire Point в Милденхолле, а также Horizon Tech в Лондоне и Лестере.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал эти заводы целями для Вооруженных сил России.