Эвакуированные в Армению сотрудники АЭС «Бушер» отправились в Россию

Еще 94 россиянина, работавшие на АЭС «Бушер» в Иране, были эвакуированы в Россию через Армению, передает РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-службе посольства России в Ереване, они прибыли из Ирана через пограничный переход «Нурдуз»/«Агарак», а затем спецрейсом вылетели в Москву.

В ходе этой операции были вывезены и граждане Белоруссии, оказавшиеся в Иране вместе с российскими коллегами. Эвакуация стала очередным этапом возвращения специалистов, работавших по линии «Росатома».

В дипмиссии выразили благодарность армянским властям за оперативную организацию маршрута и создание комфортных условий для транзита сотрудников.

Глава Росатома Алексей Лихачев анонсировал ночное прибытие последней группы эвакуируемых специалистов в Армению.

Ранее 175 эвакуированных граждан вылетели спецрейсом из Еревана в Москву.