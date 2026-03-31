Совбез заявил о готовности поставлять удобрения Глобальному Югу и Востоку
Венедиктов: Россия готова поставлять удобрения Глобальному Югу и Востоку
Россия готова оказывать поддержку странам Глобального Юга и Востока поставками удобрений и продукции агропромышленного комплекса, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Александр Венедиктов на брифинге в МИД.
По его словам, Москва намерена действовать в координации с этими государствами, а также развивать многопрофильное сотрудничество, передает ТАСС.
«В текущей крайне сложной обстановке Россия готова действовать в координации со своими друзьями – странами Глобального Юга и Востока. Готова протянуть им руку помощи посредством поставок агропродукции, удобрений, развития многопрофильного сотрудничества», – подчеркнул Венедиктов.
Он заверил, что Москва готова совместно с партнерами отстаивать право на многостороннее взаимодействие, уделяя особое внимание таким форматам, как БРИКС, ШОС, СНГ, ЛАГ и формирующееся большое Евразийское партнерство.
Также он отметил, что эскалация боевых действий в Персидском заливе привела к блокировке Ормузского пролива, что поставило под угрозу мировую логистику, а также энергетическую и продовольственную безопасность. По его оценке, после закрытия пролива остановлено около 50% мирового экспорта удобрений, что может сорвать посевную кампанию в азиатских странах. Кроме того, цены на азотные добавки уже выросли на 30%.
Ранее ООН предупредила о рисках продовольственной безопасности из-за Ормузского пролива.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Россия способна обеспечить растущий спрос на удобрения.