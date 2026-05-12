Стало известно о появлении новых медспециальностей в России
Более десяти новых медицинских специальностей могут быть введены в России с 1 сентября 2026 года, передает ТАСС. Соответствующий проект приказа подготовлен Минздравом РФ и размещён для общественного обсуждения. В документе указано, что новые должности появятся как у врачей, так и у среднего медицинского персонала.
В перечне предлагаемых специальностей отмечаются врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, врач-медицинский микробиолог, медицинский логопед, медицинский психолог и нейропсихолог. Также планируется ввести должности специалиста по физической реабилитации, специалиста по эргореабилитации и нутрициолога.
Для сотрудников со средним медицинским образованием появятся новые позиции: медицинская сестра по медицинской реабилитации и специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся. Минздрав рассчитывает, что эти шаги позволят повысить качество и доступность медицинских услуг в стране.
Вместе с тем проект приказа предполагает прекращение набора на ряд устаревших специальностей, включая врача-диабетолога, врача-сексолога, врача-педиатра городской (районный) и фельдшера-нарколога. Для специалистов, которые уже работают по этим профессиям, их должности сохранятся.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер России Татьяна Голикова анонсировала скорое появление специальности врача медицины здорового долголетия.
Правительство поручило Минздраву внести эту должность в перечень медицинских профессий.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о создании специальных центров для формирования здорового образа жизни.