Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.23 комментария
В России до 1 апреля появятся врачи по здоровому долголетию
В России в текущем году появится новая врачебная специальность, связанная с медициной здорового долголетия, что отражено в официальном документе правительства.
Минздрав России до 1 апреля должен внести в перечень медицинских профессий новую должность – врача по медицине здорового долголетия, соответствующее поручение содержится в документе правительства, передает РИА «Новости».
Введение новой специальности связано с реализацией стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что повышение продолжительности жизни и поддержка активного долголетия стали приоритетами государственной политики.
Ожидается, что появление врача по здоровому долголетию поможет системно решать вопросы, связанные с профилактикой возрастных заболеваний и поддержанием высокого качества жизни.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявив, что технологии и медицина способны значительно продлить человеческую жизнь. Британский старожил поделился секретом острого ума в солидном возрасте.
Вице-президент РСПП Черепов заявил, что профсоюзы создают условия для активного долголетия работников. Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, действительно ли лень продлевает жизнь и как сказываются на здоровье труд и физическая активность.