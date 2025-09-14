Грузовик загорелся в Северо-Западном тоннеле Москвы

Tекст: Дарья Григоренко

Оперативные службы города уже прибыли на место происшествия для ликвидации возгорания и обеспечения безопасности. В департаменте транспорта сообщили: «В Северо-Западном тоннеле загорелся грузовой автомобиль. На месте работают оперативные службы города». Сейчас движение через тоннель полностью перекрыто, передает РИА «Новости».

Власти рекомендуют автомобилистам заранее планировать маршрут и использовать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском в результате аварии между Renault и грузовиком МАЗ оба автомобиля загорелись, два человека погибли, один доставлен в больницу.