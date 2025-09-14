  • Новость часаНа Украине заявили о бесполезности ремонта Трипольской ТЭС
    Грузию начинает воротить от НАТО
    Трамп: Сорос – плохой парень и должен сидеть в тюрьме
    Сожительство с трансгендером назвали ключом к мотиву убийцы Чарли Кирка
    Путин наградил Медведева орденом
    На выборах в России проголосовали более 16 млн человек
    Политолог оценил массовые протесты в Лондоне
    Бербок заявила о размещении миротворцев ООН на Украине
    Санду обвинила Россию во вмешательстве в выборы в Молдавии
    Названы возможные потери Запада от конфискации российских активов
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия сошлась с США в энергетическом клинче

    Экспорт нефти и газа – не просто статья платежного баланса России, а фундамент экономики. И если европейский сегмент упорядоченно замещается американским СПГ и нефтью, а восточный периметр дополняется давлением на Индию, то речь идет уже не о перераспределении потоков, а о попытке нанести структурный удар по российской экспортной модели.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    13 комментариев
    14 сентября 2025, 15:42 • Новости дня

    Грузовик загорелся в Северо-Западном тоннеле Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Северо-Западном тоннеле Москвы произошел пожар – загорелся грузовой автомобиль, сообщил столичный департамент транспорта.

    Оперативные службы города уже прибыли на место происшествия для ликвидации возгорания и обеспечения безопасности. В департаменте транспорта сообщили: «В Северо-Западном тоннеле загорелся грузовой автомобиль. На месте работают оперативные службы города». Сейчас движение через тоннель полностью перекрыто, передает РИА «Новости».

    Власти рекомендуют автомобилистам заранее планировать маршрут и использовать пути объезда.

    Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском в результате аварии между Renault и грузовиком МАЗ оба автомобиля загорелись, два человека погибли, один доставлен в больницу.

    13 сентября 2025, 15:45 • Новости дня
    Путин открыл четыре станции Троицкой линии метро в Москве
    Путин открыл четыре станции Троицкой линии метро в Москве
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин открыл новые станции метро на Троицкой линии в Москве по видеосвязи.

    В церемонии открытия также участвовал мэр Москвы Сергей Собянин, мероприятие состоялось во время посещения главой государства Национального космического центра, передает ТАСС.

    С вводом в эксплуатацию новых станций завершился первый этап строительства Троицкой линии протяженностью 25,2 километра. На линии теперь функционируют 11 станций, в том числе открытые сегодня «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».

    В материалах к церемонии отмечается, что развитие Троицкой линии улучшило транспортную доступность для около 1,2 млн москвичей.

    Ранее Путин назвал Москву флагманом движения России вперед. В ходе поздравления глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты.

    Президент также подчеркнул вклад москвичей в успешное проведение спецоперации.

    Комментарии (5)
    13 сентября 2025, 15:11 • Новости дня
    Путин назвал Москву крепким тылом армии России
    Путин назвал Москву крепким тылом армии России
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, поздравляя жителей столицы с Днем города, подчеркнул вклад москвичей в успешное проведение спецоперации.

    По словам главы государства, десятки тысяч москвичей сражаются на передовой, а более 500 столичных предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта, передает ТАСС.

    Он отметил, что раненые военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в московских больницах.

    Путин также напомнил, что сотни специалистов из Москвы, включая врачей, работников специальных служб, строителей и управленцев, ежедневно помогают жителям Донбасса и Новороссии.

    «Хотел бы поблагодарить москвичей за вклад в нашу общую, справедливую, праведную борьбу, за готовность сражаться и трудиться во имя Отечества», – подчеркнул он.

    Ранее Путин назвал помощь бойцам СВО обязанностью государства.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    13 сентября 2025, 14:58 • Новости дня
    Путин назвал Москву лучшим мегаполисом мира

    Путин: Москва является одним из лучших мегаполисов мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выступил с поздравлением в честь Дня города Москвы в Зарядье.

    Глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты, передает ТАСС.

    «Полностью с этой оценкой согласен – так оно и есть», – заявил президент.

    Москва в этом году отмечает свой 878-й день рождения. В течение двух дней, 13 и 14 сентября, в городе запланировано около полутора сотен мероприятий, в том числе концерты, конкурсы, спортивные соревнования, фестивали и мастер-классы.

    Путин традиционно поздравляет москвичей именно из «Зарядья» в последние годы, акцентируя внимание на статусе Москвы как одного из ведущих мегаполисов мира по качеству жизни и возможностям для самореализации.

    Ранее мэр Сергей Собянин поздравил жителей столицы с праздником, подчеркнув, что Москва всегда выходила победительницей из сложных исторических ситуаций и становилась только сильнее. Он поблагодарил Путина за поддержку развития Москвы.

    Комментарии (2)
    13 сентября 2025, 15:18 • Новости дня
    Путин: В Москве много денег, но их всегда и везде не хватает
    Путин: В Москве много денег, но их всегда и везде не хватает
    @ Vyacheslav Prokofyev/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Москвы имеются все условия для уверенного, поступательного и долгосрочного развития, заявил президент России Владимир Путин, отметив значительные затраты финансовых ресурсов Москвы из-за масштабов хозяйства.

    По словам президента, другие регионы могут считать, что в столице средств больше всего в стране, однако Москва сталкивается с теми же финансовыми сложностями, что и остальные субъекты, передает РИА «Новости».

    «Я знаю, коллеги из других регионов скажут: «Конечно, там денег больше всего», – сказал глава государства. – Денег всегда не хватает. Вопрос в выборе приоритетов, и командой действующего мэра Москвы (Сергея Собянина) уделяется внимание самому главному».

    Путин также выразил убеждение, что у Москвы имеются все условия для уверенного, поступательного и долгосрочного развития. Он добавил, что уверен в дальнейшем выходе города на новые качественные рубежи развития, и подчеркнул, что именно так и будет.

    Ранее Путин назвал Москву флагманом движения России вперед. В ходе поздравления глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты.

    Президент также подчеркнул вклад москвичей в успешное проведение спецоперации.

    Комментарии (2)
    13 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин открыл новый Национальный космический центр в Москве
    Путин открыл новый Национальный космический центр в Москве
    @ Иван Секретарев/Михаил Корытов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в субботу открыл новый Национальный космический центр в Москве.

    Комплекс зданий был возведен в районе Филевский Парк и стал крупнейшим объектом реорганизации территории ГКНПЦ имени Хруничева, передает ТАСС.

    В церемонии открытия приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Денис Мантуров, руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов и представители отрасли.

    «По вашему поручению построили новый уникальный инженерный комплекс для нашей корпорации космической. По сути дела новый дом для Роскосмоса. Я думаю, что это один из самых современных и технологичных комплексов в мире», – заявил Собянин, обращаясь к Путину.

    Центральным элементом комплекса стала башня высотой 288 метров, признанная одной из десяти самых высоких в столице. В здании разместятся центральный офис и ситуационный центр Роскосмоса, а также ведущие институты и предприятия ракетно-космической отрасли, в настоящее время находящиеся в разных точках Москвы.

    По предварительным данным, в Национальном космическом центре создадут до 12 тыс. рабочих мест. Строительство комплекса длилось с 2019 года и стало одним из самых масштабных инженерных проектов последних лет. Одновременно были реализованы мероприятия по улучшению транспортной доступности Филевского Парка.

    О планах посетить новый Национальный космический центр Путин сообщил во время выступления в концертном зале «Зарядье» ко Дню города Москвы.

    Путин и Собянин вместе приехали в новый космический центр на одном Aurus.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 15:50 • Новости дня
    Путин назвал Национальный космический центр штабом космонавтики России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что новый Национальный космический центр становится штабом управления всей российской космонавтикой.

    В ходе выступления в День города Москвы глава государства отметил, что этот инженерно-технический комплекс связывает воедино науку, образование и производство, а также значительно укрепляет роль Москвы как ведущей площадки для ускоренного технологического и научного развития России, передает РИА «Новости».

    В своем выступлении Путин подчеркнул, что главная задача на ближайшее время – максимально использовать возможности нового центра и всей информационной инфраструктуры столицы. По словам президента, важно поддержать реализации идей молодых инженеров и ученых, а также объединить усилия с вузами, компаниями и предприятиями не только Москвы, но и других регионов страны.

    О планах посетить новый Национальный космический центр Путин сообщил во время выступления в концертном зале «Зарядье» ко Дню города Москвы.

    Путин и Собянин вместе приехали в новый космический центр на одном Aurus.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 02:55 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Сбиты два беспилотника, летевших к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин. Число уничтоженных на подлете к Москве БПЛА увеличилось до девяти.

    «Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Специалисты экстренных служб прибыли к местам падения обломков БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили семь беспилотников на подлете к Москве. Силы ПВО также уничтожают беспилотники в небе над юго-западной частью Ленинградской области.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин назвал Москву флагманом движения России вперед

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил ведущую роль Москвы, подчеркнув ее вклад в поступательное развитие государства и формирование национального будущего.

    Выступая в концертном зале «Зарядье» в День города Москвы, Путин заявил, что для миллионов людей столица олицетворяет судьбу и историческую миссию России, передает РИА «Новости». По словам главы государства, Москва является флагманом уверенного движения всей страны вперед, способствует укреплению суверенитета и мощи России.

    Путин подчеркнул, что город обладает славной историей и богатыми духовными, культурными и трудовыми традициями. Он отметил, что Москва занимает второе место в мире среди крупнейших городских экономик и уверенно формирует основу для будущих успехов страны.

    Президент также обратил внимание на деятельность команды мэра Сергея Собянина, заявив, что благодаря правильно выбранным приоритетам московские власти добиваются заметных результатов.

    Ранее Путин назвал Москву лучшим мегаполисом мира. Он также пообещал посетить Национальный космический центр в Москве.

    Собянин поблагодарил Путина за поддержку развития Москвы.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 16:27 • Новости дня
    Путин объявил о планах автоматизации метро Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва движется к масштабному внедрению автономного транспорта.

    По его словам, после успешных испытаний на улицы города уже вышли беспилотные трамваи, а следующим этапом станет автоматизация работы метро, передает ТАСС.

    Он отметил важность совмещения технологических инноваций с активным строительством новых станций и линий столичного метрополитена. «Сегодня открыты еще четыре станции Троицкой линии. Продолжается строительство Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток метрополитена, которые существенно улучшат транспортную доступность для двух миллионов москвичей и жителей Подмосковья», – подчеркнул президент.

    Напомним, в субботу Путин открыл четыре станции Троицкой линии метро в Москве.

    В июле власти Москвы озвучили планы по переводу метро на беспилотные поезда.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 15:03 • Новости дня
    Путин пообещал посетить Национальный космический центр в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время выступления в концертном зале «Зарядье» ко Дню города Москвы сообщил о планах посетить новый Национальный космический центр в столице.

    По словам главы государства, сооружение центра стало возможным благодаря совместной работе архитекторов, строителей и специалистов Роскосмоса, передает РИА «Новости».

    «Сейчас усилиями столичных архитекторов, строителей, госкорпорации «Роскосмос», конечно, возведен в Москве Национальный космический центр. Сейчас поедем еще с Сергеем Семеновичем посмотрим, как он выглядит», – сказал Путин.

    Президент также отметил, что Москва стала площадкой для быстрого внедрения современных технологий, в том числе в сфере городского хозяйства, транспорта, здравоохранения и образования. По его словам, инновации тестируются в реальных условиях и быстро внедряются в жизнь города.

    В ходе выступления Путин подчеркнул, что вместе с технической модернизацией в столице продолжается активное строительство новых линий и станций метро.

    Ранее Путин выступил с поздравлением в честь Дня города Москвы в Зарядье. Глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты.

    Мэр Сергей Собянин поздравил жителей столицы с праздником, подчеркнув, что Москва всегда выходила победительницей из сложных исторических ситуаций и становилась только сильнее. Он поблагодарил Путина за поддержку развития Москвы.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 02:20 • Новости дня
    Число уничтоженных на подлете к Москве БПЛА увеличилось до семи
    Число уничтоженных на подлете к Москве БПЛА увеличилось до семи
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых БПЛА, летевших к Москве, выросло до семи, следует из сообщения мэра Сергея Собянина.

    «Сбито еще три вражеских БПЛА, летевших на Москву», – говорится в сообщении Собянина в Telegram.

    Он отметил, что сотрудники экстренных служб находятся на месте падения обломков сбитых БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава города сообщил о четырех уничтоженных силами ПВО беспилотниках. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предупредил об опасности беспилотников в регионе.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин по видеосвязи открыл новый медицинский комплекс в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новый многопрофильный комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира.

    Открытие совпало с празднованием Дня города Москвы и прошло с участием мэра столицы Сергея Собянина, передает ТАСС.

    Во время церемонии Собянин доложил президенту о завершении масштабной программы реконструкции и строительства 343 городских поликлиник, обеспечивающих медицинское обслуживание практически всего населения Москвы.

    Мероприятие состоялось в рамках визита главы государства в новый Национальный космический центр на западе Москвы.

    Ранее Путин открыл в Москве новый Национальный космический центр и четыре станции Троицкой линии.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 15:37 • Новости дня
    Крикалев заявил о сохранении ЦПК и ЦУП вне нового космического центра в Москве

    Замглавы Роскосмоса Крикалев сообщил о планах оставить ЦПК и ЦУП на своих местах

    Tекст: Евгения Караваева

    Замглавы Роскосмоса подчеркнул, что перенос ключевой инфраструктуры ЦПК технически сложен и нецелесообразен.

    Центр подготовки космонавтов имени Гагарина и Центр управления полетами ЦНИИмаш не планируется переводить в новый Национальный космический центр в Москве, передает ТАСС. Агентство ссылается на замглаву госкорпорации по пилотируемой космонавтике Сергея Крикалева.

    Крикалев отметил, что идея о переводе этих подразделений обсуждалась только на самых ранних этапах, когда прежнее руководство Роскосмоса предполагало объединение всех ключевых структур. По его словам, перенос важной инфраструктуры, такой как центрифуга и гидролаборатория, связан с большими техническими и финансовыми трудностями.

    «Центрифугу, которая дорогостоящая, на хорошем фундаменте стоит, переносить сюда хлопотно. Бассейн, гидролабораторию переносить хлопотно», – заявил Крикалев.

    Он разъяснил, что Центр управления полетами останется в Королеве, а в новом Национальном космическом центре будет создана система отображения информации.

    «Управление и отображение – это разные вещи», – пояснил замглавы Роскосмоса.

    В Национальный космический центр будут переведены 22 московские организации ракетно-космической отрасли.

    Например, Центр управления полетом Российской орбитальной станции будет работать на базе Национального космического центра. Об этом рассказал руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Он добавил, что новое здание станет центром всей космонавтики России.

    «Это будет не просто офисное здание – это будет центр всей космонавтики Российской Федерации», – заявил он.

    Дмитрий Баканов отметил, что в Национальном космическом центре будут работать и другие центры управления всей орбитальной группировкой страны. Там разместят службы контроля аппаратов связи, навигации и дистанционного зондирования Земли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, президент России Владимир Путин посетил новый космический центр в Москве в День города.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 15:54 • Новости дня
    Путин заявил о влиянии событий в Москве на всю Россию

    Путин: Происходящее в Москве влияет на всю Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Любые изменения и события, происходящие в Москве, затрагивают всю страну, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил исключительную роль Москвы, назвав город политическим, экономическим, индустриальным и логистическим центром России, передает РИА «Новости».

    «Все, что происходит в Москве, без всяких сомнений касается всей страны, потому что Москва – центр России, политический, экономический, индустриальный, логистический», – заявил глава государства на церемонии открытия новых столичных инфраструктурных объектов.

    Ранее Путин выступил с поздравлением в честь Дня города Москвы в Зарядье. Глава государства обратился к жителям столицы и всем, кто любит Москву, отметив, что считает ее одним из лучших городов планеты.

    Путин назвал Москву флагманом движения России вперед. Президент также подчеркнул вклад москвичей в успешное проведение спецоперации.

    Глава государства в субботу открыл в Москве новый Национальный космический центр, четыре станции Троицкой линии и новый медицинский комплекс.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 14:47 • Новости дня
    Собянин поблагодарил Путина за поддержку развития Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр столицы Сергей Собянин поблагодарил президента России Владимира Путина за внимание и поддержку, уделяемые развитию Москвы.

    «Хотел высказать слова благодарности нашему президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за внимание и поддержу развития нашего города», – заявил Собянин в ходе выступления в «Зарядье» в День города, передает РИА «Новости».

    Он также выразил признательность правительству России, Государственной Думе и Совету Федерации.

    Ранее Собянин поздравил жителей столицы с праздником, подчеркнув, что Москва всегда выходила победительницей из сложных исторических ситуаций и становилась только сильнее.

    Ранее Путин сообщил, что экономика российской столицы заняла второе место в мире среди мегаполисов по паритету покупательной способности (ППС).

    В мае Собянин на встрече с Путиным сообщил о росте продолжительности жизни москвичей, а президент отметил вклад Москвы в экономику России.

    Комментарии (0)
