Грузовик загорелся в Северо-Западном тоннеле Москвы
В Северо-Западном тоннеле Москвы произошел пожар – загорелся грузовой автомобиль, сообщил столичный департамент транспорта.
Оперативные службы города уже прибыли на место происшествия для ликвидации возгорания и обеспечения безопасности. В департаменте транспорта сообщили: «В Северо-Западном тоннеле загорелся грузовой автомобиль. На месте работают оперативные службы города». Сейчас движение через тоннель полностью перекрыто, передает РИА «Новости».
Власти рекомендуют автомобилистам заранее планировать маршрут и использовать пути объезда.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском в результате аварии между Renault и грузовиком МАЗ оба автомобиля загорелись, два человека погибли, один доставлен в больницу.