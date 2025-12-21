  • Новость часаУшаков: Поправки Европы и Украины в мирный план мешают урегулированию
    Собаки и кошки – мягкая сила России
    21 декабря 2025, 12:01 Мнение

    Собаки и кошки – мягкая сила России

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна.

    Владимир Касютин Владимир Касютин

    секретарь Союза журналистов России

    В эпоху политических потрясений и военных действий многим кажется, что «мягкая сила» – политическое влияние эмоций, историй и идей – теряет значение. Или переходит в ведение необходимых государственных усилий. Становится частью механизма, обеспечивающего государственные интересы за государственный счет.

    На самом деле «мягкая сила» потому и носит такое название, что следует стратегии непрямых действий. Источник ее далеко не всегда контролируется государственными структурами. Порою находится не в столицах, а в глубокой провинции. Рождается не по постановлению властных органов, а по искреннему велению сердца.

    Настоящая «мягкая сила» работает так, что в ней не видно – и даже заранее не заложено – никакой целенаправленной идейной посылки. В ней содержится нечто большее, масштабное, наднациональное. Общечеловеческое, если хотите. И именно поэтому выходящее за пределы страны – создавая правильный взгляд на страну за ее пределами.

    Вот, например – уже несколько лет в Калининградской области усилиями местных активистов существует Международная премия «Мой ласковый и нужный зверь». Ею награждают животных (собак, кошек, впрочем – всех без исключения братьев меньших, без различия вида и класса), совершивших какой-либо подвиг во имя защиты людей. И людей, совершивших подвиг во имя защиты животных.

    Идея премии, конечно же, была на поверхности. Больше чем в половине российских домохозяйств живет какое-либо домашнее животное – как правило, кошка или собака. По количеству домашних кошек и собак на душу населения мы входим в пятерку государств мира. По кошкам, кстати – и вовсе мировые лидеры. И в русской провинции нашлись люди, которые разыскивают и поощряют самое лучшее, что только есть в этой страсти.

    Несмотря на первоначальный флер провинциальности, уже с первого сезона на соискание главных наград претендовали зоозащитники и братья меньшие из разных уголков планеты. Всего за семь лет на премию были номинированы 334 кандидата из более чем 70 регионов России, а также из 31 страны дальнего и ближнего зарубежья.

    Проект не является выставочным подиумом для кошечек, собачек и прочей живности. Это премия за человеческие поступки – и продвижение вечных человеческих ценностей. Мужества, преданности, настоящей любви. Ведь иногда любовь, которую демонстрируют животные, крепче и убедительнее человеческой. Братья наши меньшие порой показывают не меньшую, чем люди, храбрость и силу духа. А люди…  люди способны быть благодарными – и могут рассказывать о своей благодарности.

    Поэтому в рамках премии была создана еще одна номинация – для пишущих на русском языке журналистов и блогеров, рассказывающих о взаимодействии человека с окружающим миром. Союз журналистов РФ изначально поддержал идею калининградских коллег. Мы не сомневались в успехе творческого конкурса, но не могли и предположить, что в первом же сезоне география номинации перешагнет границы нашей страны.

    С тех пор номинация стала самостоятельным проектом – конкурсом для русскоязычных СМИ и блогеров под названием «Пером и Сердцем». Первым международным конкурсом в новейшей истории российской журналистики. За шесть сезонов работы на соискание главного приза прислали 773 журналиста и блогера из 82 регионов России, а также из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Сербии. В этом году впервые поступили заявки от коллег из Приднестровья.

    Выяснилось, что среди наших соседей – бывших республик СССР и даже стран Восточной Европы – велик запрос на простые человеческие истории о любви и преданности. Что забота о животных и признательность к ним – универсальна. Что едва ли не всю постсоветскую территорию объединяют общие, традиционные для России ценности – стремление к самопожертвованию ради других, милосердие и гуманизм, помощь слабым, ценность жизни как таковой. Даже если это жизнь кошки или собаки.

    А главное, выяснилось, что Россия становится точкой притяжения для людей, ко всем этим ценностям неравнодушных. Наши соседи рассказывают в своих странах, для своей аудитории о том, что особенно дорого тем, кто живет в России (например, ставшие лауреатами журналисты из Узбекистана – о вкладе братьев меньших в Победу в Великой Отечественной). Этому не мешают ни санкции, ни политические границы, ни расстояния. И они рассказывают об этом на русском языке. В русскоязычных СМИ в своих странах.

    Если что-то и стоит сегодня называть «мягкой силой» – то вот это оно и есть. Придуманная в России идея, которая вдохновляет кого-то далеко за ее пределами. История подвига собаки (ну или кошки), которая видится универсальным примером любви и самопожертвования.

    А значит, «мягкая сила» России – это каждый из нас. И домашние животные, живущие рядом с нами.

