Бюрократы против котов

«С нас хотят еще денег содрать, налоги появятся на домашних животных», – так недавно мне товарищ написал, прислав новость: в России собираются ввести правила по обязательной регистрации и чипированию домашних животных. Я такие сообщения никогда не любил потому, что они отдают банальной поверхностной прямолинейностью. Нельзя сказать, что они не верны, но любое явление – есть следствие многих причин и одновременно есть причина новых явлений. А так вот с плеча рубить и думать, что ты все понял – зловредная отупляющая практика.

Я тут во «Взгляде» люблю говорить о том, что мир устроен гораздо сложнее и запутаннее, чем кажется. И сейчас вот по поводу котов и собак и инициативы властей – снова повторю те же слова. Давайте разберемся с котятами и ответим на традиционные русские вопросы: что делать и кто виноват?

Во-первых, в ряде регионов РФ уже действует обязательная регистрация домашних животных. Правила процедуры разные – их устанавливают региональные органы власти. Во многих случаях отсутствие регистрации чревато административными штрафами. Ну то есть это не наше будущее, это наше настоящее.

Во-вторых, вам многие расскажут о том, сколько пользы все эти регистрации приносят. Например, потерялось животное, а в результате наличия регистрации его вернули хозяину. Хорошо же? А еще животное должно быть стерилизовано, чтобы быть зарегистрированным. Ну или платите дополнительные деньги – раз хотите плодить и размножать. Может вы собираетесь деньги на котятах-щенках делать? Или на улице они окажутся? Тогда, опять же, лишние расходы для государства. И негуманно. Так что платите больше. Или спокойно живите с кастрированным котом. И такой пользы наберется достаточно, чтобы почти любой человек, считающий себя здравомыслящим, согласился принять новый этап бюрократизации животной жизни как должное.

А это и есть самое главное. Любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих. Каждый из нас при принятии любого решения представляет собой поле борьбы, где существо, стремящееся к цветущей живой непредсказуемости, бьется с внутренним бюрократом, желающим все живое зарегламентировать, а теперь еще – оцифровать.

У меня в деревне недавно произошел драматический случай. В моем хозяйстве, помимо коров, свиней, коз, баранов, кур, гусей и уток, есть и более традиционные для нынешнего жителя России животные – кошки. Три кота, одна кошка и один котенок. Котенок как раз той самой единственной в хозяйстве кошки Раи. Остальных котят разобрали. И тут хочется отметить: еще несколько лет назад раздать котят было проблематично. Сейчас разбирают как горячие пирожки (не слишком удачная метафора!). Очевидно, что предложений на «кошачьем рынке» стало заметно меньше. И это точно следствие той самой регламентации жизни животных, с которой я начал.

А теперь тот самый драматический случай. Через некоторое время после того, как моя Рая благополучно окотилась в очередной раз, она исчезла. А потом ко мне пришла деревенская соседка, вполне себе местная жительница, родившаяся здесь. Как-то так с прищуром загадочно смотрит, глазами улыбается, но, чувствуется, гордость какая-то ее берет. «Раю я тебе возвращаю». Я, конечно, интересуюсь, зачем она ее куда-то прятала. «А я к доктору ее возила. Теперь у нее все будет хорошо». Я, конечно, интересуюсь, а что с ней было не так, она и не болела ничем. «Не будет больше она котят приносить!». Я как опомнился после минутного шока, попытался что-то сказать. «Зачем вообще было ее стерилизовать? И почему не спросила меня? Кошка же моя!». Прищур, и улыбка, и гордость – все пропало с лица соседки. Теперь была ее очередь впасть в шок. Она не могла даже представить себе, что вместо «спасибо большое» я вот это все ей выдам. Увидев такой эффект, я решил не продолжать – кошка уже не принесет мне котят, фарш невозможно провернуть назад, зачем еще и соседями ссориться… Вместо ссоры я сел за этот текст.

Деревенская соседка была уверена, что делает хорошее дело. Она, по ее мнению (точнее, я за нее так сформулирую), уменьшает мировую энтропию, борется с хаосом деторождения. Стерилизовав кошку без ведома хозяина кошки, она как бы упорядочивает жизнь, делает ее предсказуемой. Но этим самым она механизирует пространство бытия, лишает его элемента замечательной случайности – а значит, выхолащивает саму жизнь. Ведь цветение, плодоношение, рождение, новые живые существа – это и есть, собственно, жизнь.

На самом деле, «дискурс кастрации котов» – вещь очень серьезная. Потребительская культура мегаполиса, которая является безусловным культурным мейнстримом и моделью подражания для подавляющего большинства населения, стремится зарегламентировать, бюрократизировать и превратить в экономический объект все, что угодно.

Но «экономика на котах» никак не сложится, если не лишить не только своих, но и чужих животных возможности свободного размножения. И с этим успешно справляются как отдельные наши ответственные сограждане, так и всякие новые правила регистрации домашних животных.

В общем, верните мне моих нерожденных котят. Хочу видеть рядом с собой свободное проявление жизни, а не порождения бюрократического потребительского сознания.

Среди читателей этого текста подавляющее большинство, уверен, уже кастрировали и стерилизовали своих домашних животных. Давайте так с вами договоримся: своих сколько влезет, но моих, чур, не трогать.

Свободу котам!