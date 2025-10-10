Депутат: Ограничение числа кошек и собак в квартире противоречит Конституции

Депутат Бурматов: Законопроект об ограничении числа животных в квартире неконституционен

Tекст: Татьяна Косолапова

Член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко предложил ограничить количество собак и кошек в квартирах, передает TACC. Соответствующую инициативу он внес на рассмотрение Госдумы. Согласно ей, на жилплощади в многоквартирном доме допускается проживание не более одной взрослой собаки и не более одной взрослой кошки на каждые 18 кв. метров.



«Эта инициатива крайне вредная. Хотя я уверен, что она не будет поддержана в Думе, идея несет деструктивные последствия даже от того, что была просто озвучена. Например, бабушка, живущая с тремя кошками в однокомнатной квартире и никому этим не мешающая, услышав такое заявление, не будет разбираться, что пока это всего лишь инициатива, и выбросит своих животных, чтобы не наткнуться на штраф», – говорит Бурматов.

По его словам, данная инициатива нереализуема еще и потому, что, согласно Конституции Российской Федерации, жилище неприкосновенно. Соответственно, ни у сотрудников полиции, ни у каких-либо других органов нет полномочий без разрешения зайти в жилое помещение и начать считать животных. И если собак, выгул которых происходит на свежем воздухе, можно посчитать во время прогулки, то кошек – невозможно.

Депутат подчеркивает, что в инициативе есть и еще одно противоречие Конституции. «Почему количество животных должно ограничиваться денежными возможностями? Получается, что если у тебя есть средства на владение лишь однокомнатной квартирой, то ты не можешь иметь более одного животного? Это полная глупость. По факту предлагается имущественный ценз, который по Конституции нельзя вводить», – поясняет зампред комитета Госдумы.

Он отмечает, что дело вовсе не в квадратных метрах, а в условиях содержания животных. Есть, по его словам, немало примеров, когда пожилые женщины в чистоте, не мешая соседям, держали по три кошки. Но был случай, когда мужчина, проживающий в квартире площадью 200 кв. метров, закрывал свою единственную собаку в чулане на две недели, когда уезжал в командировку. Данный факт жестокого обращения с питомцем удалось выявить благодаря жалобам соседей.

«Правильнее было бы регулировать бесконтрольное разведение животных "черными заводчиками", когда в тех же квартирах содержатся в ужаснейших условиях по 70 собак. Эта инициатива, выдвинутая мной, уже три года "висит" в правительстве. Лучше бы мы этот вопрос решили, нежели пытались ограничить права обычных владельцев домашних животных», – заключил Бурматов.

Ранее депутат Александр Спиридонов предложил запретить кормление бездомных животных на детских площадках и вблизи социальных объектов. Бурматов же с такой инициативой не согласился, объяснив, что прикорм кошек во многих городах – это многолетняя традиция, которая в том числе приносит пользу городу.