Глава МИД Кубы Паррилья: Рубио пытается спровоцировать военную агрессию
Госсекретарь США Марко Рубио пытается спровоцировать военное нападение на Кубу, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.
«Госсекретарь США снова лжет, чтобы спровоцировать военную агрессию, которая приведет к кровопролитию кубинцев и американцев», – заявил дипломат в социальной сети X.
Он подчеркнул, что Гавана никогда не представляла угрозы для американской национальной безопасности. По словам министра, именно Вашингтон систематически атакует кубинский народ.
Он заявил, что власти США провоцируют обвал экономики, запрещая импорт топлива и усиливая блокаду. При этом Соединенные Штаты безосновательно называют Кубу государством-спонсором терроризма.
Паррилья добавил, что Вашингтон десятилетиями укрывал настоящих преступников и позволял им действовать со своей территории. Ужесточение односторонних санкций остается главным препятствием для развития страны, нанося разрушительный ущерб всем секторам, отметил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, резидент Кубы Мигель Диас-Канель назвал циничной ложью заявления Рубио о том, что энергетической блокады острова не существует.
Представитель Вашингтона возложил вину за нехватку энергии исключительно на местное правительство, анонсировав новый формат двусторонних отношений.
Рубио сообщил о готовности Вашингтона пересмотреть дипломатическое взаимодействие с Гаваной.
Диас-Канель обвинил власти Соединенных Штатов в резком ухудшении ситуации в национальной электроэнергетической системе.