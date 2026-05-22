Российские войска освободили Шестеровку в Харьковской области

Tекст: Мария Иванова

Группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великой Бабки, Гранова, Рясного, Старицы и Избицкого Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны рядом с Могрицей, Иволжанским, Запсельем и Дегтярным.

Противник при этом потерял до 195 военнослужащих и станцию РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны возле Лесной Стенки, Дружелюбовки, Чернещины Харьковской области, Яцковки, Красного Лимана, Татьяновки и Пришиба Донецкой народной республики (ДНР).

При этом потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две бронемашины и орудие полевой артиллерии.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Стенок, Никоноровки, Рай-Александровки, Николаевки, Артема, Подольского, Алексеево-Дружковки, Краматорска и Константиновки ДНР.

Противник потерял до 140 военнослужащих, четыре бронемашины HMMWV, четыре артиллерийских орудия и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белозерского, Райского, Доброполья, Белицкого, Шевченко, Василевки, Новоалександровки, Нового Донбасса ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее российские войска освободили харьковскую Волоховку.

До этого они освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области. А ранее освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное.